 Убийство Кирилла Тлявова: следователи не требовали принудительных экспертиз на алкоголь и наличие следов пороха, поскольку был выходной

Как информирует Цензр.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук.
Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
І не соромно так тупо відмазувати своїх від такого страшного злочину ?
Вот еще бы лет 15-20 и точно бы
сдохотреформировал.
такая система работает еще с СССР.
Уже тогда в мусарне работала тупая колхозная быдлятина с садистскими наклонностями.
Да, тогда выстрел считался ЧП.
А вот "слоник", "ласточка" и "музыкальный центр" на мусарской пресс-хате были вполне себе обычным делом.
Я не оправдываю Порошенко - он говно еще то, но нужно понимать, кто и те другие за кого вы так топите!
До этого точно такие же мантры слушали от Порошенко о тяжком наследии царского януковичевского рыжыму
Аваковцы пытаются отмазать своих корешков, это очевидно.
Родственники убитого уже заявили, что устроят суд Линча.
Три судьи, к примеру, один без полномочий))))
Они то , два оставшихся, могут выйти в субботу, но есть ещё нюанс: местный судья не может рассматривать, пересекалиль ранее. А в другой район не повезли. Бензин ...
Это раз. Следователь ГБР это как бы и не то.
"Врадіївка-2"
за співучасть у вбивстві.
Почему при паршивом ДТП везут на экспертизу без всякого суда, а при убийстве нужен суд? Нужно весь украинский уголовно-процессуальный кодекс выкинуть в печку, пойти в любой ларек и купить кодекс Америки, Англии или Франции, перепечатать и принять.