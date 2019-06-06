 Враг за сутки 12 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: один украинский воин погиб, еще один ранен, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- трижды вблизи села Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта ННовотроицкое - из станковых противотанковых гранатометов;

- в районе населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов;

- в районе населенного пункта Новогригорьевка - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

- вблизи населенного пункта Айдар - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм;

- дважды вблизи населенного пункта Золотое - из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, 5 июня один оккупант был уничтожен, еще четверо - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи села Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты;

- в районе села Водяное - из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.