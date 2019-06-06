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 Политика Украины
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Все про:отставка (2410) Климкин (2196) Полторак (1144) Грицак Василий (402)

 Рада сегодня займется вопросом отставки Климкина, Полторака и Грицака и приступит к рассмотрению Избирательного кодекса

Верховная Рада на заседании в четверг, 6 июня, планирует завершить рассмотрение законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в начале заседания депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту №1098, который предусматривает процедуру импичмента и должны перейти к принятию решения.

Также парламентарии намерены перейти к рассмотрению во втором чтении проекта Избирательного кодекса украины (№3112-1).

Как говорится в повестке дня, депутаты рассмотрят ряд президентских инициатив — предусмотрено рассмотрение проектов постановлений относительно увольнения с должностей министра иностранных дел Павла Климкина (№10346), министра обороны Степана Полторака (№10344) и председателя Службы безопасности Василия Грицака (№10345).

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Кроме того, для включения в повестку дня предлагается 13 законопроектов о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение. Также депутаты планируют включить в Повестку дня законопроект Президента Владимира Зеленского №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". В заседании предусмотрено участие представителя Президента в ВР Руслана Стефанчука, который должен представить президентские законопроекты.

Также на Повестке дня рассмотрение парламентариев во втором чтении проекта закона №10183 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования". К рассмотрению во втором чтении также запланированы законопроекты №8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов" и №3433 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В первом чтении народные депутаты должны рассмотреть проект закона №9438 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права".

Депутаты также намерены включить в Повестку дня законопроекты №10244 "О военное капелланство" и 10335 по урегулированию капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных согласно законам Украины военных формированиях, №8337 "О внесении изменений в Закон Украины "О борьбе с терроризмом" (относительно основ социальной защиты заложников)", №8205 "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, которые незаконно лишены свободы, заложники, или осужденные на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами".

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Повестка дня на четверг, среди прочего, предусматривает работу во втором чтении над законопроектами №8321-д "О профессиональном довысшем образовании" и №9217 относительно ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины.

На повестке дня также проект постановления №9281 об увековечении памяти Героя Украины Левка Лукьяненко.

Также в первом чтении депутаты могут рассмотреть законопроекты №9123 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно признания лицом без гражданства", №10313 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь", №1456 относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3130879
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Чому забули про Югіка ? Це парламентський талісман ?
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Та хіба тільки про Югіка? Забули про імпічмент, недоторканність, незаконне збагачення та ще багато чого. Вже майже 30 років нічого не міняється. Хрен вони кладуть на людей. Добре навчились локшину людям вішати на олігархічних телеканалах. Та якими махінаціями прийти в Раду і все.
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цЕ СПРАВЖНІЙ ГАРАНТ.

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ЦЕЙ ДОЩ НАДОВГО
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Лучше бы занялись импичментом зе нарущение решкний РНБО и за предаткльские приказы "нн стрелять в ответ"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня займется вопросом отставки Климкина, Полторака и Грицака и приступит к рассмотрению Избирательного кодекса
 
 
 
 
 
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