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 Политика Украины
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 Евросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини

ЕС готов поддержать выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование на востоке Украины всеми средствами, в частности, инклюзивный подход Президента Зеленского к гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в информации, которую поздно вечером распространила пресс-служба Службы внешних действий ЕС, по итогам встречи Высокого представителя ЕС Федерики Могерини и Президента Украины Владимира Зеленского в среду, 5 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский Союз готов поддержать выполнение Минских договоренностей всеми доступными способами. Это может включать помощь ЕС в поддержку целей, заявленных Президентом Зеленским, относительно инклюзивного подхода к гражданам, проживающим в районах Восточной Украины вне контроля правительства", - говорится в сообщении.

Как отмечает документ, Высокий представитель ЕС выразила неизменную поддержку ЕС Украине в ее демократических преобразованиях.

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Высокий представитель ЕС и Президент Украины обсудили возможные пути к полному выполнению Минских договоренностей всеми сторонами, сделав упор на ответственности России в этом смысле. Они заявили о неприятии российского указа, предусматривающего упрощенную процедуру подачи на российское гражданство для людей, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также находились на Крымском полуострове до 2014 года.

Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региона Азовского моря, где, как ожидается, будут приняты дополнительные меры при поддержке ЕС уже этим летом.

"Европейский Союз продолжает ждать, что Россия немедленно освободит 24 украинских военнослужащих и вернет Украине три захваченные корабли", - говорится в документе.

Высокий Представитель ЕС и Президент Украины также обсудили необходимость продолжения процесса реформ в Украине на пользу гражданам Украины и в контексте выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Отмечается, что этот договор является наиболее всеобъемлющим среди соглашений, которые Евросоюз заключил с третьими странами.

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Стороны заявили о намерении продолжить обсуждение этих тем и совместную работу на следующем саммите ЕС-Украина, который состоится 8 июля в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3130874
 
 
 Топ комментарии
 
Евросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини - Цензор.НЕТ 7905Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 1 мин.1 минуту назад

Після відвідання зеленським Брюселю і кучмою Мінську стали зрозумілими принципи політики нової адміністрації.

Команда зеленського прагне інтеграції в Європу шляхом капітуляції перед москвою.

Гадаю, друге їм вдасться.
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Зато Украина этого уже совсем не ждет.
Клоун уже полную КАПИТУЛЯЦИЮ готовит.
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Да погодите вы немного, Лавров еще "чистый лист" от украинской крови не отмыл....
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Евросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини - Цензор.НЕТ 7905Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 1 мин.1 минуту назад

Після відвідання зеленським Брюселю і кучмою Мінську стали зрозумілими принципи політики нової адміністрації.

Команда зеленського прагне інтеграції в Європу шляхом капітуляції перед москвою.

Гадаю, друге їм вдасться.
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Дмитре, ви з чим не погоджуєтесь? Чи просто лайном плюєтесь, як завжди?
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гадаю - ні, тому що для цього їм треба спочатку перебити усіх патріотів, а це вже навряд вийде.
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Помнится как этот персонаж путем "утюга и доброго слова" призывал "переубеждать" избирателей Зеленского. Да, этому только в Европу интегрироваться с такими взглядами
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а давайте поменяем их на щеколадного "главнокомандувача",который их туда отправил,думаю кацапы с удовольствием согласятся на такой обмен,что скажите порохоботы?
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"ЕС продолжает ждать, что Россия немедленно... "


- Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом… (с)
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евросоюз еще ждет ответа расии по МН17 , ждет когда расия выведет войска с Донбасса , ждет когда расия прекратит оккупацию украинского Крыма ............ уже как то даже и не смешно ....
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А Евросоюз не ждёт освобождения добробатов которых парашенко в тюрьмы пересажал?
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Зато Украина этого уже совсем не ждет.
Клоун уже полную КАПИТУЛЯЦИЮ готовит.
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немецко- французкие -италянские подельники куйла снова возбудились...как и при сливе части Донбасса в Минске...не к добру...
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Напоминает старый советский анекдот про секс по телефону - "Ждите оргазма, ждите оргазма..."
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Пистец, ЖДУНЫ ***. Освободят немедленно после отсидки, лет через 6-8.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз ждет от России немедленного освобождения 24 украинских моряков, - Могерини
 
 
 
 
 
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