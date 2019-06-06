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 Политика Украины
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 Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал заявление представителя Украины на минских переговорах Леонида Кучмы о том, что в новом соглашении о перемирии на Донбассе надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке", – написал Вятрович.

Он также напомнил, что сегодня 75-я годовщина высадки союзных войск в Нормандии, и подчеркнул, что "победители стреляли не только в ответ".

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы 01
Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3130885
 
   
 Топ комментарии
 
А ви з якого боку фрону "вещаете"?
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Не здивуюсь, якщо Вятрович, Фаріон і Ніцой - фсбшніки. Так вміло ділити українське суспільство, як вони, не зміг би ніхто. А перемогти українців можна лише розділивши їх.
__________
Доречі, Фаріон - фсбшниця, як і Тягнибок. Залишились під питанням Вятровіч і Ніцой.
У США довели, що Тягнибок працював на Януковича і Москву
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Про Фаріон та Тягнибока - правда. Суліма, думаю, теж у цьому списку.
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Стосовно мене думайте, що хочите, але я не бачу дамбасів в складі України. Не тому, що не хочу я, а тому, що не хочуть вони.
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Это не ново. В 38-м в составе Чехословакии многие не видели Судеты, потому, что те не хотели. А уже через полгода не увидели и Чехию с Богемией и Моравией.
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Шо, ЗЕпочитатели, оказывается Порох уже не такой прям и ********* ставленник оказался? Ничего, это еще только начало....
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Новой власти ,как и старой,не хватает креатива.Давно пора вводить новых игроков типа "самооборона Лисичанска" и самооборона Мариуполя"Это якобы незаконные вооруженные формирования патриотов,на которых правительство якобы не имеет влияния.Стреляют куда хотят,из чего хотят и никого не слушают.Воюют за свою землю,за свой Донбасс.Включаем их в состав ТКГ для переговоров и ситуация полностью меняется
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Молодець, Вятровіч, розуміє, що таке рогата обіцянка, дякую!!! смерть ворогам України!!!!
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Це єдиний патріот який щиро відстоює інтереси України . Зєлєбєня оголосив Вятровича ворогом України . Певно мав на увазі ненажерного хабада .
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Дык,кучмовскому зятюхе-то поторговать который год чешется,а вы-стрелять в ответ...
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На превеликий жаль в наступній каденції ВР, згідно соцопитуванням, українців просто не буде. В ВР йдуть різні проросійські жопоблоки і зебекоманди, а для українців планується бути мішенями в тирі ОРДЛО.
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В первый раз Вятрович что-то дельное вякнул. Во время "шеколадных" перемирий таким бы принципиальным был.
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Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы
стопудово)
Вятровичу RESPECT
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о духі...та це вже було "150 разів" - одностороннє припинення вогню...й "не ведемся на провокації"...тваю ж мать,таке враження що дух Порошенка вселився що в кучму що в зеленського
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Вятрович архивной пыли надышался и выдал мэм.Красава
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Кучма хоть из физтеха, а придурок еще тот.
Позор факультета
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Для зебилов это не аргумент. Они безаговорочно доверяют "новым" лицам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы
 
 
 
 
 
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