 Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов

Петиция "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" была зарегистрирована на сайте президента 26 мая, передает Цензор.НЕТ. Поддержать ее можно было со 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

В тот же день в больших городах Украины люди вышли на акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за гибели мальчика. Аваков заявил, что не напишет заявление об отставке и не видит смысла в отставке председателя Нацполиции Украины Сергея Князева.