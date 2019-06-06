EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  790  23
Все про:декларация (1071) СБУ (13495) Шабунин (109) электронное декларирование (655) Баканов Иван (17)

 Руководство СБУ скрывает декларации с целью избежания наказания за ложь в них, - Шабунин

Руководство СБУ скрывает свои декларации исключительно с целью избежания наказания за ложь в них.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Центра Противодействия Коррупции Виталий Шабунин.

"Помогите решить адвокатскую задачу. Цель: Добиться обнародования электронных деклараций руководства СБУ, которые последнее незаконно скрывают http://bit.ly/2JYnVzj. Как и большинство своих адвокатских кампаний мы начали с положительной коммуникации: публично (и не публично) передали Ивану Баканову юридическое обоснование, почему он обязан обнародовать декларацию руководства СБУ (в первую очередь собственную).

В ответ Иван Баканов сказал журналистам откровенную ложь: "Согласно закону, я не должен подавать свою декларацию" http://bit.ly/2K0MX0U.

Ложь - должен. Меня убеждали, что он Баканов хороший юрист. Если это так, то он сознательно лгал журналистам. По-другому, такой ответ я объяснить не могу", - написал он.

По словам Шабунина, в официальном ответе с отказом, СБУ ссылается на ст 52 (1) Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"

"Господин Иван, стесняюсь спросить, а вы лично уже начали осуществлять оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность? Это в рамках этой деятельности вы раздаете комментарии журналистам и публичные мероприятия посещаете? Оперативная деятельность совсем по-другому выглядит", - отметил он.

Как сообщил Шабунин, еще Баканов сказал: "... в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, кто у них родственники".

"Сам Баканов "сталкивается с врагом каждый день", разве что в рамках "оперативной деятельности" описанной выше. Но даже, если бы сталкивался, то во всех обнародованных декларациях скрывается информация о месте нахождения имущества.

Эта информация есть в открытых реестрах и посмотреть ее можно прямо сейчас. Нужно знать только имя и фамилию, например "Иван Баканов". Поэтому декларации руководство СБУ скрывает исключительно с целью избежания наказания за ложь в них. Манипуляция безопасностью семей настоящих оперативников - просто отвратительная. Выдавая такие нелепые аргументы, Баканов демонстрирует (в первую очередь коллегам из заграницы) не только некомпетентность, но и признаки манипулирования им подчиненными. Что, согласитесь, для руководителя спецслужбы недопустимо.

Вопрос: Как нам продолжить эту адвокатскую кампанию? Перевести ее в формат, какой она была при предыдущем "тайном оперативнике" Демчине? Далее оставаться в поле исключительно юридических дискуссии по СБУ?

"Нам очень важно доверие гражданского общества, международных партнеров и обратная связь ...", - сказал Баканов.

Уважаемый глава СБУ, этот пост в том числе обратная связь, о котором вы просите. Доверие значительной части "гражданского общества, международных партнеров" зависит от решения Баканова по этому вопросу. В том числе из-за упоротости его предшественников в этом вопросе, доверие к СБУ пробило дно", - подытожил Шабунин.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова.

Позже он сообщил, что глава государства поставил четкую задачу - разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса.

Руководство СБУ скрывает декларации с целью избежания наказания за ложь в них, - Шабунин 01
Руководство СБУ скрывает декларации с целью избежания наказания за ложь в них, - Шабунин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3130877
 
 
 Топ комментарии
 
А кого им собственно говоря бояться, Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически узаконил нахапанное. КС всегда стоит на страже интересов коррупционеров.
 показать весь комментарий
 
Пусть теперь новая власть проверит всех. Им и карты в руки. А то ,что СБУ работала только на Пэтю и мало от нее было пользы для всей страны -это точно. И много там преступников пригрелось.
 показать весь комментарий
 
Новой власти некогда, они с кацапами мирятся...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всем критикам надо получить допуск к гостайне,а то можно загреметь!
 показать весь комментарий
 
 
А кого им собственно говоря бояться, Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически узаконил нахапанное. КС всегда стоит на страже интересов коррупционеров.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть теперь новая власть проверит всех. Им и карты в руки. А то ,что СБУ работала только на Пэтю и мало от нее было пользы для всей страны -это точно. И много там преступников пригрелось.
 показать весь комментарий
 
 
Новой власти некогда, они с кацапами мирятся...
 показать весь комментарий
 
 
Хотеть не вредно. Они могут мириться и с сатаной, да это ничего не даст. Путин не покинет военную поддержку сепарского Донбасса и не отдаст Крым. А без этого какой смысл вообще в переговорах? Никакого, они пустой звон. Нужно военным способом молча освобождать Донбасс хоть по небольшим селам и поселкам ,но продвигаться.Военные конфликты заканчиваются только в 2 способа - это поражение и сдача территории или победа.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ керує сусід по парадняку і бізнеспартнер вашого презЕ. Цікаво, що ви, "патріотка" думаєте про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ кучми? Він сам вирішив здати Україну кацапам, чи за вказівкою презЕ?
 показать весь комментарий
 
 
СБУ руководил Порошенко и это факт, а на ЗЕ нечего пенять сейчас, когда он только начал работать.
 показать весь комментарий
 
Зрозуміло. "Руководил". Те, що на керівництво СБУ поставили не професіонала, а свого ділка, вас не обходить. Під таким керівництвом, Служба БЕЗПЕКИ України й уваги не зверне на Державну зраду в Мінську.
 показать весь комментарий
 
Вы читали статью? Она касается также нового зелёного руководства, которое не знает и не признаёт законы. Им даже на юриста некогда учиться было. Они зашибали и зашибают бабки шутовскими представлениями по обгаживанию государства, в котором живут.
 показать весь комментарий
 
От кого оно скрывает? От Шабунина? Бедняга. Чушь полная.
 показать весь комментарий
 
 
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
 показать весь комментарий
 
 
навіщо декларації?! Пройдіть повз любого управління - головного у Києві або обласного та подивиться на автівки, на яких їздять ці "дяді".
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо зе своего дружбана баканова пристроил Декларацию показывать не надо , по которой станет видно , что он укланялся от народа , а тут за время ( надеюсь короткое ) президентства зе ещё можно будет хапануть
 показать весь комментарий
 
Просто спрошу: кого поставил потрох на должность генпрокурора?
 показать весь комментарий
 
Ты, гнида, довёл до суда хоть одного коррупционера? Заткнись, сученька.
 показать весь комментарий
 
Он что прокурор или следователь Интересно как это он мог сделать расскажите пожалуйста ?
 показать весь комментарий
 
Получает з/п и льготы о государства. Что он делает ещё?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство СБУ скрывает декларации с целью избежания наказания за ложь в них, - Шабунин
 
 
 
 
 
 вверх