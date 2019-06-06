 Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".
"Скажу откровенно... у меня есть опасения, что в силу отсутствия нормального помещения, нормальных средств для существования, этот суд может не начать свою работу вовремя. Учитывая лето, предвыборные гонки, у меня есть такие опасения. Человек, который сталкивался с запуском работы новосозданных антикоррупционных органов, я понимаю, что юридически все вопросы урегулированы для начала работы этого суда, но есть вопросы материально-технического характера, которые до сих пор остаются очень открытыми. Мне как прокурору важно, что этот суд начал работу не только 5 сентября, как они задекларировали, а я бы хотел, чтобы он быстрее начал работу", – сказал Холодницкий.
Напомним, 7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.
Якщо всі ті самі, то і боятися нікому.
може це і є тими матеріально-технічними засобами, про яки мовить розово-щокий)?
це по Фройду - адже було 5 років правління рошена, швидко переладнатися з одного олігарха
на другого не олігарха)) порошкові не можуть!
а це навіть порошковий суд) не відмінить!
так шо коло замкнулося - вся право-охоронна система потребує заміни!
И так во всех сферах
А холодницкому нужно больше внимания уделять своему ведомству, которое погрязло в скандалах и коррупции
Лузер краснощекий дискредитировал все антикоррупционные органы , ещё и тявкает о том,что ему чего- то там не хватает
Когда уже вас выкинут