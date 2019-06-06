 Союз журналистов зафиксировал 7 нападений на работников СМИ в мае

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Два случая нападения на журналистов зафиксированы в Одессе, по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и на Волыни.

2 мая на журналистку интернет-издания Odessa.online Елену Соломоноу напали на Куликовом поле, где происходили массовые акции по случаю пятой годовщины трагедии 2014 года.

7 мая журналистку из Одессы Светлану Пидпалу облили нечистотами, когда она вела съемку в Летнем театре.

Утром 4 мая в Черкассах неизвестный напал на журналиста Вадима Комарова. Из-за избиения журналист попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Он уже месяц находится в коме.

На Волыни 8 мая на журналистов телеканала "Аверс" Наталью Полищук, Маричку Петручик, Вячеслава Морошку напали сотрудники таможни. Представителей медиа избили, а съемочную технику уничтожили.

В Днепре 9 мая во время митинга журналиста и оператора "34 канала" неизвестные облили краской.

15 мая после заседания Кабмина на журналиста телеканала "1 + 1" Владимира Тимофийчук набросился главный специалист секретариата Кабмина. Чиновник устроил потасовку и хватал журналиста за одежду и руки, чем сорвал съемку.

В Херсоне 16 мая депутат Херсонского облсовета перекрыл журналисту издания "Новый день" Олегу Батурину дорогу, хватал его за руки и угрожал покалечить.

Как отметили в НСЖУ, всего с начала года зафиксировано 30 проявлений агрессии в отношении журналистов.

Ранее Институт массовой информации сообщал, что за 2018 было зафиксировано 235 случаев нарушений свободы слова в Украине, за исключением оккупированных территорий.