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 Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выразил опасения, что новый Антикоррупционный суд может не начать вовремя свою работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Скажу откровенно... у меня есть опасения, что в силу отсутствия нормального помещения, нормальных средств для существования, этот суд может не начать свою работу вовремя. Учитывая лето, предвыборные гонки, у меня есть такие опасения. Человек, который сталкивался с запуском работы новосозданных антикоррупционных органов, я понимаю, что юридически все вопросы урегулированы для начала работы этого суда, но есть вопросы материально-технического характера, которые до сих пор остаются очень открытыми. Мне как прокурору важно, что этот суд начал работу не только 5 сентября, как они задекларировали, а я бы хотел, чтобы он быстрее начал работу", – сказал Холодницкий.

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Напомним, 7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.

Источник: https://censor.net.ua/n3130859
 
 
 Топ комментарии
 
прошковим роздали методичку про суддів бені? Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Цензор.НЕТ 7574
це по Фройду - адже було 5 років правління рошена, швидко переладнатися з одного олігарха
на другого не олігарха)) порошкові не можуть! Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Цензор.НЕТ 3114
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рехВОРматора пети "закладки" долго еще придется расхлебывать .
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вашу мать!!!! а коли козел парашенка робив все можливе і неможливе, щоб той суд ніколи не почав свою роботу, чого мовчали?????
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А хто там в суддях ?
Якщо всі ті самі, то і боятися нікому.
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не начнет пока беня туда своих "судей" не протащит
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а суддям нового суду будуть закуплені тактичні шкарпетки і стратегічні мантії?!
може це і є тими матеріально-технічними засобами, про яки мовить розово-щокий)?
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А кого Порошенко назначил председателем Антикоррупционного суда? к бабке не ходи свой человек.
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прошковим роздали методичку про суддів бені? Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Цензор.НЕТ 7574
це по Фройду - адже було 5 років правління рошена, швидко переладнатися з одного олігарха
на другого не олігарха)) порошкові не можуть! Холодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Цензор.НЕТ 3114
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рехВОРматора пети "закладки" долго еще придется расхлебывать .
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Начни с САП, а потом будешь давать прогнозы по АКСУ. Само бездельник и коррупционер .
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вашу мать!!!! а коли козел парашенка робив все можливе і неможливе, щоб той суд ніколи не почав свою роботу, чого мовчали?????
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суддів обирали перевірені чоколятні, в складі комісії, тобто колективне рішення,
а це навіть порошковий суд) не відмінить!
так шо коло замкнулося - вся право-охоронна система потребує заміни!
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Порошенко ушёл, но люди его остались.
И так во всех сферах
А холодницкому нужно больше внимания уделять своему ведомству, которое погрязло в скандалах и коррупции
Лузер краснощекий дискредитировал все антикоррупционные органы , ещё и тявкает о том,что ему чего- то там не хватает
Когда уже вас выкинут
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Не так . У многих есть желание , чтобы Антикоррупционный суд не начал работу вовремя . А еще лучше , чтобы его не было совсем . Кому не выгоден суд гадать не стоит ....
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С помещением проблемы? Паршивой комнатки в стране не нашлось? Ну пускай полгодика у кого-то на кухне позаседают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий: У меня есть опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя
 
 
 
 
 
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