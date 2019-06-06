 Наконец-то ГПУ увидела, что Ющенко действовал в сговоре с Януковичем, - Власенко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.
"Наконец ГПУ увидела то, что видели все: Виктор Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем выводил из государственной собственности "Межигорье" и содействовал в получении "Межигорья" в собственность Януковича и приближенных к нему юридических лиц", - написал он.
Напомним, победителем конкурса на управляющего резиденцией "Межигорье" стала фирма "Скомпани" Алексея Вороненко, бывшего помощника народного депутата Евгения Мураева.
Общественный совет при АРМА заявил, что необходимо провести новый конкурс, так как "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье" и к тому же может быть связано с экс-регионалами.
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Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.
В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".
30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.
С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.
Вот они оба за капитуляцию.., а Ющенко резко против....
Странно...
И Московию Ющенко бесит и бесил.., с своей оранжевой революцией и отходом от руського мира.... - именно после нее Кремль начал активно готовить захват Украины...
Странно...
и МГБ лугандонии будет активно в этом помогать...
.....
Маскву он давно бесит...
если у нас действительно восторжествует правосудие, как настаивает ЕС и США, то за решетку могут попасть все, президенты за последние двадцать лет.
Макарыча я бы все таки не трогал, ведь это он возродил государство и развалил мордор.
Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
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З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html
Ющенко очень много зла принёс Украине именно в том своём сговоре с януковищем
Помню как он сдрыстанул со своей дачи президентской во время второго майдана- которую по каким- то поразительным причинам ему отдал его якобы злейший враг - янык. А юля, которая 'все продала' , в это время отдыхала в колонии.
Когда же янук сбежал , тотющенко не спешил бить его ногами, а вальяжно рассиживал в тв студиях- опять- таки обвиняя во всем юлю.
Неотвратимость наказания, несмотря на фамилии - вот что делает Штаты образцом демократии. А у нас - если ты украл себе на отпускные , то можешь жить припеваючи и даже спокойно спать. А спокойно спать именно ющенко и нельзя, так как косвенно он виноват в том, что у нас столько погибших.
Он вместе с порошенко на порядок хуже того же януковоща, от которого ни кто и не ожидал другого . Именно ющенко , порошенко и Янукович стоят за тем, что классная , красивейшая и великолепнейшая страна по факту розьединена , на границе - орки, а внутри - коррупция.
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://is.gd/5Ji1Kt
Вот только самого Януковича никто ни в чем обвинять не собирается.
https://www.slovoidilo.ua/2019/04/26/novyna/polityka/tymoshenko-zaborhuvala-svoyij-komandi-bilsh-nizh-250-mln-zmi#.XM3qAkONksI.facebook …
Пять лет назад, когда Петр Порошенко только стал президентом Украины, за ним тянулась одна «нерешенная проблема». Милиция расследовала уголовное производство по факту разрушения исторического памятника - инцидент произошел еще в 2012 году на его частном участке в центре Киева напротив Лавры. Эту землю Порошенко получил за бесценок в результате нехитрой схемы, о которой журналисты Радио Свобода рассказали в первый год его президентства.Тайна Порошенко. Как закрывали дело президента и хоронили документы под грифом «секретно»
Дві фамілії що привели яника на трон.
1 Порошенко
2 Ющенко
Яка з цих іуд. була при всіх змінах влади. непотопляємою. думаю писати неварто.
Евангелие от Иоанна 9:39
У всех последующих президентов эти качества только усиливались и приумножались
😁
Значит, от своего молодца Зе они ожидали "Снять блокаду и перестать стрелять в ответ!"
и сознательно голосовали за это.
Так почему Зе предал армию,а По нет
..
..
...Головна - Європейська Солідарність
...
. ....
30 хв. ·
Підозра Ющенку є відвертою дурнею та банальним піаром Горбатюка.
Термін давності по справі виведення Межгірря з держвласності пройшов ще у 2017році, тому притягнути будь кого не є можливим.
З тієї ж причини не змогли притягнути Гриценка та Тимошенко!
Тому роблю припущення, що Горбатюк виконує чиєсь політичне замовлення.
Також хочу нагадати Горбатюку, що скоро спливають терміни давнини по справах Майдану. Може є сенс проявити своє завзяття там?
Ющенко вёл вас в Европу, а вы, совки вонючие, поддались на пропаганду Кремля. Считали, что Ющенко главный враг Украины.
Ющенко поднимал ваше национальное самосознание, а вы упирались и смотрели в рот кремлю.
Теперь у вас снова во всём виноват Ющенко. Вы так и будете плестись в хвосте цивилизации.
Ющенко - настоящий украинский президент.
Может, наконец, и пресс-конференция Зинченко вспомнится, на которой он прямым текстом обвинил "любих друзів" в коррупции.