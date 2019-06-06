 Сборная Украины на "Играх непокоренных" в 2020 году увеличится до 20 человек, - замминистра по делам ветеранов Гаврилюк

Об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Количество участников украинской сборной увеличено на 5 лиц. То есть в прошлом и позапрошлом году это было 15 участников, в этом году будет 20", - сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Герой АТО, участник "Игр Непокоренных" десантник Калитюк женился. ФОТО

По ее словам, Украина будет представлена в пауэрлифтинге, легкой атлетике, стрельбе из лука, велоспорте, плавании, гребле на тренажерах.

По словам руководителя международного благотворительного фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги, в этом году обновлены критерии к кандидатам в члены сборной.

Так, будет учитываться критерий "реабилитация" - как участие в играх может помочь бойцу в реабилитации, "отношение" - насколько человек хочет участвовать в соревнованиях, "спортивная этика" - взаимопомощь между членами команды.

Желающие должны подготовить пакет документов: паспорт, фотография, медицинская справка, удостоверение участника боевых действий или инвалида войны, для добровольцев - рекомендательное письмо руководителя объединения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Национальная сборная предложила в будущем провести "Игры непокоренных" в Украине, - Порошенко. ВИДЕО

Ожидается, что отбор завершится в конце октября, после чего члены сборной приступят к тренировкам.

Соревнования пройдут в середине мая 2020 года.

Напомним, "Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные соревнования, в которых принимают участие раненые военнослужащие и ветераны. Соревнования были основаны британским принцем Гарри и впервые состоялись в 2014 году в Лондоне.

В 2018 году в соревнованиях в Австралии принимали участие команды 18 стран: Австралии, Афганистана, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Ирака, Италии, Иордании, Канады, Нидерландов, Германии, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США, Украины, Франции. В течение 20-27 октября украинские спортсмены соревновались в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе. Украинцы завоевали 20 медалей.

Также читайте: Украина завершила участие в "Играх непокоренных": 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали