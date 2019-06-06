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 227 населенных пунктов в 11 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за непогоды обесточены населенные пункты в Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черновицкой, Киевской и Сумской областях.

В Украине 227 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Система защиты линий электропередачи сработала в результате шквалистого ветра, дождей и гроз.

"Были обесточены 227 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Хмельницкая – 57 населенных пунктов, Житомирская – 38 населенных пунктов, Черкасская – 33 населенных пункта, Полтавская – 28 населенных пунктов, Кировоградская – 25 населенных пунктов, Винницкая – 19 населенных пунктов, Киевская – 15 населенных пунктов, Днепропетровская – четыре населенных пункта, Запорожская – три населенных пункта, Черновицкая - три населенных пункта, Сумская – два населенных пункта", – сказано в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. 

Источник: https://censor.net.ua/n3130869
 
 
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что-то в последнее время по вторникам стали отключать свет на полдня...независимо от гроз и ветра...опять начинаются "веерные отключения"?...а потом задержки пенсий и зарплат...а если станут выдавать то не в конверте, а мешками, как пишут на форуме
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....в Одесской обл. вчера тоже был шквал. ветер с дождем и градом !!!!
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ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ВІЙНИ НЕ МАЄ,небесної Сотні Не має,п"єм гуляєм президента вибираєм,Україну паплюжем ТО хоть ДУШІ З НЕБА НАПОМИНАЮТЬ,2014, рік,або зворотньо
4120 також червень.
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Сидите без света как дикари. Нам надо главное помогать окупированному дамбасу и отстраивать его.
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Alex Surov 3d90a6e3 - любитель "рускаво мира" и лугандонов. Так езжай и помогай своему дамбасу. Он мне нахер не нужен
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оперативність просто зашкалює. це дані на вчорашній ранок. пройдіть за посиланням на пресцентр ДСНС в статті і переконайтеся.
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на вчора
В ніч з 4 на 5 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 227 населених пунктів у 11 областях, а саме: Хмельницька - 57 н.п., Житомирська - 38 н.п., Черкаська - 33 н.п., Полтавська - 28 н.п., Кіровоградська - 25 н.п., Вінницька - 19 н.п., Київська - 15 н.п., Дніпропетровська - 4 н.п., Запорізька - 3 н.п., Чернівецька - 3 н.п., Сумська - 2 н.п.

на сьогодні

В ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество227 населенных пунктов в 11 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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