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 Политика Украины
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 Выставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"

Главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леониду Кучме стоит самому лично проверить на передовой эффективность его предложения "не стрелять в ответ".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ.

"Кучма предложил прекрасный новый способ прекратить войну - не отвечать, когда по нам стреляют. Но сначала нужно проверить эффективность. Есть надежный способ. Выставляем Кучму на первую линию, когда россияне стреляют, даем в руки "калаш". Если не будет отстреливаться - значит годен метод, берем", - предложила она.

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Выставляем Кучму с калашом на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента не стрелять в ответ 01

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3130876
 
   
 Топ комментарии
 
ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Нужна петиция Вазелину Шестому-Капитулянту!
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Это не Европа " устала " от Украины , это в Киеве не в курсе , что где-то идёт война .
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Этого старого маразматика давно пора посадить за разворовывание промышленного комплекса. Правда, зебилы? 😀😀😀
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Кучма наверное забыл почему люди вышли на майдан в 2004 году.
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на самом деле все намного проще и прозаичнее. Как рассказывал мне один АТОШник в Днепре, прослуживший почти 2 года под Троицким: и у сепаров и у ВСУ стоит ежедневная задача выстрелять определенное количество боеприпаса, как правило и та и другая сторона стреляют по определенному графику, чтобы кто не говорил - а и те и другие хотят прежде всего вернуться домой живыми и невредимыми, а не убить побольше противников. Да, бывают провокации и незапланированные перестрелки, восновном когда во время "планового обстрела" шальной пулей убивают кого-то из побратимов, тогда етот график обстрелов прерывается и товарищи погибшего начинают мстить, стреляя без разбору во все что движется, но в целом такое бывает редко.
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Він трошки старуватий, а от його родичів найближчіх, дочку, племінників, онуків, усіх на передову.
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Дуже добра ідея! Виставити кучму з медведчуками і шефірами на передову....
А взагалі я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Такое впечатление что избрание Зели прецедентом , открыло какой то " ящик Пандоры" ,, и оттуда повалило на свет Божий , всё дерьмо . .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"
 
 
 
 
 
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