 Нет денег - нет помощи: в ИС рассказали о критической ситуации с медициной на оккупированной Луганщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте группы "Информационное сопротивление".

Это еще ухудшило качество и уровень обслуживания местного населения.

Больше всего нехватка персонала и лекарств повлияла на комплектование машин скорой помощи лекарствами и медицинскими специалистами (вместо квалифицированных кадров на вызовы выезжают фельдшера и медицинские работники среднего звена).

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При диагностировании любой болезни бригада составляет перечень препаратов, которые необходимо приобрести пациентам или их родственникам в аптеках для продолжения лечения. В случае отсутствия возможностей приобрести лекарства бригада отказывает в предоставлении медицинских услуг.