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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1315) ГПУ (9171) Межигорье (780) Ющенко (11742) Янукович (30509)

 Наконец-то ГПУ увидела, что Ющенко действовал в сговоре с Януковичем, - Власенко. ДОКУМЕНТ

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-президенту страны Виктору Ющенко в рамках дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

"Наконец ГПУ увидела то, что видели все: Виктор Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем выводил из государственной собственности "Межигорье" и содействовал в получении "Межигорья" в собственность Януковича и приближенных к нему юридических лиц", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против Ющенко ведут расследование за выведение из госсобственности "Межигорья", - журналистка Ромалийская

Наконец-то ГПУ увидела, что Ющенко действовал в сговоре с Януковичем, - Власенко 01

Напомним, победителем конкурса на управляющего резиденцией "Межигорье" стала фирма "Скомпани" Алексея Вороненко, бывшего помощника народного депутата Евгения Мураева.

Общественный совет при АРМА заявил, что необходимо провести новый конкурс, так как "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье" и к тому же может быть связано с экс-регионалами.

Также читайте: На Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий "Межигорья" Вороненко

Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА. 

Наконец-то ГПУ увидела, что Ющенко действовал в сговоре с Януковичем, - Власенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3130868
 
   
 Топ комментарии
 
а Кучме и Кравчуку героев Украины...
Вот они оба за капитуляцию.., а Ющенко резко против....
Странно...
И Московию Ющенко бесит и бесил.., с своей оранжевой революцией и отходом от руського мира.... - именно после нее Кремль начал активно готовить захват Украины...
Странно...
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ГПУ свою слепость превратило в очень доходный бизнес.
Ющенко очень много зла принёс Украине именно в том своём сговоре с януковищем
Помню как он сдрыстанул со своей дачи президентской во время второго майдана- которую по каким- то поразительным причинам ему отдал его якобы злейший враг - янык. А юля, которая 'все продала' , в это время отдыхала в колонии.
Когда же янук сбежал , тотющенко не спешил бить его ногами, а вальяжно рассиживал в тв студиях- опять- таки обвиняя во всем юлю.
Неотвратимость наказания, несмотря на фамилии - вот что делает Штаты образцом демократии. А у нас - если ты украл себе на отпускные , то можешь жить припеваючи и даже спокойно спать. А спокойно спать именно ющенко и нельзя, так как косвенно он виноват в том, что у нас столько погибших.
Он вместе с порошенко на порядок хуже того же януковоща, от которого ни кто и не ожидал другого . Именно ющенко , порошенко и Янукович стоят за тем, что классная , красивейшая и великолепнейшая страна по факту розьединена , на границе - орки, а внутри - коррупция.
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а Кучме и Кравчуку героев Украины...
Вот они оба за капитуляцию.., а Ющенко резко против....
Странно...
И Московию Ющенко бесит и бесил.., с своей оранжевой революцией и отходом от руського мира.... - именно после нее Кремль начал активно готовить захват Украины...
Странно...
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Через два місяці ГПУ побачить, що Пєтя діяв у зговорі з Ахмєткою і Путлєром. Прозріють.
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Василь Довганенко 7230397a - через 2 месяца ГПУ будет искать того, кто первый отдал приказ стрелять по повстанцам в гражданском конфликте......

и МГБ лугандонии будет активно в этом помогать...
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Якщо Югікак алкаша залишать на посаді ..все можливо .
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А связь кучмы с Гонгадзе сможет увидеть или нет ?
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Хорошо хоть Ющера увидели и нужно это дело расследовать и этого скота наказать.Он обманул всю Украину, весь оранжевый Майдан. А за ним дальше посыпались наглые обманы народа.
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недотравленный и так украл у украинцев 5 лет возможностей в спокойные годы
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Давно пора гниломордого на лукьяновку.
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Боров - лучше прямо в Лефортово...

Маскву он давно бесит...
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Ющенко в сговоре с Януковичем, Порошенко в сговоре с Ахметовым, Медведчуком, Кернесом, Трухановым. Скоро осязаемо увидим с кем Зеленский окажется в сговоре ( судя по высказываниям близких к нему людей, переговорщика Кучмы и т. д. можно уже догадываться, что с САМИМ. ( Хотя сам Зе еще может еще не до конца этого осознавать) Ну так у нас принято, одни сговоры и договорняки. Вот поэтому у нас ничего не получается и к глубочайшему сожалению вряд ли что получится.
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И в каком сговоре Порошенко? Или решил подсунуть под то, что Зелемойский, что становится всё очевидней, в сговоре с ****** ещё раз мантру про сговоры Порошенко?
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А вот у меня подозрение, что Крнес в сговоре с Зеленским - при Порошенко он вел себя не так нагло
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и это радует.
если у нас действительно восторжествует правосудие, как настаивает ЕС и США, то за решетку могут попасть все, президенты за последние двадцать лет.
Макарыча я бы все таки не трогал, ведь это он возродил государство и развалил мордор.
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Закон один для всіх, і для флюгера - маріонетки Кравчука також.
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Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ.
Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
Читайте також: Володимир Лановий: Навіщо мільярдеру другий термін президентства?
З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html
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ГПУ свою слепость превратило в очень доходный бизнес.
Ющенко очень много зла принёс Украине именно в том своём сговоре с януковищем
Помню как он сдрыстанул со своей дачи президентской во время второго майдана- которую по каким- то поразительным причинам ему отдал его якобы злейший враг - янык. А юля, которая 'все продала' , в это время отдыхала в колонии.
Когда же янук сбежал , тотющенко не спешил бить его ногами, а вальяжно рассиживал в тв студиях- опять- таки обвиняя во всем юлю.
Неотвратимость наказания, несмотря на фамилии - вот что делает Штаты образцом демократии. А у нас - если ты украл себе на отпускные , то можешь жить припеваючи и даже спокойно спать. А спокойно спать именно ющенко и нельзя, так как косвенно он виноват в том, что у нас столько погибших.
Он вместе с порошенко на порядок хуже того же януковоща, от которого ни кто и не ожидал другого . Именно ющенко , порошенко и Янукович стоят за тем, что классная , красивейшая и великолепнейшая страна по факту розьединена , на границе - орки, а внутри - коррупция.
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Именно подлый Ющенко подарил «Межигорье» Януковичу - документ
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://is.gd/5Ji1Kt
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абаждите, а где здесь порушення? Земля и её надра по Конституции принадлежат народу.
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......страну уничтожила тотальная КОРРУПЦИЯ (((((((
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Ци рукы ничого не кралы, воны просто подарували.
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Нихрена себе " дачный домик, требующий ремонта" подарил
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Еще одна мразь вылезла. Ющенко оказывается во всем виноват. Куда катится ета страна
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Ооооо и соратника-подельника Порошенко ...И Ющенко к ответу. И ещё где 300 миллионов гривен по курсу 5...на Детскую Клинику???
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Прекрасно!
Вот только самого Януковича никто ни в чем обвинять не собирается.

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Тимошенко кинула свою команду на 250 тисяч гривень. Вибори минули - борги залишились. А попереду ще парламентські Чи збирається Біла Леді повертати "боржок"? Судячи з її схильності до афер - наврядчи.

https://www.slovoidilo.ua/2019/04/26/novyna/polityka/tymoshenko-zaborhuvala-svoyij-komandi-bilsh-nizh-250-mln-zmi#.XM3qAkONksI.facebook … Нарешті ГПУ побачила, що Ющенко діяв у змові з Януковичем, - Власенко - Цензор.НЕТ 750
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В неї теж бєніни принципи - Податки не плачу , боргів не повертаю , бо так діють тільки боягузи . А Вуля це така вуля хіхіпутєнська подруга .
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жабу рябухатую за гнилые фаберже и к ответу!!!!!!!!!!!!!!тварь- предала ВСЕ
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Перепутал маленько: объединились юлеботы с зелеботами.
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Надо еще, чтобы ГПУ увидело с кем в сговоре действовала Тимошенко.
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Так а чому тут мовчать ? Бо кум Поросенка !?..
Нарешті ГПУ побачила, що Ющенко діяв у змові з Януковичем, - Власенко - Цензор.НЕТ 5197
Пять лет назад, когда Петр Порошенко только стал президентом Украины, за ним тянулась одна «нерешенная проблема». Милиция расследовала уголовное производство по факту разрушения исторического памятника - инцидент произошел еще в 2012 году на его частном участке в центре Киева напротив Лавры. Эту землю Порошенко получил за бесценок в результате нехитрой схемы, о которой журналисты Радио Свобода рассказали в первый год его президентства.Тайна Порошенко. Как закрывали дело президента и хоронили документы под грифом «секретно» Нарешті ГПУ побачила, що Ющенко діяв у змові з Януковичем, - Власенко - Цензор.НЕТ 3330
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юзенко ублюдок , кореш януковича и порошенки
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все вспомнить гниломордому и на нары! если бы не эта гнилая морда-Украина была бы успешной
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При ..*янеку-зеку* ? Так чому ж голосували ?
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Lvbnhj залишимо кучму. його термін його чекає.

Дві фамілії що привели яника на трон.
1 Порошенко
2 Ющенко
Яка з цих іуд. була при всіх змінах влади. непотопляємою. думаю писати неварто.
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И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы.
Евангелие от Иоанна 9:39
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Пожалуй только первый президент не причастен к махинациям и коррупции в стране
У всех последующих президентов эти качества только усиливались и приумножались
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Как оживился зелекторат на этой теме, а тему о переговорах ТКГ стыдливо игнорировали...
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Ага. "Ющенко подлец, потому что от него такого не ожидали!!!".
Значит, от своего молодца Зе они ожидали "Снять блокаду и перестать стрелять в ответ!"
и сознательно голосовали за это.
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Замечайте.Думайте.Началось мочилово "злочинной влади". Коррупционерами будут обьявленны все кто противостоял Путлеру.Зрадниками будут обьявленны все кто воевал против РФ и их пособников.А потом наступит " режим тишины" .Никто не вспомнит про Кравчука,Кучму,Януковичя и их окружеие,так как-будто коррупцию создали Ющенко и Порошенко.Вот так вот украинцы превратятся малоросов,а все те ктр будет противостоять этому будут уничтожены,высланы,обьявлены безумными...Вот она смерть Украины.Только я не завидую и зе-фанатикам,конец их печален.Олигархат играет с свои игры,но Путлер сыграет с ними в другую игру,а зе и его очарованые почитатели стануит пушечным мясом-такой удел всех кто выбирает вместо свободы и независимости дешевый популизм.
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Замечательно..,.Зе еще ничего не сделал,а на него уже всех собак повесили
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Зе вчера устами Кучмы ,нарушив постановление РНБО,предал армию и встал на колени перед врагом.Вы этого не заметили?
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Я вижу коварного врага в лице Порошенко,который вел и ведет подковерные игры с путиным,который тоже кстати ,как и Зеленский хочет мира Украине.
Так почему Зе предал армию,а По нет
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Очевидно, что зебильные бюторасты гонят эту пургу, дабы отвлечь внимание от авакова
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Очень содержательный и доказательный документ Цензор опубликовал.
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це все добре але з'являється таке відчуття що зеленський до виборів президента і після них це не зовсім одна і та ж сама людина. він теж буде намагатися поставити на ключові посади своїх людей. він теж буде намагатися отримати по більше влади. він теж буде погоджуватись на договорняки але не прямо і на короткий строк(як зараз). єдине що є надія що він і його оточення не будуть як його попередники так нахабно красти і мати довгострокові договірняки з олігархами. можна вважати це кроком вперед але на наступних парламентських виборах україні треба зробити ще один крок вперед і підтримати ті політичні сили які б "допомогли" зеленському не "заблукати" в коридорах влади і робити менше помилок(тимошенко, гриценко,саакашвили).
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Андрій Дзиндзя
30 хв. ·

Підозра Ющенку є відвертою дурнею та банальним піаром Горбатюка.
Термін давності по справі виведення Межгірря з держвласності пройшов ще у 2017році, тому притягнути будь кого не є можливим.
З тієї ж причини не змогли притягнути Гриценка та Тимошенко!
Тому роблю припущення, що Горбатюк виконує чиєсь політичне замовлення.

Також хочу нагадати Горбатюку, що скоро спливають терміни давнини по справах Майдану. Може є сенс проявити своє завзяття там?
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Власенко верить- себя не уважать....Быдло со стойла "Матькивщины..."
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Все они в сговоре. Все кто был в органах власти последние лет двадцать плюс члены кпсс это главные пособники путлера.
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Интересно наблюдать как кремлеботы обьеденились с порохоботами, рыгоботами и юлеботами что все нужно катить на Ющенка. А почему? А потому что ето все кремлевские агенты, которые знают что Ющенко и Саакашвили главные кровные враги Ху*ла, которые посмели пойти против кремля реальными действиями. Ющенко вопреки визгам Йули и рыгоаналов в 2008 начал поставки оружия в Грузию благодаря которому удалось остановить армию Ху*ла и полную окупацию Грузии.

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Нда, чтоб совсем уже не опускать зелябобиков, им мажут из коровьи зеньки... Приятно все же быть в числе адекватов со всего мира и смеяться над зебубочкой, а не молиться на недоразумение
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Хохлы немытые и малоросы в основном здесь постят.
Ющенко вёл вас в Европу, а вы, совки вонючие, поддались на пропаганду Кремля. Считали, что Ющенко главный враг Украины.
Ющенко поднимал ваше национальное самосознание, а вы упирались и смотрели в рот кремлю.
Теперь у вас снова во всём виноват Ющенко. Вы так и будете плестись в хвосте цивилизации.
Ющенко - настоящий украинский президент.
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А пасечник может очень много рассказать о делишках "незаменимого" еще в те времена.
Может, наконец, и пресс-конференция Зинченко вспомнится, на которой он прямым текстом обвинил "любих друзів" в коррупции.
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всіх прєзідєнтів за рєшотку. і зєбіла, буде їх там смішити.
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у В.А. свое Межигорье в Карпатах имеется и гуцулы гоняют стада овец на полонину. Так что пристроился не хило. Его не трогают и он помалкивает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаконец-то ГПУ увидела, что Ющенко действовал в сговоре с Януковичем, - Власенко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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