EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  165  4
Все про:Польша (4780) Северный поток (467) Карчевский (5)

 "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский

Маршал польского Сената Станислав Карчевский выступил на Четвертом саммите глав парламентов стран Центрально-Восточной Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, в польском Сенате продолжается Четвертый саммит глав парламентов стран Центрально-Восточной Европы. В Варшаву приехали представители более двадцати стран. Политики говорили о "Падении коммунизма в Центральной и Восточной Европе". Дата проведения саммита совпадает с тридцатой годовщиной проведения в Польше частично свободных выборов.

В своей речи маршал польского Сената Станислав Карчевский отметил, что список вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом "тревожно удлиняется". Необходимо вовремя увидеть вызовы и на них реагировать, сказал Карчевский, поскольку "если их вовремя не заметить - вызовы могут стать смертельными угрозами":

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не поддерживать Украину было бы безответственно, - министр энергетики США Перри

"Из-за российской угрозы государствам восточного фланга НАТО многое зависит на трансатлантического единства. Разрыв между ядром Европейского союза и США, который углубляется, отношения между Вашингтоном и Анкарой, брекзит - это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться. В нашем интересе - ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях".

В оценке Станислава Карчевского, энергетическое взаимопонимания между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция "Северный поток-2", противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Также читайте: Сохранение роли украинской ГТС и борьба с "Северным потоком-2", - Зеленский о направлениях взаимодействия с Польшей

Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.

Источник: https://censor.net.ua/n3130856
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это ложь! Так называемое президент Украины Зеро, ему не противоречит
 показать весь комментарий
 
Блин, история точно циклична. Снова Польша в контрах с Германией.Как было всегда. И снова союзник Германии - русня. Польша становится значимым голосом в ЕС, поникшие лавры Ржечи Посполитой таки не завяли.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що ПП2 несе загрози країнам Європи, хоча є альтернативи постачання газу. Це все відбувається завдяки бажанню деяких німецьких політиків заробити великі гроші.
 показать весь комментарий
 
Подрыв самолёта с президентом страны и политической элитой Польши тож противоречил интересам страны И чо. Сопели в две дырочки и проглотили язык на много лет. Даже подтвердили, что катастрофа случилась по вине лётчика. МН17 погибли 300 чел, а Голландия язык в жопу втянула и помогала петушатнику гнобить Украину, при подписании договора с ЕС Все вы ***** продажные и цена вашим словам, равна надписям на стенах сортиров.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский
 
 
 
 
 
 вверх