 Впервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, - Кучма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня.

"Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от Президента Украины. Месседжи были такие, что Глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и другая сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", – отметил Леонид Кучма.

По его словам, во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.

"Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я убежден, что будет движение в этом направлении", – подчеркнул глава украинской делегации.

Кроме того, Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

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"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

В то же время Леонид Кучма выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ наметится прогресс в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.

"Мы договорились работать с Кабинетом Министров. Предварительно достигли соглашения, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались", – отметил он.

Также стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.