 Не поддерживать Украину было бы безответственно, - министр энергетики США Перри

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, выступая на международной конференции в Словении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Для нас не поддерживать Украину каждым соответствующим целесообразным возможным путем, было бы безответственно... Мы не позволим никому прибегать к принуждению другой страны, особенно, используя энергетику в качестве оружия. Это не произойдет", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе. ФОТО

Перри также прокомментировал перспективу увеличения поставок американского сжиженного газа в регион и выразил уверенность в том, что сжиженный газ является конкурентоспособным на европейском рынке. "Даже если Россия захочет продолжать субсидировать цены на газ, в определенный момент времени у них закончится газ, который они смогут субсидировать", - сказал Перри.

Он отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают кремлевский проект "Северный поток-2". "Мы считаем, что зависимость от единственного источника энергии - это плохо и именно это произойдет с "Северным потоком-2", и Европа сама видит, что Россия отрежет газ", - добавил он.

Читайте: Сенатор Портман после встречи с Зеленским: "Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии"