 Нет денег - нет помощи: в ИС рассказали о критической ситуации с медициной на оккупированной Луганщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте группы "Информационное сопротивление".
Это еще ухудшило качество и уровень обслуживания местного населения.
Больше всего нехватка персонала и лекарств повлияла на комплектование машин скорой помощи лекарствами и медицинскими специалистами (вместо квалифицированных кадров на вызовы выезжают фельдшера и медицинские работники среднего звена).
При диагностировании любой болезни бригада составляет перечень препаратов, которые необходимо приобрести пациентам или их родственникам в аптеках для продолжения лечения. В случае отсутствия возможностей приобрести лекарства бригада отказывает в предоставлении медицинских услуг.
Кто только украинцев не обворовывал
- Лугандон на дотациях из бюджета
- Коломрйский
- Кучма с Пинчуком
И НИКТО НЕ СИДИТ
зато Батькивщина начала попить против пчеловода . А трогать Беню и азметку- ССУТ В БАНОЧКУ
Q: Порох когда был избран? ***** каким периодом свою медальку датировал? Заполни чем-нибудь 73% мозговой пустоты, а?
ПыСы. может еще им путевки в украинские санатории бесплатно выдавать, за счет украинцев,там в санаторно-курортном лечении нуждается огромное количество сепаратюг, террорюг,впопучленцев и другой лугандонодаунбасской сволочи?
кормитьлечить Украину!
Ща Зеля им все организует в лучшем виде - Кучма уже о репарациях для сепаратистов-террористов договаривается.