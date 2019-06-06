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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17565) минирование (779) онкология (47)

 Из-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко

В Киеве из-за анонимного звонка о минировании Института рака сорвалось около 30% операций, также отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу"сообщил главный врач Института рака, онкохирург отделения онкопроктологии Андрей Безносенко.

"Мы утром получили анонимную информацию о заминировании "в связи с обстрелом украинскими нацистами Донецка".

Насколько я знаю, такую же информацию получил Охматдет и еще пару медицинских заведений Киева.

Транспортабельных пациентов эвакуировали. Нетранспортабельные и тяжелые остались с медперсоналом в больнице", - рассказал главврач Института рака.

Он подчеркнул, что пострадали из-за анонимного звонка в первую очередь онкобольные пациенты, которые получают жизненно необходимое лечение.

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"Это - телефонный терроризм, который не дает нормально работать. Наши пациенты понесли колоссальные потери. Тот, кто должен был получить химиотерапию или лучевую терапию, пропустили свои курсы. Также 90% наших пациентов приезжают из регионов и сегодня не могут попасть к нам, ждут на улице. На врачей будет в два раза больше нагрузка. Те операции, которые мы начали с утра - мы закончили. Но 25-30% запланированных на сегодня оперативных вмешательств не состоялось. Представляете психологическое состояние пациентов, которые были подготовлены: были уколоты препаратами, не ели и т.д", - сказал Безносенко.

По его словам, завтра врачи Института рака без дополнительной оплаты будут работать до ночи, чтобы все операции были выполнены. "У нас все операции расписаны на недели, и если их отменить, то они буду перенесены на конец июня. Поэтому мы приняли решение работать завтра, по собственному желанию и без оплаты. Будем оперировать в четыре очереди - с 7 утра до 23 вечера", - сообщил главврач Института рака.

Он также рассказал, что в Институте рака с самого утра работают бригады МЧС, экстренной скорой помощи и полиция. "Прореагировали очень оперативно. Под их руководством мы разработали план эвакуации и спокойно, без паники вывели пациентов и медперсонал. Сейчас в Институте работают пиротехники, думаю все закончится через 3-4 часа. И пациенты вернуться в лечебное учреждение", - сказал Безносенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3130872
 
 
 Топ комментарии
 
каким же надо быть конченым ублюдком, чтоб сообщать о минировании медицинских учреждений..? Из-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко - Цензор.НЕТ 4202
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Это не хохмачи, это идейные кацапские мрази - они так "с бандеровцами борятся". Видел интервью такого мерзавца - он собой очень гордится.
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поймать падаль и заразить спидом и объявить- грозит каждому кто позвонит похохмит и все- прекратятся
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что бы он потом заразил спидом еще десятка два?
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Это не хохмачи, это идейные кацапские мрази - они так "с бандеровцами борятся". Видел интервью такого мерзавца - он собой очень гордится.
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прекратить стрелять - Владимир Александрович Голубь тоже так считает.. та и врач у него по-любому другой
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каким же надо быть конченым ублюдком, чтоб сообщать о минировании медицинских учреждений..? Из-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко - Цензор.НЕТ 4202
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я думаю что когда по 30-40 заминирований в день происходит. и ничего никогда не подверждается то нужно прекратить эвакуировать пол города и всё останавливать и тратить кучу труда и средств на поиски мин.... захотели бы что взорвать то молча бы взрывали! а так понимают что никогда в мире в истории тероризма не сообщали про такое количество заминирований. альо службы! я понимаю что служба есть служба и инструкции.... но нужно что то как то решать ...частично реагировать может...ну так же не может быть что быдлота и гопники лёжа на диване скоро будут минировать 100 обьектов а вы как малохольные будете эвакуировать пол страны или города . а над вами будут ржать мнимые минёры..незнаю незнаю...но так быть не может!((
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На розміновування мінних полів падлюк! Из-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко - Цензор.НЕТ 2135
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А Аваков на работе? Или продолжает в пооитику играться?
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Звонки о минировании очень часто идут из-за поребрика, звонят специально, чтобы навредить "фожиздам-бендеровцам" и очень собой по этому поводу гордятся...
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Так званіц мінування, це частина гібридної війни ,не дивно більшість тих дзвінків з ордло і Росії ,дуже жаль що наші МНС і МВС так легко піддаются на ці примітивні провокації .
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это не школьные уроки сорвать, с этим надо что-то решать...
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Недели две назад роддом, где моя сестра работает, минировали, вчера институт рака... Ну че, вот и сепарасты тоже теперь во всю по приколу
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С учетом того,что ни одно сообщение о минировании НИКОГДА не подтвердилось,пора прекратить обращать внимание на эти сообщения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко
 
 
 
 
 
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