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Все про:Луганщина (4064) медицина (1806)

 Нет денег - нет помощи: в ИС рассказали о критической ситуации с медициной на оккупированной Луганщине

Во многих медицинских учреждениях оккупированных районов Луганской области - критическая ситуация с медицинским персоналом и существенно снизился запас медикаментов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте группы "Информационное сопротивление".

Это еще ухудшило качество и уровень обслуживания местного населения.

Больше всего нехватка персонала и лекарств повлияла на комплектование машин скорой помощи лекарствами и медицинскими специалистами (вместо квалифицированных кадров на вызовы выезжают фельдшера и медицинские работники среднего звена).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

При диагностировании любой болезни бригада составляет перечень препаратов, которые необходимо приобрести пациентам или их родственникам в аптеках для продолжения лечения. В случае отсутствия возможностей приобрести лекарства бригада отказывает в предоставлении медицинских услуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3130863
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, так "хутин введи войска " исполнилось. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Живите и радуйтесь 😀😀😀
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Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас блокаду снимут и украинцы за все заплатят....
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Ну тьі ж при Порошенке не платил, пока Семенченко блокаду не ввел несмотря на сбешенное опротивление кондитера
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Как вы любите со временем смешивать все в одну кучу... Семенчинко клоун которого вытянули когда надо, чтобы он сделал необходимый результат... Блокада началась ровно тогда когда предприятия перешли полностью под управление рашкой, перестали платить налоги и начали выдавать деньги в рублях.... Рашка моментально стала страной оккупантом для всего мира....это по факту...
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Блин, так "хутин введи войска " исполнилось. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Живите и радуйтесь 😀😀😀
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Кормильцы, блин
Кто только украинцев не обворовывал
- Лугандон на дотациях из бюджета
- Коломрйский
- Кучма с Пинчуком
И НИКТО НЕ СИДИТ
зато Батькивщина начала попить против пчеловода . А трогать Беню и азметку- ССУТ В БАНОЧКУ
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Порошенко - Зеленському: А хто зараз заробляє на війні?
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Той хто й заробляв. Зеленский моментально все изменить не может. Не бог
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Открою тебе тайну: он вообще ничто и ничего не может. Так, пока Бенина рука в жопе клоуна головкой управляет, он еще что-то читает по написанному (непременное условие) и позволяет себе щечку потеребонькать...а в остальном - узеленскава
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самка собаки - не жрал бы он столько - я бы на нем по Киеву на работу бы ездил - может зелень подумала - а стоит Родиной торговать)))))
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Ну когда мародер с командой Крьім и Донбасс сдавали - тогда надо бьіло ездить.
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определимся с названиями - кто такой мародер кроме имени - конкретную и доведению инфу - если нет значит вы троллите
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Мой юный друг, если бы вы с огнеметом и парабеллумом возглавили народно-украинское сопротивление, крым остался бы наш, а крысы б и вякнуть не смели...где ж вы были, мой юный друг, с маузером и гранатой?
Q: Порох когда был избран? ***** каким периодом свою медальку датировал? Заполни чем-нибудь 73% мозговой пустоты, а?
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На территориях ордло свято чтят"подвиг" зои космодемьянской. А коль так, то мне кажется с этим населением надо поступать так, как "героиня Зоя". Немає грошей - немає допомоги: в ІС розповіли про критичну ситуацію з медициною на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 3213
ПыСы. может еще им путевки в украинские санатории бесплатно выдавать, за счет украинцев,там в санаторно-курортном лечении нуждается огромное количество сепаратюг, террорюг,впопучленцев и другой лугандонодаунбасской сволочи?
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А що вова-фуйло чіба не привіз неброньовані "швидкі"? Що ***** просили то і мають.
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Да мне насрать. Пускай хоть передохнут там. За окупацию должна отвечать Фашистская Расия а не украинцы за свой счет кормить и лечить окупантов.
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У нас можно подумать по другому. Нет денег - подьіхай
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Не боитесь.
Ща Зеля им все организует в лучшем виде - Кучма уже о репарациях для сепаратистов-террористов договаривается.
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НУ и КТО ТОПИЛ ЗА ЗЕ? Не пора ли на них показать пальцем? 😀😀😀
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Беспокоятся о Луганской области? Да вы в Дарницкую районную поликликлинику загляните! Побудьте в душных очередях несколько часов, тогда все болезни как рукой снимет. Помещение без вентиляции, нет никаких указателей в этом лабиринте смерти, хамовитые, неквалифицированные врачи и медперсонал. А вроде в Киеве нет никаких "народных республик"... Но и власти, заботящейся о народе, а не о своих карманах тоже нет.
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Брехня какая-то. Они усиленно зовут к ним лечиться украинцев с подконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей. И туда едут больные раком и другими серьезными болезнями. И бесплатно лечатся. И рассказывают, как там хорошо. Может, для своих такого нет? Но от этого не легче.
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О чем спор? Порошенко с Супрун сделал тоже самое во всех городах Украины, плюс еще за медицинскую услугу нужно платить, то есть платить больше чем в Лугандоне. Или кто-то здесь может сказать что в его городе не так и в больнице бесплатные все лекарства? Только не порохописеть пожалуйста, вычисляется брехня в момент.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНет денег - нет помощи: в ИС рассказали о критической ситуации с медициной на оккупированной Луганщине
 
 
 
 
 
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