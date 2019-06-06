 Петиция за отставку Авакова набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов

Петиция "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" была зарегистрирована на сайте президента 26 мая, передает Цензор.НЕТ. Поддержать ее можно было со 2 июня.
Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
В тот же день в больших городах Украины люди вышли на акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за гибели мальчика. Аваков заявил, что не напишет заявление об отставке и не видит смысла в отставке председателя Нацполиции Украины Сергея Князева.
"Ведь это шутка, вы просто пошутили".
Це стаття 114 Коституції. Де тут про призначення міністрів?
сми все подконтрольны олигархам и поэтому я бы не особенно им доверял бы
Так ,что малой в пролете ты и с вопросом и с ответом
Адью
ПОМНИТЕ С ЧЕГО НАЧАЛСЯ Крах ЯНЕКА? - он не сдал министра МВД за побитие студентов. У Авакова много проколов - давно пора в отставку. Если советники ЗЕ - умные , они этим шансом воспользуются. И снимут напряжение в обществе
Непонятно поведение Авакова. Ему выгодна отставка. Он может идти на выборы. ИЛИ ОН СОБРАЛСЯ ВИДЕТЬ В МИНИСТРАХ ВЕЧНО?
То ж для нього була =шутка= ... Бо слово жарт навряд чи зелепуха знає.