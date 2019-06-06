 Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович о предложении Кучмы

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке", – написал Вятрович.

Он также напомнил, что сегодня 75-я годовщина высадки союзных войск в Нормандии, и подчеркнул, что "победители стреляли не только в ответ".

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.



