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 Политика Украины, За рубежом
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 Не поддерживать Украину было бы безответственно, - министр энергетики США Перри

Соединенные Штаты поддерживают Украину на пути к "экономической и другой стабильности".

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, выступая на международной конференции в Словении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Для нас не поддерживать Украину каждым соответствующим целесообразным возможным путем, было бы безответственно... Мы не позволим никому прибегать к принуждению другой страны, особенно, используя энергетику в качестве оружия. Это не произойдет", - подчеркнул чиновник.

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Перри также прокомментировал перспективу увеличения поставок американского сжиженного газа в регион и выразил уверенность в том, что сжиженный газ является конкурентоспособным на европейском рынке. "Даже если Россия захочет продолжать субсидировать цены на газ, в определенный момент времени у них закончится газ, который они смогут субсидировать", - сказал Перри.

Он отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают кремлевский проект "Северный поток-2". "Мы считаем, что зависимость от единственного источника энергии - это плохо и именно это произойдет с "Северным потоком-2", и Европа сама видит, что Россия отрежет газ", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130851
 
 
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на пути к "экономической и другой стабильности"

мощно задвинул
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Коломойского посадите!
Это будет луяшей поддержкой и помощью Украине.

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посмотрим что запоёт зе после встречи с хуилом, овощ тоже сладко пел, но когда попёр к хуилу - запел что Украина и рассея друзья на веки.
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на пути к "экономической и другой стабильности"

мощно задвинул
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Бреше.Україна для них - той самий совок , що й кацапія , тільки в кацапію вони більше інвестують , а Україну просто душать , ще й знущаються ,паскуди .
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Тут головне добре розрізняти Україну і її преЗедента. Бо, як видно їхні інтереси не завжди сходяться.
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посмотрим что запоёт зе после встречи с ******, овощ тоже сладко пел, но когда попёр к ***** - запел что Украина и рассея друзья на веки.
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Коломойского посадите!
Это будет луяшей поддержкой и помощью Украине.

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А кто же тогда зе куклу за ниточки будет дергать , оно же в стопор впадет
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Пусть! Согласен даже сделать Мавзолей для Куклы и поставить его в Гидропарке.
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Ещё пару скелетов из шкафа зе гидранта , типа кучмы и поддерживать будет некого
Come back to ussr
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе поддерживать Украину было бы безответственно, - министр энергетики США Перри
 
 
 
 
 
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