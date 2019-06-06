 Рада сегодня займется вопросом отставки Климкина, Полторака и Грицака и приступит к рассмотрению Избирательного кодекса

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в начале заседания депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту №1098, который предусматривает процедуру импичмента и должны перейти к принятию решения.

Также парламентарии намерены перейти к рассмотрению во втором чтении проекта Избирательного кодекса украины (№3112-1).

Как говорится в повестке дня, депутаты рассмотрят ряд президентских инициатив — предусмотрено рассмотрение проектов постановлений относительно увольнения с должностей министра иностранных дел Павла Климкина (№10346), министра обороны Степана Полторака (№10344) и председателя Службы безопасности Василия Грицака (№10345).

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Кроме того, для включения в повестку дня предлагается 13 законопроектов о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение. Также депутаты планируют включить в Повестку дня законопроект Президента Владимира Зеленского №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". В заседании предусмотрено участие представителя Президента в ВР Руслана Стефанчука, который должен представить президентские законопроекты.

Также на Повестке дня рассмотрение парламентариев во втором чтении проекта закона №10183 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования". К рассмотрению во втором чтении также запланированы законопроекты №8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов" и №3433 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В первом чтении народные депутаты должны рассмотреть проект закона №9438 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права".

Депутаты также намерены включить в Повестку дня законопроекты №10244 "О военное капелланство" и 10335 по урегулированию капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных согласно законам Украины военных формированиях, №8337 "О внесении изменений в Закон Украины "О борьбе с терроризмом" (относительно основ социальной защиты заложников)", №8205 "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, которые незаконно лишены свободы, заложники, или осужденные на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами".

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Повестка дня на четверг, среди прочего, предусматривает работу во втором чтении над законопроектами №8321-д "О профессиональном довысшем образовании" и №9217 относительно ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины.

На повестке дня также проект постановления №9281 об увековечении памяти Героя Украины Левка Лукьяненко.

Также в первом чтении депутаты могут рассмотреть законопроекты №9123 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно признания лицом без гражданства", №10313 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь", №1456 относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе.