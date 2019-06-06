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 Политика Украины
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 "С чистого листа не получится": Лавров назвал условия для переговоров России и Украины

Для проведения переговоров президента государства-агрессора РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо, "чтобы украинская сторона выполнила достигнутые в "нормандском формате" договоренности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил грава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому РБК.

По словам главы МИД РФ, он "даже не понял, о каких переговорах идет речь", потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и "нормандского формата" в Москве не считают переговорами с РФ.

"Вроде как это уже было указано, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продление работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то этого не получится", - добавил министр, отметив, что Украине "прежде, чем планировать новую встречу в "нормандском формате", нужно сначала выполнить имеющиеся договоренности".

Лавров заявил, что в "нормандском формате" были договоренности, в том числе "об особом статусе Донбасса в связи с проведением на этих территориях выборов".

"До сих пор этого не сделано", - сказал он.

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Он также сказал, что в Кремле "мы даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины", поскольку "звучат достаточно размытые сигналы".

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", − отметил Лавров.

Вместе с тем, Лавров положительно оценил возвращение второго украинского президента Леонида Кучмы в контактную группу в Минске и его позицию, что "Украина должна выполнить в законодательном плане ряд положений минских договоренностей".

"Я это приветствую, потому что до сих пор представители прежнего режима заявляли, что они уже все (условия. - Ред.) выполнили", - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для первой встречи российского и украинского президентов Владимира Путина с Владимиром Зеленским должны "созреть соответствующие условия".

Отметим, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров начал говорить о пленных, предложив начать диалог по обмена пленными по принципу "всех на всех".

Источник: https://censor.net.ua/n3130860
 
 
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лавров називає попереднє керівництво України режимом, прям як всі зебенята.. "С чистого листа не получится": Лавров назвал условия для переговоров России и Украины - Цензор.НЕТ 6474
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войны не кончаются. Они или выигрываются или проигрываются!
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Пока получается,что интервью Шефира и есть основа "новой политики" "С чистого листа не получится": Лавров назвал условия для переговоров России и Украины - Цензор.НЕТ 9583
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Надо возвращать его назад на Банковую . Иначе клован таких дров наломает , что разгребать придётся долго и нудно . Если вообще будет возможно . "Із чистого аркуша не вийде": Лавров назвав умови для переговорів Росії та України - Цензор.НЕТ 2388 .
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не передергивай! это потрох со своими ублюдками дурчиновыми сдал без боя Крым, это он дал уйти живому гиркину, он помог ху й лу положить в котлах сотни и тысячи добровольцев, молодых патриотов... вот такое оно, барыжное уе пище! но при этом оно в десятки раз увеличило свой доход!
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Манія величі у Андрюші . Медбрати агов!!!
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блін, а зЕбілізм, то хвороба невиліковна...
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Просто дивуюся скількі зе-біллів ходять українською землею. Якби Турчинов дав команду стріляти, то по-перше, абсолютно деморалізована, з повністю проросійським командуванням, складеним більшістю з тих самих крисчан, що 95% перебігли на сторону мордору, армія. По-друге, війна - це насамперед війна економік. Ми мали пусту казну після злодія овоча, що її почистив. По третє, мордор мав би всі підстави вести відкриту війну на нашої території і це привело би до повної капітуляції і кишенькової кремлінської владі
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Наразі ми би не мали ні армії, ні мови, ні віри. Не було би санкцій і антихуйловської міжнародної коаліції, бо дії України не мали би цивілізованої демократичної форми, що підтримується заходом
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с мокшанских болот намекают что стать на колени недостаточно, необходимы еще оральные усилия.
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.....на коленях это и ДЕЛАЮТ , просто ОПУСКАЮ подробности !!!!
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Борзота кацапська у вигляді мекан'я коня усе показує, що рогаті ніколи не підуть на наші умови, потому їх треба знищити, а перемовини з мекающими потворами приведуть до смерті Країни ((( смерть клятой расії та кремльлядському коблу!!!!
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ВСЕ БЫЛИ ВИНОВНЫЕ .....кто больше - кто меньше , кто в МИРНЫЙ час -кто в ВОЕННЫЙ !! ждем НАРОДНОГО котыгорошка (((((
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ЗЕбилы, вы ещё ничего не поняли? Ну вы тупппые...
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лавров, пішов к ***** матєрі, разом з майором нквд пдрасом путіним.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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Не думаю, что зебобикам или тюлясекте стоит обижаться -это предсказуемо было с самого начала, просто обтекайте
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козломордые твари не понимают разговоров-переговоров-обеспокоенностей.
поэтому нет никакого смысла разговаривать с гопниками и кацапами, они могут понять только санкции, силу, давление и принуждение к миру.
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кто просит у врага, получает и в хвост и в гриву... но только всегда не то, о чем просил
ибо просящий беззащитен от самодурства и презрения того, кого он молит о пощаде...(с)
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Зебилы хоть поняли что их кумира с его обещаниями "закончу войну любой ценой" Раша просто, ради смеха, возит мордой по дерьму?
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с чистого листа имеется ввиду стереть с лица земли всех кацапов, что бы на месте кацапии чисто было
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"С чистого листа не получится": Лавров назвал условия для переговоров России и Украины
 
 
 
 
 
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