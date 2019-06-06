EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  5420  183
Все про:Кучма (1746) переговоры (3634) Минск (1243) Трехсторонняя контактная группа (102)

 Впервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, - Кучма

Заседания рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня.

"Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от Президента Украины. Месседжи были такие, что Глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и другая сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", – отметил Леонид Кучма.

По его словам, во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.

"Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я убежден, что будет движение в этом направлении", – подчеркнул глава украинской делегации.

Кроме того, Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - Порошенко о снятии экономической блокады с ОРДЛО

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

В то же время Леонид Кучма выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ наметится прогресс в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.

"Мы договорились работать с Кабинетом Министров. Предварительно достигли соглашения, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались", – отметил он.

Также стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3130864
 
 
 Топ комментарии
 
Рыжая падаль поехала сдавать всё,что только можно. Кто бы сомневался?
 показать весь комментарий
 
Тобто ви по нас стріляйте, а ми помовчимо?
Чуму це чмо Кучма ще не на зоні за вбивство Гонгадзе?
 показать весь комментарий
 
рыжая падаль же выполняет инструкции зеленого чмо...
Или вы думаете, что это его личные инциативы, да?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
чучманоїд, ти більше роби заяв, хунта буде!
 показать весь комментарий
 
 
в этом нет не каких сомнений - документ на бумаге - акт измены доказан
 показать весь комментарий
 
..і знов бійцям буде команда "спостерігайте"?.. **** кучма
 показать весь комментарий
 
 
Інформація, яка крім занепокоєння нічого не викликає. З тієї сторони "конструктивизм" може бути лише тоді, коли Україна почне виконувати хотелки Москви. Якщо це почалося, то ми
приїхали.
 показать весь комментарий
 
 
вот и все новые предложения зеленского и к в отношении войны - сдаться и война как бы закончилась - но я уверен шо ему это не кто не даст сделать - он по моему, уже задержался, в администрации президента Украины
 показать весь комментарий
 
 
Так Шефир тогда общую позицию выкатил, а над ним смеялись...
 показать весь комментарий
 
 
ну шо жаль мне нашу страну - а ведь не кто на капитуляцию по зеленски не согласиться и наступит смутное время - плохо все это ,очень плохо
 показать весь комментарий
 
 
Все нормально, это Яныка трудно было скинуть, сейчас другая ситуация, если гном не объяснится, будет висеть на дереве как ЗЕленая сопля...
 показать весь комментарий
 
 
похоже -наши воины имеют повод выдвинутся на Банковую-а у путина повод - "придёт" на помащь клоуну...
 показать весь комментарий
 
Не пойму, а что изменилось? Порошенко тоже запрещал стрелять в ответ. Я предлагаю Кучме, Зеленскому, Порошенко и всей этой *********** хоть раз побывать под обстрелом. Сепары, как обстреливали, так и будут. Есть другой способ. За каждого убитого нашего патриота закрывать наглухо на неделю блокпосты и перекрывать газ, воду и жрачку. Иначе этот цирк не закончится. Надо учиться у Израиля.
 показать весь комментарий
 
 
Надо учиться у Израиля./ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера/ Памяти тех, кто помог стране выстоять: Как обороняли Донецкий аэропорт и чем все закончилось.На самом деле это были не киборги. Это были просто чрезвычайно героические люди, готовые умереть за свою страну. Часть из них навсегда осталась там, в ДАП. Часть, к большому счастью, выжила. Все они дали мощный импульс стране именно в тот момент, когда она в нем очень нуждалась.
 показать весь комментарий
 
Клоун призначив Кучму продати Україну
 показать весь комментарий
 
 
А почему мы не знаем о чем говорится на переговорах???

Что за фигня? Что за подковерные сепаратные переговоры???

Зе, играешь с огнем! Кстати вопрос, а что там с убийством Гангадзе???
 показать весь комментарий
 
 
Ты за Зельку голосовал? Если да, то радуйся.
 показать весь комментарий
 
 
я и моя семья за Петра!!! Моя семья клоунов не выбирает и Украину не предает!
 показать весь комментарий
 
 
Кожен з бувших президентів України здавав національні інтереси держави. Кучма для цього зробив найбільше! Плоди його "роботи" ми пожинаємо зараз! Він наплодив криміналітет і дав йому дорогу в політику та державне управління, ще й здав ядерний щит!!!! А це зрада державних інтересів в особливо великих розмірах!!!! Та й за Гонгадзе ми не забули! Що він ще готовий продати до того що вже продав та здав, якщо його зеленський призначив повторно, значить в них зявилася пропозиція для путіна.....

Коли ворог хоче знищити твою державу, то для цього він залучає ворів, корупціонерів, зрадників та жидів!
 показать весь комментарий
 
 
Стали раком как всегда, причём бесплатно, сепарня с расейским паспортами не оценит, не ждите...
 показать весь комментарий
 
 
Рыжее чудовище. ДНР и ЛНР пытаются спасти Зеленского и Кучму, начинают говорить, что предложение о снятии блокады их инициатива!
 показать весь комментарий
 
 
Пока до середины Укавины не дошли,но Зе доведет!
 показать весь комментарий
 
Моряки каким боком тут рыжая падаль? Рашка не хочет возвращать их по решению суда , а хочет типа обменять сама как добрый жест? И ты поэтому тут трясешь гривой?
 показать весь комментарий
 
 
А это принципиально? Как по мне пусть лучше моряки вернутся в семьи, а не сидят в застенках кацапов. Под каким соусом это будет подано мне лично все равно.
 показать весь комментарий
 
Значит пускай мучаются там Бог весть сколько? Думаю, что если бы Ваш близкий человек оказался в подобном положении (не приведи Господь конечно), ваши мысли на этот счет были бы несколько иными.
 показать весь комментарий
 
Значит, нужно спросить у самих моряков хотят ли они освобождения ценой жизней украинских воинов, которых будут расстреливать без права отвечать.
 показать весь комментарий
 
Пока что это заявление и хотелки Кучмы. Не более. Рано говорить что будет в конечном варианте. А Кучма хитрый лис. И он далеко не за кацапию. Достаточно вспомнить как он повел себя при конфликте на Тузле.
 показать весь комментарий
 
Это хотелки преЗЕдента, Кучма об этом прямо заявляет.
Если бы Зе не устраивали заявы чучмы, он бы его погнал и назначил кого-то другого.

"На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента" - Кучма.
Источник: https://censor.net.ua/n3130864
 показать весь комментарий
 
Сейчас уже да принципиально!Потому что до июля РФ должно выполнить решение суда.
 показать весь комментарий
 
Після таких заяв від зрадника вора кучми та жида зеленського, де наші тягнибоки???!!! Де ця **** , яка підняла патріотів та кращих людей під гаслами "гідності українського народу" та кинула їх в мясорубку, щоб потім здати Україну жидам та козломордим!!! Де ця тварь, що керує "Свободою"?!!! На заслуженому відпочинку!!!!
 показать весь комментарий
 
 
....всё СВОБОДЫ нет !!!! вся ИЗОШЛА , это проэкт кгб-фсб ПРОЯВЛЯТЬ ОСОБО ПАТРИОТОВ , а потом их УНИЧТОЖАТЬ !!! знаем -плавали ....
 показать весь комментарий
 
 
тягнысраки начинают гавкакать когда им мертвечук команду дает, устроить какую нить провокацию
 показать весь комментарий
 
 
Кто нибудь считает, что Данилыч на переговорах сам, согласовав с преЗЕдентом принимает такого рода решения на переговорах? Где там Леонид Днепр?
 показать весь комментарий
 
 
Ты уж дочитывай до конца, кучмоид не дурак, сразу сказал что выполнял директивы президента. Если что он ни при чем, старый пенс маразмат...
 показать весь комментарий
 
 
Тобто Цензор не буде освітлювати очевидні речі .
Санкції рф проти трубопрокату Пінчука-нічний візит Кучми з Пінчуком в АП-Призначення Кучми-Україна повинна перестати стріляти у відповідь і почати фінансувати терористів.
"Интересная ситуация прослеживается с отменой блокады ОРДЛО. 18 апреля Кремль вводит запрет на импорт в рф украинских труб. Под удар этих санкций в основном попадает компания «Интерпайп» зятя Кучмы Виктора Пинчука. 28 мая Пинчук неофициально приезжает в Администрацию президента.31 мая на встречу с Зеленским снова неофициально приезжают уже Пинчук и Кучма. Как потом скажут это была встреча для предложения Кучме возглавить Трехстороннюю контактную группу. Правда каким боком к ней Пинчук и почему он приезжал вместе с Кучмой не объяснят).3 июня к удивлению многих Кучму снова назначают главным переговорщиком от Украины в Минске. И уже 5 июня появляется неожиданная информация о возможной отмене блокады ОРДЛО. Инициатором которой является Украина в лице Кучмы.А теперь посмотрим как дальше будет развиваться ситуация с запретом на импорт в рф труб компании Пинчука. Если в скором времени после отмены блокады в рф будет отменен запрет на импорт труб Интерпайпа, то станет понятно на что обменяли отмену блокады. И главное, в чьих интересах).
 показать весь комментарий
 
 
Де плядь великий борець за коломойшину кокаїну ванятка сулима?
 показать весь комментарий
 
 
агент ракетчик приступил к работе, агент раскольщик уже работает. все сраные консервы выползли.
 показать весь комментарий
 
 
Агент ракетчик под руководством агента Зе приступил к конструктивной работе! Раньше не разрешали.
 показать весь комментарий
 
 
Укваина кормить согласилась! На их условииях!
Это называеться - конструктивно?
 показать весь комментарий
 
 
это ли не повод для пира у мацковского царя...? Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 6039
 показать весь комментарий
 
 
"На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента." - Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/n3130864

Еще вопросы есть об авторстве "Не стрелять в ответ" и "снять блокаду" ?
 показать весь комментарий
 
 
73 вы выбл.....ки и быдломасса, все ска без исключения и мне насрать на ваши дебильные контрдоводы
 показать весь комментарий
 
 
Как правильно кучмочмо или чмокучмо ?
 показать весь комментарий
 
 
Коротше кажучи, Україну незабаром приєднають до Донбасу.
 показать весь комментарий
 
 
Рівно 5 років тому, 6 червня 2014-ого року терористи збили літак АН-30 над Слов'янськом. Командир екіпажу Костянтин Могилко віддав наказ екіпажу залишити літак. Ціною власного життя, він скерував літак за межі міста й запобіг жертвам серед мирного населення.

Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 5639

 показать весь комментарий
 
 
....неловкое положение , чтобы ОТВЕЧАТЬ за ЭТО )))))) когда росия за ЧТО ОТВЕЧАЛА , ёлоп ????
 показать весь комментарий
 
 
конечно -"канструктивна"... Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 8134 ещё немного-и ОРДЛО тихо "вольётся" в состав Украины... Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 2109 сколько кучма получит "бабла"за это от кремля-пока тайна...
 показать весь комментарий
 
 
Він "альтруїст". Про бабло ВЖЕ домовились з олігархом пінчуком
 показать весь комментарий
 
 
Украина вольется в ЛУГАНДОНИЮ с такими "деятелями" ((((
 показать весь комментарий
 
 
Подивіться відео де він про Бандеру та Шухевича говорить,цю гебняву мразоту яка продала Україну хабадникам,треба закопати живцем разом із сім'єю,подохни курва паскудна!!!
 показать весь комментарий
 
 
В чем реальная суть "мирного плана Зеленского\Кучмы" ? Увидеть главное.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html

краткая цитата
"У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.
Найдены новые спонсоры для дальнейшего финансирования - Пинчук, Тарута и К. Снятие "экономической блокады Донбаса" увязывается с возвращением отобранных у них предприятий на оккупированных территориях. Взамен - деньги на выборы и лояльность части будущих мажоритарных депутатов в следующем парламенте."

новая рубрика Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
 показать весь комментарий
 
Щодо торгівлі - критикувати це рішення можуть всі, крім соєвих! Нагадати, як і за ЯКІ заслуги сєпарський бойовик Голубан став хєроєм і ХТО аплодував йому у ВР? Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 3147 А "не стріляти у відповідь" - це ПОВНИЙПИ*ДЕЦЬ! Хай спочатку родичі авторів пропозиції поїдуть в окопи, а тоді приймайте таке рішення! А Зе хай подякує своїм радникам - якщо цю маячню виконають, то його підтримка в армії буде на наступний день НУЛЬ!
 показать весь комментарий
 
 
це така "атветка" сепарам за разбитый наш ГАЗ-66 и погибших ребят...теперь эти твари будут стрелять с усиленными стараниями... Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 4570зато "перегаворы прашли канструктивна"...
Гнида...!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так точно. І повернення кучми до Мінська з ТАКИМИ чудовими пропозиціями - перший, але при цьому вкрай серйозний провал команди Зе... А Гриценко ж попереджав, що не потрібно поспішати і в Мінську потрібно взяти паузу для формування стратегії перемовин... Зе зрозуміє помилку, тільки буде пізно.
 показать весь комментарий
 
а шо Порох молчит-у него замечательный повод начать "топить"Зе-рейтинг... Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 6371
 показать весь комментарий
 
Уже вчора прокукурікав і вимагає пояснень від Зєльца.
 показать весь комментарий
 
 
А вы на что рассчитывали когда ставили на Зе? Его окружение уже нагибает украинцев перед сепарами и кацапами. И дальше будет ещё больнее.
 показать весь комментарий
 
По сравнению с тем что сейчас происходит можно сказать что это так выглядело. К Порошенко много вопросов и у каждого свои.
 показать весь комментарий
 
Конешн конструктивно, ты сдал все национальные интересы своей страны. Односторонняя уступка, Данилыч,это не конструктив, а капитуляция
 показать весь комментарий
 
 
У нього залишилося на підсвідомому рівні совковське мислення.
 показать весь комментарий
 
 
шо характерно-этот "таварыщ" в своё время отстоял Тузлу...а теперь сдаёт всю страну-"ОПТОМ"...и нихера не боится... рашка имеет веский повод спокойно вернуться в ПАРЕ... а затем планомерно снять санкции...Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 7873
 показать весь комментарий
 
 
Ну "Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
Так ом вопросы? Квартал в АП хочет вернуться на расейский рынок.
 показать весь комментарий
 
Впервые им не мешали торговать Украиной! Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма - Цензор.НЕТ 1492
 показать весь комментарий
 
Хотіти не шкідливо, шкідливо не хотіти.

Пора вже зрозуміти, що війна між Україною і паРашею продовжується уже понад 850 років. З часу руйнування Києва в 1169 році Андрієм Боголюбським.
Тому ключі від миру находяться в паРаші.

Для України один вихід - повна мілітаризація України і побудова нормальної демократичної країни. Це прискорить смерть паРаші. Навіть коли х%йло вріже дуба, імперська система паРаші продовжить діяти, тобто нести агресію. Домовлятися з паРашею, то даремна трата часу, історія це не один раз підтверджувала.
Шлях в НАТО і ЄС, то є правильний шлях.
 показать весь комментарий
 
 
Кучма вже повинен бути відкликаний з переговорів і звинувачений в ЗРАДІ інтересів України. Де коментар презЕдента, ОСОБИСТИЙ? Це його команда здати Україну кацапам? Знову буде ханириться і мовчати, а узеленські будуть відбріхуватись за нього?
 показать весь комментарий
 
"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
 показать весь комментарий
 
Нам хотят втюхать троянскую кобылу - ДНР иЛНР и не стесняются!
 показать весь комментарий
 
 
Если с Л/ДНР договариваться нельзя, т.к. они не самостоятельны и их вообще нет, с РФ договариваться нельзя, т.к. она никогда ничего не выполняет - тогда зачем вообще эти постоянные вбросы о переговорах? нафиг это все? люди же все-таки чего-то ждут.
 показать весь комментарий
 
ЄДИНИЙ плюс цих ГІВНО ВАРТИХ перемовин -що вони проводяться.

якось притишуючи бойові дії...
 показать весь комментарий
 
Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно, - Кучма



СЕПАРИ НАРЕШТІ ВІДЧУЛИ ПРАГНЕННЯ ВОРОГА ЗДАТИСЬ?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВпервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно, - Кучма
 
 
 
 
 
 вверх