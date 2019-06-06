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Все про:судья (2133) ВККСУ (378) Маселко (21)

 "Территории пока контролируемые Украиной": судья Фастовец издевается над официальной позицией Украины по Донбассу, - адвокат Маселко

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 6 июня будет проверять судью Лисичанского суда Виталия Фастовца, который в своих официальных решениях иронично высказывается об официальной позиции Украины относительно событий на Донбассе.

Об этом пишет адвокат Роман Маселко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это лицо, которое давало присягу судьи систематически (более чем в 32 своих решениях) стебется с официальной позиции Украины относительно действий российских военных и сепаратистов в зоне ООС. Он называет эти территории не иначе как "ПОКА контролируемые Украиной". А сами действия сепаров и россиян намеренно описывает саркастически, используя фейки (об обстреле атомными боеголовками), чтобы было понятно, что он просто высмеивает и издевается над официальной позицией Украины. И все это в официальных судебных решениях", - удивляется адвокат.

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Он приводит несколько цитат из решения судьи: "Решая вопрос о наличии в действиях ответчика уклонения от нотариального удостоверения договора, суд исходит из того, что для любого лица, которое не желает быть обвиненным в работе на ФСБ, общеизвестны и в соответствии с ст.61 ч.2 ГПК Украины не требуют доказывания в судах Украины круглосуточные провокации бандитско-террористической-сепаратистских группировок российско-террористических бандитов-наемников на границе контролируемых и неконтролируемых Украиной территорий, стрельба указанных лиц из ПЗРК по работающим кондиционерам, из РСЗО БМ-21 "Град" и ствольных артиллерийских систем по населенным пунктам по всей площади дальности огня в т.ч. и на контролируемой ими территории, применением боеприпасов с ядерным зарядом на территории Луганского аэропорта и тяжелых огнеметных систем "Чебурашка" на территории Донецкого аэропорта, одновременное употребление вышеназванными членами вышеназванных группировок как алкогольных напитков, так и наркотических веществ, отсутствие дисциплины, насилие, захват чужого имущества и т.п. При таких обстоятельствах любое лицо при пересечении границы между ПОКА контролируемыми и неконтролируемыми Украиной территориями подвергается реальной опасности для собственной жизни, здоровья, чести и достоинства, то есть всего того, что согласно ст.3 Конституции Украины признается в Украине наивысшей социальной ценностью".

Территории пока контролируемые Украиной: судья Фастовец издевается над официальной позицией Украины по Донбассу, - адвокат Маселко 01

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Адвокат также отмечает, что те же умозаключения прослеживаются на facebook-странице судьи, и прилагает к посту скриншоты.

Территории пока контролируемые Украиной: судья Фастовец издевается над официальной позицией Украины по Донбассу, - адвокат Маселко 02
Территории пока контролируемые Украиной: судья Фастовец издевается над официальной позицией Украины по Донбассу, - адвокат Маселко 03

"Но это фигня. Потому что он не только стебется, но и реально оправдал сепаратиста, которого он судил за посягательство на территориальную целостность, искажая показания свидетелей. Это установил апелляционный суд, отменив оправдательный приговор. Общественный совет добродетели утвердил отрицательное заключение в отношении этого судьи (хотя бывший член Леонид Маслов, который воевал, предлагал другое). Теперь слово за Высшей квалифкомиссией", - уверен Маселко.

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Данные об оправдательном приговоре сепаратисту: "02.08.2016 судья в составе коллегии судей (Л. Грибанова, А. Березин, В. Фастовец) вынес оправдательный приговор в отношении лица, обвиняемого в умышленном совершении публичных призывов к совершению действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ст.110 ч.1 УК Украины), а также содействии деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ст.258-3 ч.1 УК Украины).

Суд апелляционной инстанции отменил этот приговор, в частности, с учетом следующего: "Суд первой инстанции неполно привел и частично исказил в приговоре показания свидетелей ЛИЦО_5 и ЛИЦО_6, не указав определенные сведения, указанные этими свидетелями, которые могут свидетельствовать о виновности ЛИЦА_2 в совершении уголовных преступлений, не дал надлежащей оценки показаниям указанных лиц относительно подтверждения виновности ЛИЦА_2".

Территории пока контролируемые Украиной: судья Фастовец издевается над официальной позицией Украины по Донбассу, - адвокат Маселко 04
Территории пока контролируемые Украиной: судья Фастовец издевается над официальной позицией Украины по Донбассу, - адвокат Маселко 05

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Источник: https://censor.net.ua/n3130857
 
 
 Топ комментарии
 
Рассмешили. Действующий президент называет Украину проституткой, которую имеют со всех сторон все кому не лень и 72% олигофренов пускают слюни от его остроумия. А тут к пустяку прицепились.
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Интересно, я должен удивиться? За наших судей?
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Так Высшая квалификационная комиссия судей Украины - вообще ничего не может

Этому судье достаточно просто вечно болеть или вечно ссылаться на рабочую загруженность и просто не приходить на проверки или переотестации- прициденты уже есть

А даже если и уволят- он потом проконсультируется с насиривым и восстановится через Суд Судья Лисичанского суда Фастовец в текстах решений стебется с официальной позиции Украины о событиях на Донбассе, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5887
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Суд в Украине это большой коррупционный клан, а Петя приложил немало усилий чтобы все это сохранилось. Никакой люстрации, никакого реформирования суда не было, лишь обещания и бла-бла. В Верховный суд Украины Петя посадил своих людей, даже успел назначить своего председателя Антикоррупционного суда (а судьи все пожизненно сидят в своих креслах). Коррупция рулит.
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То то судья или его помощник, который обычно пишет решение, удивится, что кто то эти решения прочитал . Судья Лисичанского суда Фастовец в текстах решений стебется с официальной позиции Украины о событиях на Донбассе, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 29
Да удивляться судьям могут те, кто не сталкивался с судьями в процессах . Судья Лисичанского суда Фастовец в текстах решений стебется с официальной позиции Украины о событиях на Донбассе, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3445
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Депортировать суку в Луганск-там постебется пусть. Судья Лисичанского суда Фастовец в текстах решений стебется с официальной позиции Украины о событиях на Донбассе, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7755
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Він використовує заяву одного з "великих" стратегів про обстріл снарядами з ядерним зарядом.
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Незалежна гілка влади із сепарським уклоном.
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Какой президент, такой и судья - клоуны.
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Цей суддя вийшов з "реформованої" Порошенком судової системи. Зеленський тут ще не при ділах. Подивимося як буде далі.
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А дальше будет ещё хуже, ничего не измениться в лучшую сторону, каждый кацапоприхильник будет украинцев унижать, а стрелять в ответ нельзя будет
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Навіть не ховається ?
І як оце потрапило в суддівство після переатестації ?
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Правильне питання. Спробуйте самостійно знайти відповідь.
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А на дату посмотреть , когда это подло заявляло ? А там 2018 год ! А кто президент тогда , Зеля ?
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_Судьи в Украине - неприкасаемые и согласно закону не несут уголовную ответственность за свои вердикты! А ведь эти ничтоже сумнящиеся человечки, мнящие себя выше простых смертных, судьбами людей распоряжаются, на минуточку!
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Ручки пухленькие, складки сала так красиво легли на плечи - наверное жертва голодомора, опух от голода.
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Борова - они такие: жирные, ПОКА их на сало не пустят...)
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В аду с него черти как минимум полцентнера вонючего смальца натопят.
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А если оно буддист? Тогда никто и ничего не натопит.
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А мы его по решению Аццкого суда в наш Ад вызовем. На следственный эксперимент. "Території, поки що контрольовані Україною": суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7355
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Ну вот,готовый сепар судья ,враг Украины-расстрелять
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Для чого розстрілювати, хай працює але тільки не як юрист.
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Судья, конечно, сепар. Но кто первым распространил фейк про "тактическое ядерное оружие" в Луганском аэропорту? Напомню, что это был не местный малограмотный житель, не блогер, не чиновник и даже не народный депутат. Это был, мать его, на тот момент Министр обороны Украины! Поднял страну на смех.
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Так он еще и закрытой ручкой "подписал" присягу! Такое представить невозможно. В Антиколорадоса вылизывают Петка, но только за такого "министра", его надо было вышвырнуть на нары. Хотя понятно что там одное рябое. Геля же бандюган махровый.
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даже если этой сепарне недоповешенной дадут под зад ногой, рано радоваться, мы по гроб жизни, его, конечно, никчемной, обязаны будем его содержать, таков закон..., поэтому они ведут себя как захотят, они неприкасаемые..., жаль, что не вечные...
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Ему может понравится. Вполне возможно ещё тот пи...р.
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Ослоумие от ПОКА ещё живого судьи...)))
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Привет и "благодарность "Пэте за "рЭформированные" суды и "люстрацию". ( и не нужно тут про Зе, ему тоже хватит за что отвечать, что Пэте мешало за 5 лет навести порядок и выгрести этот на-оз. Только одного "политической воли" и договорняки.
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А не заказать ли нам бригаду на дом к этому петуху, которая несколько лет назад потрудилась на квартире одного судьи из Харькова? "Території, поки що контрольовані Україною": суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3789 Как по мне, то это будет вполне справедливо.
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Так винуватий суддя Радіон Киреєв, який судив Юлію Тимошенко????
А апеляційний суд, а верховний чому не відмінили приговор!!!
Якщо все згідно матеріалів і Закону, то чому її випустили із Качанівки????
Тому що Революційна доцільність не Закон!!!!
Так що і суддю Фастівця можна розстріляти тільки за Законами революційної доцільності і тоді всі рішення були б в Україні абсолютно правильними!
Але Україна не застосовує Законів революційної доцільності, то і Фастівці в Україні почуваються привільно!!!!!
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Почему молодые люди не идут в армию? Потому что даже эта свинья позволяет себе на посту судьи, делая решения "ІМЕНЕМ УКРАЇНИ" так издеваться над Украиной. Этот свин просто насрал на голову Президенту и плюнул в лица всем защитникам той страны, налогоплательщики которой платят ему огромную зарплату. Если бы в нашей стране была истинная человеческая справедливость, его бы искали по частям в лесополосах Луганщины
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Да, знатно потрудился в своё время Портнов, создавая судебную систему, не способную защищать простого гражданина. Зато всем ворам, клятвопреступникам, убийцам- зеленый свет из клетки на свободу да ещё с компенсацией за моральный ущерб. И страшно то, что и в ближайшие 5 лет эту систему никто ломать не будет. Не те пришли. Хотя обещали... много чего. Правда, обещать,- не значит жениться...
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А предыдущие 5 лет, начиная с 2014 года, эту систему в соответствии с обещаниями сильно ломали?
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Луганская область - это среднее между Украиной и "лнр ".
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Пока не начнется физическая ликвидация таких тварей, угроза захвата территории Украины будет нависать домокловым мечом.
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похоже,что Президент,который придет после Владимера будет Вашим единомышленником..
ибо зае..о..
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Мягкою гладью на плечи спадают легкие складки лоснящихся щек... ******, свинья
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И эта мразь выносит решения "Именем Украины" ......расстрелять тварюку, сжечь все что эта сволочь приобрела прикрываясь "Именем Украины" земля должна гореть под ногами таких тварей
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ВАЗелину следует наградить своего молочного брата Фастовца.У страны -проститутки достойный президент,справедливые,непродажные судьи.Поэтому Варфоломеевская ночь впереди.
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Ну вот - классика подлейшей совковой мерзости. Тянет ништяки с той же страны, на которую гадит. Я х.з. где еще такое можно представить. Даже в Бацькостане такое наверное невозможно, так как за такое можно полететь на улицу(после отсидки). Оказывается, на мирный совочек напали просто так, чтобы "пограбить, пожечь"(землянки) и понасиловать унтерменшей(под угрозой расстрела, втихаря). Совок это абсолютная дрянь, это хуже ..... даже не знаю - хуже всего самого худшего, чтобы не придумывать целый час.
Тем не менее, в документе написано "поки що", в отличии от большинства, которое на кацапский лад юзает "поки".
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То всьо винні агенти кремля ВО СВОБОДА !
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Территории пока контролируемые Украиной": судья Фастовец издевается над официальной позицией Украины по Донбассу, - адвокат Маселко
 
 
 
 
 
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