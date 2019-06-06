 227 населенных пунктов в 11 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В Украине 227 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Система защиты линий электропередачи сработала в результате шквалистого ветра, дождей и гроз.
"Были обесточены 227 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Хмельницкая – 57 населенных пунктов, Житомирская – 38 населенных пунктов, Черкасская – 33 населенных пункта, Полтавская – 28 населенных пунктов, Кировоградская – 25 населенных пунктов, Винницкая – 19 населенных пунктов, Киевская – 15 населенных пунктов, Днепропетровская – четыре населенных пункта, Запорожская – три населенных пункта, Черновицкая - три населенных пункта, Сумская – два населенных пункта", – сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
4120 також червень.
В ніч з 4 на 5 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 227 населених пунктів у 11 областях, а саме: Хмельницька - 57 н.п., Житомирська - 38 н.п., Черкаська - 33 н.п., Полтавська - 28 н.п., Кіровоградська - 25 н.п., Вінницька - 19 н.п., Київська - 15 н.п., Дніпропетровська - 4 н.п., Запорізька - 3 н.п., Чернівецька - 3 н.п., Сумська - 2 н.п.
на сьогодні
В ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п.