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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5472) партия (435) фальсификации (1275)

 Руководство партии фальсифицировало съезд, - глава одесской "Оппозиционной платформы – За жизнь"

На съезде в Киеве тайно сменили политсовет.

Об этом корреспонденту Odessa.online сообщил глава одесской организации политсилы, член политсовета Николай Пундик.

По его словам, в Киеве состоялся съезд, на котором сменили политсовет, а его заменили на нардепа Николая Скорика. "Какой-то съезд прошел в Киеве 27-го числа. А потом узнаем совершенно случайно: в юстицию подали некие документы о том, что есть решение политсовета о замене меня на другого человека. Я никаких официальных бумаг не получал", — подчеркнул Пундик.

Он отметил, что это не тот съезд, на котором должны были голосовать за кандидатов. Теперь столичное руководство партии пытается фальсифицировать предстоящий партийный съезд, так как в нем будут принимать участие фейковые делегаты. "Получается, что мы на этом съезде не были представлены, но, как оказалось, не были представлены и Николаев, и Херсон, — добавил Пундик. — В моем понимании, руководитель областной партийной организации — безусловный претендент на проходное место в списке. Понятно, что были закулисные договоренности о том, что нужно ввести нового человека, который даже не был членом этой партии".

Он подчеркнул, что областная ячейка будет добиваться отмены результатов голосования, это предусматривает закон.


Источник: https://censor.net.ua/n3130881
 
 
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двай лови скорика, засовывай его в з-цу рабиновича...и будет тебе счастие..
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и эта партия в лидерах опроса, кого еще ждать или чего...
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Вон в слуга народов вообще кандидатов пока нет и ничего вообще в лидерах , так партия мертветчука ещё мало лохторат и своих членов обула
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Лохторат дивиться ТВ і голосує відповідно.
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Вот вам и вся суть этой жопоплатформы "За жиддя"
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это же внутрипартийный переворот! Где дисциплина?
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оце так новина: у керівництві гільмінтів трапився переворот))
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Не тратьте зря время. Никто в этом партийном говне копаться не станет. "За життя" на выборах дошкутыльгают вторыми после "Слуг" и если дочирикаются то вдвоем составят большинство в Раде. Обязательно туда примажутся всякие мажоритарные рыги-одиночки с Юго-Востока и Центра (видроджени и народовладни хомутынники-фельдмыны). От тогда обхохочется Украина. Это будет Майдан Смеха.
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Что ты сделаешь, если будет не так? Галстук свой съешь?
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залишки попа)блока, не плутати з папом))),
хочуть в в.зраду - для чого їх рекламувати на Цензорі?
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А я на грядущих выборах пожалуй поддержу рыгов.
Посмотрим что получится.
А то все обещают, но ничего не делают.
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Не насмотрелся еще за 15 лет на рыгов?
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Эт хорошо, чт оу них там скандалы - мож спугнут чуток избирателей - 1-2% переметнутся обратно к Оппоблоку, последних не спасет все равно, а "За жиддя" получит меньше нардепов в Раде...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство партии фальсифицировало съезд, - глава одесской "Оппозиционной платформы – За жизнь"
 
 
 
 
 
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