 Впервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, - Кучма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня.
"Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от Президента Украины. Месседжи были такие, что Глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и другая сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", – отметил Леонид Кучма.
По его словам, во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.
"Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я убежден, что будет движение в этом направлении", – подчеркнул глава украинской делегации.
Кроме того, Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.
"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
В то же время Леонид Кучма выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ наметится прогресс в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.
"Мы договорились работать с Кабинетом Министров. Предварительно достигли соглашения, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались", – отметил он.
Также стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.
приїхали.
Что за фигня? Что за подковерные сепаратные переговоры???
Зе, играешь с огнем! Кстати вопрос, а что там с убийством Гангадзе???
Коли ворог хоче знищити твою державу, то для цього він залучає ворів, корупціонерів, зрадників та жидів!
Если бы Зе не устраивали заявы чучмы, он бы его погнал и назначил кого-то другого.
"На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента" - Кучма.
Источник: https://censor.net.ua/n3130864
Санкції рф проти трубопрокату Пінчука-нічний візит Кучми з Пінчуком в АП-Призначення Кучми-Україна повинна перестати стріляти у відповідь і почати фінансувати терористів.
"Интересная ситуация прослеживается с отменой блокады ОРДЛО. 18 апреля Кремль вводит запрет на импорт в рф украинских труб. Под удар этих санкций в основном попадает компания «Интерпайп» зятя Кучмы Виктора Пинчука. 28 мая Пинчук неофициально приезжает в Администрацию президента.31 мая на встречу с Зеленским снова неофициально приезжают уже Пинчук и Кучма. Как потом скажут это была встреча для предложения Кучме возглавить Трехстороннюю контактную группу. Правда каким боком к ней Пинчук и почему он приезжал вместе с Кучмой не объяснят).3 июня к удивлению многих Кучму снова назначают главным переговорщиком от Украины в Минске. И уже 5 июня появляется неожиданная информация о возможной отмене блокады ОРДЛО. Инициатором которой является Украина в лице Кучмы.А теперь посмотрим как дальше будет развиваться ситуация с запретом на импорт в рф труб компании Пинчука. Если в скором времени после отмены блокады в рф будет отменен запрет на импорт труб Интерпайпа, то станет понятно на что обменяли отмену блокады. И главное, в чьих интересах).
Это называеться - конструктивно?
Источник: https://censor.net.ua/n3130864
Еще вопросы есть об авторстве "Не стрелять в ответ" и "снять блокаду" ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html
краткая цитата
"У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.
Найдены новые спонсоры для дальнейшего финансирования - Пинчук, Тарута и К. Снятие "экономической блокады Донбаса" увязывается с возвращением отобранных у них предприятий на оккупированных территориях. Взамен - деньги на выборы и лояльность части будущих мажоритарных депутатов в следующем парламенте."
новая рубрика Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Гнида...!!!
Л.Кучма
Так ом вопросы? Квартал в АП хочет вернуться на расейский рынок.
Пора вже зрозуміти, що війна між Україною і паРашею продовжується уже понад 850 років. З часу руйнування Києва в 1169 році Андрієм Боголюбським.
Тому ключі від миру находяться в паРаші.
Для України один вихід - повна мілітаризація України і побудова нормальної демократичної країни. Це прискорить смерть паРаші. Навіть коли х%йло вріже дуба, імперська система паРаші продовжить діяти, тобто нести агресію. Домовлятися з паРашею, то даремна трата часу, історія це не один раз підтверджувала.
Шлях в НАТО і ЄС, то є правильний шлях.
Л.Кучма
якось притишуючи бойові дії...
СЕПАРИ НАРЕШТІ ВІДЧУЛИ ПРАГНЕННЯ ВОРОГА ЗДАТИСЬ?