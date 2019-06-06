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 Убийство Кирилла Тлявова: следователи не требовали принудительных экспертиз на алкоголь и наличие следов пороха, поскольку был выходной

Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Как информирует Цензр.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук.

Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведены 3 следственных эксперимента, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Надеюсь, дело пойдет в суд через 6 месяцев, - Труба о расследовании убийства Кирилла Тлявова

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130861
 
 
 Топ комментарии
 
Ого. Уже четверг.А до четверга следователи тоже думали что выходной у суда?Так и запишем по выходным можно детей убивать -суд то не работает
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П'ять років йшов аваков до вбивства його підлеглими хлопчика.. Йшов через вбивство Сашка Білого, йшов через провокації з киданням гранат та загиблими нацгвардійцями біля ВР, йшов через рюкзаки, через Княжичі, через тримання закутих затриманих в кайданках на колінах в снігу.. І цей його шлях тривав під бурхливі оплески прихильників петі.. І тільки з вбивством хлопчика петіні прихильники розпочали кидати каміння в авакова.. Чому? А тому, що аваков став на перешкоді петіному підкупу виборців на минулих виборах.. Якби цього не сталося - то й вбивство хлопчика всіляко виправдовувалося б петіними прихильниками.. Якби петіні прихильники не затикали рот опонентам за будь-яку критику авакова в минулому - то може й хлопчик живим був. Те що аваков повинен понести відповідальність - немає жодного сумніву, але відповідальність повинні понести й ті, хто з піною на губах на протязі п'яти років доводили тут на форумі про "потужність і успішність" реформи поліції..
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Деканоидзе пыталась реформировать полицию, но Порошенко ее выжил, такие люди ему не нужны были. Не зря же его называли гарантом коррупции.
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Брехуни...
І не соромно так тупо відмазувати своїх від такого страшного злочину ?
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Пускай так. Но Порошенко эту систему кометически отремонтировал и назвал это реформами и люстрацией.
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Сейчас вроде уже Зелькин у власти? Флаг в руки! Пока что Аваков, который отвечает за реформу МВД, закадычный кореш преза и его все устраивает.
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Главное, чтобы "это" не устраивало украинцев.
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он не успел её дореформировать. а система крайне подлая и кусачая.
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Вот еще бы лет 15-20 и точно бы сдох отреформировал.
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а что в нормах ГТО есть норматив на время сборки-разборки судебной системы? Убивство Кирила Тлявова: слідчі не вимагали примусових експертиз на алкоголь і наявність слідів пороху, оскільки був вихідний - Цензор.НЕТ 2452
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Не писти, при СССР менты не стреляли во дворе жилого дома по банкам. При СССР было очень много плохого, но выстрел из оружия считался чуть ли не ЧП. А тут просто дикий ужас, менты стреляют ради развлечения, это ******.
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При СССР (позднем конечно, конец 80-х) я очень хорошо усвоил одно правило: видишь мусоров - тикай. И сотни раз убедился в его правильности.
Уже тогда в мусарне работала тупая колхозная быдлятина с садистскими наклонностями.
Да, тогда выстрел считался ЧП.
А вот "слоник", "ласточка" и "музыкальный центр" на мусарской пресс-хате были вполне себе обычным делом.
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Ого. Уже четверг.А до четверга следователи тоже думали что выходной у суда?Так и запишем по выходным можно детей убивать -суд то не работает
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вы, очевидно не в Украине живете..., наши депутаты приняли поправки к УК Украины, по которым, следователь на любой чих(например, как в этом случае) обязан брать дозвіл у следственного судьи, они (следователи) вынуждены становится в очередь с вечера, ну а в воскресенье действительно выходной и пусть весь мир подождет...
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Поэтому нынешнюю зраду необходимо разогнать и призвать к ответу за преступные поправки.
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И что теперь? Следователю можно забить на сбор клик? Это написано в УК? Можно подумать речь идёт о краже кошелька в маршрутке! Убили ребенка! Возле собственного дома, на детской площадке!!! Дайте мне этих тварей, я их удавлю собственными руками!
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Справедливости ради, по моему это должны были делать следователи ГБР.
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вы точно знаете, кто стрелял и убил? или всех удавить, а потом как-нибудь разберемся...
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Тех кто стрелял по банкам во дворе жилого дома модно и удавить. Всех. Даже если и ясно что роковой выстрел сделал всего один мент. По сути общество надо засчищать от дебилов которым приходит мысль ПОСТРЕЛЯТЬ ПО БАНКАМ в жилом массиве.
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Тора наказує в суботу спокій і припинення роботи та передбачає застосування смертної кари за порушення законів шабату
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а украина в последние годы только по торе и живет, где гою место на помойке
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Ви з глузду з'їхали, вуйко? Здається мені,що Ви читали якусь помилкову Тору.
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Сабаков может уволить этих следователей, которые думали что в судах выходной и до четверга тянули с подачей хоодайства и за одно весь суд который выходными раследования убийств детей тормозит? Или это тоже не в силах главы МВД и его реформированого ведомства?А что тогда в силах ? Сынка вора от тюрьмы отмазывать?
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почему "уволить" ...такие "люди" нужны "нашей" "власти" ...
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Деканоидзе пыталась реформировать полицию, но Порошенко ее выжил, такие люди ему не нужны были. Не зря же его называли гарантом коррупции.
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Выживать он ее не виживал, просто у него страсть к договорнякам. Кто такая Деканоидзе?! Никто - у нее нет ни связей, ни влияния....а Порошенко нужны были связи и влияние, поэтому все рычаги дали Авакову, а тот уже ее и вытеснил. Подмял под себя всю контрабанду, сотворил бойцовский клуб - "нацжон"....
Я не оправдываю Порошенко - он говно еще то, но нужно понимать, кто и те другие за кого вы так топите!
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А может быть Аваков? Исходя из вашей логики и в подъездах мочился Порошенко.
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на заметку- в выходной можно свободно убивать
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Уточнение- только аваковским ментам.
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О теперь все убийства будут по субботам, до понедельника никаких экспертиз не делают, а за 2 дня и алкоголя уже не будет в крови.))
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П'ять років йшов аваков до вбивства його підлеглими хлопчика.. Йшов через вбивство Сашка Білого, йшов через провокації з киданням гранат та загиблими нацгвардійцями біля ВР, йшов через рюкзаки, через Княжичі, через тримання закутих затриманих в кайданках на колінах в снігу.. І цей його шлях тривав під бурхливі оплески прихильників петі.. І тільки з вбивством хлопчика петіні прихильники розпочали кидати каміння в авакова.. Чому? А тому, що аваков став на перешкоді петіному підкупу виборців на минулих виборах.. Якби цього не сталося - то й вбивство хлопчика всіляко виправдовувалося б петіними прихильниками.. Якби петіні прихильники не затикали рот опонентам за будь-яку критику авакова в минулому - то може й хлопчик живим був. Те що аваков повинен понести відповідальність - немає жодного сумніву, але відповідальність повинні понести й ті, хто з піною на губах на протязі п'яти років доводили тут на форумі про "потужність і успішність" реформи поліції..
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Гнилая совковая круговая порука! Если бы с мусорскими отпрысками такая трагедия случилась, они бы до суда порвали обидчика всем отделом, а тут- у суда выходной... они думали... СВОЛОЧИ!!!
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Пока Офшорные полностью не уйдут от власти - это будет продолжаться. Те кто голосовал за Порошенко - соучастники.
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И звучать эта отмаза будет все 5 лет правления зеленой обезьяны

До этого точно такие же мантры слушали от Порошенко о тяжком наследии царского януковичевского рыжыму
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Да в небольших городах круговая порука особенно сильная, отдел маленький, все друзья, конечно начали отмазывать с первых минут. Если бы не резонанс спустили бы все на тормозах или свалили вину на местных алкашей-нариков.
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Був вихідний? Хтось відповістиь мені чому ці падли в погонах йдуть раніше на пенсію?
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Ну, они ж не в курсе, что дежурный судья работает круглосуточно.
Аваковцы пытаются отмазать своих корешков, это очевидно.
Родственники убитого уже заявили, что устроят суд Линча.
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Отмазка и вправду дебильная, наверняка ведь не первый год работают и систему знают отлично.
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Ой насмешил)))
Три судьи, к примеру, один без полномочий))))
Они то , два оставшихся, могут выйти в субботу, но есть ещё нюанс: местный судья не может рассматривать, пересекалиль ранее. А в другой район не повезли. Бензин ...
Это раз. Следователь ГБР это как бы и не то.
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До Борисполь можно за пару часов на водах доехать.
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В часи Майдану мітингувальників в'язали менти і доставляли в суд в будь-який час доби, в будні і вихідні, де тварюка в мантії "розглядала" справу і виносила за пів години обвинувальний вирок.
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вспомни как на АЗС ловили тех кто с канистрами приходил тупо ламали и увозили
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Ах вы ж падлы, сволочи лживые, вы всё знали, не брешите!!! Не требовали экспертизы потому что хотели скрыть улики, думали замять дело. Вы преступники!!!! Всех причастных надо судить и ПОСАДИТЬ за преступную "халатность", как соучастников и уволить немедленно за несоответствие занимаемым должностям, ими небыли собраны главные улики!
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А что если пойти и разгромить несколько сот ментовских квартир в выходной? Чем не развлечение для озверевшей от ментовского беспредела толпы?
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следователя суку тоже под суд за халатность
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Если бы это касалось обычных людей,так сделали бы все экспертизы, и в выходные, и в праздники и ночью. Но дело коснулось" касты неприкасаемых ", вот и включили дурака, во главе с министром .
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я вообще вангую что 2 месяца пройдет доказательств будет мало и дальше все знают что будет ...я лично не удевлюсь потомУбивство Кирила Тлявова: слідчі не вимагали примусових експертиз на алкоголь і наявність слідів пороху, оскільки був вихідний - Цензор.НЕТ 8323
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С Зеленского спросим, он взял дело под контроль... Дожились, теперь чтобы убийцы понесли наказание, делом должен заниматься Президент!!! Дуже ПОТУЖНА реХформа!!!!
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"Хлопчик сам напився, сам взяв зброю і вистрелив собі в голову, а винні в цьому його рідні." Якось так.
"Врадіївка-2"
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То звіздець якийсь! П*ятирічна дитина!!! І це Аваков розказує про "реформу" поліції?!! Та там ту всю переяславську ментуру четвертувати і гріху не буде! Всіх, до одного, разом з прокурорами і суддями!
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До мене суддю в камеру привозили в суботу,коли мусорам потрібно,всі на місці завжди,система жидо-більшовицька не змінилась зовсім.
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Совершенно очевидно, что следователи должны быть привлечены, как соучастники.
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Следователи думали выходной, врачи думали не пулевое, мусорилы думали отдыхают - тут только я вижу творчество в работе госструктур?
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*****, такое возможно ТОЛЬКО в Украине. Ведь ясно каждому человеку что через пару дней следов пороха на руках не найти, про то что эти твари были пьяные теперь тоже не доказать. По идее такие следователи должны идти как соучастники преступления, так как они ПОМОГАЛИ ублюдкам.
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А может их зарплаты лишить по поводу выходного дня?
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На весь залишок життя...хай поїдуть відпочинуть в Польші і тд. після відбуття терміну
за співучасть у вбивстві.
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Как же мерзко читать такие отмазки. Я думаю такие следователи тоже заслужили наказание.
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Там сговор налицо. Следователей тоже нужно сажать.
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Если пьяный за рулем-штраф 10200 и лишение прав,если пьяный с оружием-это можно.Хорошо менты поганые устроились
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Потрібно акцентувати увагу на тому, що не вимагали провести експертизу саме слідчі ПОЛІЦІЇ!, а не ДБР чи прокуратури. Тобто реально поліція робила спроби сховати докази злочину своїх співробітників.
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Следователи уже уволены? Они не выполнили свою прямую работу которую обязаны.
Почему при паршивом ДТП везут на экспертизу без всякого суда, а при убийстве нужен суд? Нужно весь украинский уголовно-процессуальный кодекс выкинуть в печку, пойти в любой ларек и купить кодекс Америки, Англии или Франции, перепечатать и принять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство Кирилла Тлявова: следователи не требовали принудительных экспертиз на алкоголь и наличие следов пороха, поскольку был выходной
 
 
 
 
 
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