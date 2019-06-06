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 Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, размещенная на сайте президента, набрала более 25 тысяч голосов.

Петиция "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" была зарегистрирована на сайте президента 26 мая, передает Цензор.НЕТ. Поддержать ее можно было со 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за противоречий между трудовым законодательством и нормами аттестации полиции суды восстанавливают на работе бывших милиционеров, - Шевченко

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

В тот же день в больших городах Украины люди вышли на акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за гибели мальчика. Аваков заявил, что не напишет заявление об отставке и не видит смысла в отставке председателя Нацполиции Украины Сергея Князева.

Источник: https://censor.net.ua/n3130855
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, результат "рассмотрения" известен заранее, нам ответят:
"Ведь это шутка, вы просто пошутили".
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Аваков відповідальний за реформу поліції, яка не відбулася. Саме його бездіяльність у поліції зробила можливим працювати там п'яничкам і як наслідок вбити дитину. Були також і інші випадки...
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Искрометный юмор!!! Браво! Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов - Цензор.НЕТ 1215 Там на полке два пирожка, возьми тот, шо в середине Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов - Цензор.НЕТ 9777
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единственный представитель небогоизбранного народа и того надо съесть Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов - Цензор.НЕТ 3174
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Ну, результат "рассмотрения" известен заранее, нам ответят:
"Ведь это шутка, вы просто пошутили".
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Зе не даст хода этой петиции...100%...он заинтересован в Авакове...это его "подписка" на случай провала... Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов - Цензор.НЕТ 2785
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Аваков відповідальний за реформу поліції, яка не відбулася. Саме його бездіяльність у поліції зробила можливим працювати там п'яничкам і як наслідок вбити дитину. Були також і інші випадки...
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Реформы милиции по сути и не было и Авакова надо уволить. Но в данном случае милиционеров на работу восстановили судьи (привет судебной реформе Пети - Гроси), в конкретном случае Аваков не виноват.
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Зупинимося на том, що Авакова треба звільнити, бо не було перевірок і виховної роботи. Саме тому вони прийшли до вбивства дитини. Тому є відповідальність Авакова.
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має бути відповідальність , вони всі швидкі на підйом . Завтра , можливо , головного мусора в Італії шукати доведеться .
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Тому треба його у відставку, а нового міністра затвердить нова ВР за поданням президента, як і передбачає ст114 Конституції України.
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Очередной мыльный пузырь. Уже обвиняют родителей убитого Кирилла в неправильном воспитание, что привело к его гибели. Зайцеву убившую 6 людей своей машиной выводят на 3 года условно. А тут свои родненькие мусора убили всего лишь одного человека. Никого не посадят и никто не уйдёт в оставку Вспомните мои слова. Снайпера беркута убивавшего людей на майдане выпустили из под стражи. Подмоют сраку, оденут мусорские портки и будет служить дальше
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керує - значить розділяє відповідальність.Винен , безальтернативно.
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Ну да судьи. Люстированного бандюка Бениного подельника вопреки всем судьям и законам назначили главой АП. А ты тут что то про судей рассказываешь...
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Зе лохторат даёшь петицию за отмену петиции по отставке рюкзакова - т к Беня сказал что это лучший мент за все годы независимости Украины
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Все дело в том что снять его с должности то можно и даже нужно - но после выборов.. т.к. нового министра Зе еще назначить не может а пЭтя еще может.. и представьте на минутку какие нас выборы тогда ожидают что можно на них и не ходить а идти прямо на Майдан...
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Мова йде про МВС, але і про міністра оборони це не є призначенням президента.
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у пЭти сейчас в парламенте - БОЛЬШЕНСТВО !!!
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Нема в нього зараз більшості, особливо після виходу НФ з коаліції. А НФ не буде голосувати ні за кого, крім Собакова!
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В первую очередь премьер министра,а чужого он ессно не поставит
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Наведи статтю Конституції, де президент своїм указом може призначити міністра.
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Починаєш брехати? Ніхто не порушував Конституцію, вчи закони.
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Я ?нисколички,да и смысл какой?пост никакой не занимаю
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Тоді не ствердуй, що міністрів призначає президент. Президент лише вносить кандидатури деяких міністрів, а затверджує їх ВР.
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Значит порох подкупил,протолкнул своих кандитов,что по сути ничего не меняет
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Для початку визнай, що ти помилився щодо призначення, а лише потім можна говорити про інше🤗
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регулярно , системно і із задоволенням ! А що ми йому зробимо ?!
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Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
Це стаття 114 Коституції. Де тут про призначення міністрів?
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И что беня своей кукле разрешит его снять ?
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Это тебе по поводу твоего первого клиента , когда у Бени в новом парламенте будет большинство
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Эта кукла еще даст просраться всем олиггархам и бене в том числе
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Ага уже дала и назначила главой администрации Богдана 😂😂😂😂
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Ты не аггакай,время покажет,кто есть кто
сми все подконтрольны олигархам и поэтому я бы не особенно им доверял бы
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Выходит так , что до выборов когда у зе спросили , кто такой Богдан - да так он мимо проходил , сказал тогда зе кандидат и тут на тебе зе после выборов заходит в администрацию президента а там неждачик уже Богдан сидит
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Сочиняй дальше,я тебе свою позицию обьяснил
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А что я не правду насчёт Богдана сказал или ты бигусу не веришь ?
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И кстати как ты думаешь какой прибор беня ложил на твою позицию ?
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Зачем мне думать об этом,меня это нисколько не интересует
Так ,что малой в пролете ты и с вопросом и с ответом
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Искрометный юмор!!! Браво! Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов - Цензор.НЕТ 1215 Там на полке два пирожка, возьми тот, шо в середине Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов - Цензор.НЕТ 9777
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Ты мурза ага свои пирожки ешь сам,я не голодный
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Беня тебя мацой прикормил? Или русня - репой? Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов - Цензор.НЕТ 1287
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Фи, какая гадость....таки я люблю кушать сухую мацу, макая ее в сладкий карибский ехпрессо. А после - закурить черную доминиканскую сигарилло. И все это - под "Ой,Маричко,чичери..."
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Мне насрать на всех...у меня своя позиция
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Угу, такая позиция, в которую вас президент Беня поставит.
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В какой позиции стоял и стоишь ты мне по барабану
Адью
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Кучме и зе помощь не хочешь , там надо чтобы наши пацаны не стреляли в ответку на коленях в серой зоне постоять
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Аваков выйдет сухим из воды...а петиция ничего не решает
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Михо его посадит. Бебебебебебе со мной ещё так никто не разговаривал (с)
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ЗЕ мог бы воспользоваться петицией и уволить Авакова. У Авакова есть замы- они заменяют до назначения нового министра
ПОМНИТЕ С ЧЕГО НАЧАЛСЯ Крах ЯНЕКА? - он не сдал министра МВД за побитие студентов. У Авакова много проколов - давно пора в отставку. Если советники ЗЕ - умные , они этим шансом воспользуются. И снимут напряжение в обществе

Непонятно поведение Авакова. Ему выгодна отставка. Он может идти на выборы. ИЛИ ОН СОБРАЛСЯ ВИДЕТЬ В МИНИСТРАХ ВЕЧНО?
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Люди вечно работают грузчиками, слесарями водителями тралика..,а сидеть министром вечно типа хреново??
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как, софия-мария-тереза-луиза чиконне ибн мадонна-джан?? как можно уволить министра, увольнение которого ну никаким местом к Президенту не вяжется, даже к такому популярно-классно-375процентному, который напукав на Конституцию, разогнал Парламент??
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"Мы расцениваем петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку", - сказал Богдан.
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А за свою воно хіба розглядало ?
То ж для нього була =шутка= ... Бо слово жарт навряд чи зелепуха знає.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПетиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов
 
 
 
 
 
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