 Из-за псевдоминирования Института рака в Киеве сорвалось около 30% операций, пациенты не смогли пройти курсы химио- и лучевой терапии, - главврач Безносенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу"сообщил главный врач Института рака, онкохирург отделения онкопроктологии Андрей Безносенко.

"Мы утром получили анонимную информацию о заминировании "в связи с обстрелом украинскими нацистами Донецка".

Насколько я знаю, такую же информацию получил Охматдет и еще пару медицинских заведений Киева.

Транспортабельных пациентов эвакуировали. Нетранспортабельные и тяжелые остались с медперсоналом в больнице", - рассказал главврач Института рака.

Он подчеркнул, что пострадали из-за анонимного звонка в первую очередь онкобольные пациенты, которые получают жизненно необходимое лечение.

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"Это - телефонный терроризм, который не дает нормально работать. Наши пациенты понесли колоссальные потери. Тот, кто должен был получить химиотерапию или лучевую терапию, пропустили свои курсы. Также 90% наших пациентов приезжают из регионов и сегодня не могут попасть к нам, ждут на улице. На врачей будет в два раза больше нагрузка. Те операции, которые мы начали с утра - мы закончили. Но 25-30% запланированных на сегодня оперативных вмешательств не состоялось. Представляете психологическое состояние пациентов, которые были подготовлены: были уколоты препаратами, не ели и т.д", - сказал Безносенко.

По его словам, завтра врачи Института рака без дополнительной оплаты будут работать до ночи, чтобы все операции были выполнены. "У нас все операции расписаны на недели, и если их отменить, то они буду перенесены на конец июня. Поэтому мы приняли решение работать завтра, по собственному желанию и без оплаты. Будем оперировать в четыре очереди - с 7 утра до 23 вечера", - сообщил главврач Института рака.

Он также рассказал, что в Институте рака с самого утра работают бригады МЧС, экстренной скорой помощи и полиция. "Прореагировали очень оперативно. Под их руководством мы разработали план эвакуации и спокойно, без паники вывели пациентов и медперсонал. Сейчас в Институте работают пиротехники, думаю все закончится через 3-4 часа. И пациенты вернуться в лечебное учреждение", - сказал Безносенко.