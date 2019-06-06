 Наконец-то ГПУ увидела, что Ющенко действовал в сговоре с Януковичем, - Власенко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

"Наконец ГПУ увидела то, что видели все: Виктор Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем выводил из государственной собственности "Межигорье" и содействовал в получении "Межигорья" в собственность Януковича и приближенных к нему юридических лиц", - написал он.

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Напомним, победителем конкурса на управляющего резиденцией "Межигорье" стала фирма "Скомпани" Алексея Вороненко, бывшего помощника народного депутата Евгения Мураева.

Общественный совет при АРМА заявил, что необходимо провести новый конкурс, так как "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье" и к тому же может быть связано с экс-регионалами.

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Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.