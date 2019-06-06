 "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, в польском Сенате продолжается Четвертый саммит глав парламентов стран Центрально-Восточной Европы. В Варшаву приехали представители более двадцати стран. Политики говорили о "Падении коммунизма в Центральной и Восточной Европе". Дата проведения саммита совпадает с тридцатой годовщиной проведения в Польше частично свободных выборов.

В своей речи маршал польского Сената Станислав Карчевский отметил, что список вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом "тревожно удлиняется". Необходимо вовремя увидеть вызовы и на них реагировать, сказал Карчевский, поскольку "если их вовремя не заметить - вызовы могут стать смертельными угрозами":

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"Из-за российской угрозы государствам восточного фланга НАТО многое зависит на трансатлантического единства. Разрыв между ядром Европейского союза и США, который углубляется, отношения между Вашингтоном и Анкарой, брекзит - это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться. В нашем интересе - ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях".

В оценке Станислава Карчевского, энергетическое взаимопонимания между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция "Северный поток-2", противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

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Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.