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Все про:Кутаиси (2) Одесса (5472) SkyUp (6)

 Украинский лоукостер SkyUp запустил прямой рейс из Одессы в Кутаиси

Авиакомпания SkyUp Airlines с 4 июня запустила прямой рейс из Одессы в грузинский город Кутаиси и обратно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Международного аэропорта "Одесса".

"Отныне Одессу и Кутаиси разделяют лишь 2 часа прямого перелета. Первые 119 пассажиров из Одессы уже прибыли в Кутаиси и, наверное, исследуют исторические памятники", - отмечается в сообщении.

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Авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам.

Украинский лоукостер SkyUp запустил прямой рейс из Одессы в Кутаиси 01

Также читайте: Украинский лоукостер SkyUp запустил рейсы в Испанию и Италию

Источник: https://censor.net.ua/n3130850
 
 
 Топ комментарии
 
из Одессы в Кутаиси? правильно будет из Кутаиси в Одессу. что бы удобнее было ворам в законе добираться до Украины
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Для депортации по десять раз одного и того же вора в законе - саме те! Украинский лоукостер SkyUp запустил прямой рейс из Одессы в Кутаиси - Цензор.НЕТ 5519
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Между прочим. "Сухогруз РФ вошел в территориальные воды Украины - РБК-УКРАИНА". Из-за шторма. Судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендровской косы - это остров у юго-западного побережья Черного моря. Отпустили на***, чтобы не выглядеть, как путинские д*л*о*бы.
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Цена билета в один конец 1789 $, ни хрена себе дешевый лоукостер.
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как вагон СВ Харьков-Львов. Даже дешевле на 400 грн
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из Одессы в Кутаиси? правильно будет из Кутаиси в Одессу. что бы удобнее было ворам в законе добираться до Украины
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Вот мне тоже смешно, когда говорят, что запустили рейс из Украины в... какой-то Курдистан, например. Так кто туда летает из украинцев? Наоборот, это рейсы для черножопых запускают В Украину.
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************.секс туры,то се.время-деньги
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Первые 119 пассажиров из Одессы уже прибыли в Кутаиси и, наверное, исследуют исторические памятники", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3130850 Это хохма такая? Ведь понятно, что из Кутаиси прилетели скорее всего секс-туристы.
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довольно странно делать рейс из приморского города. Интерес к отдыху в Грузии, безусловно, растет, но кто ж поедет с Черного моря на Черное море отдыхать?
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Грузия - страна христианского паломничества, памятников архитектуры и культурного отдыха
У меня уже две подруги отсюда слетали
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На памятники посмотреть? Ладно, пишем ведь без имен, пишите правду - летали в секс туры винишка попить к местным Гогам
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Одна при монастыре там жила
Вторая по всем туристическим марштрутам съездила
В Грузии находится хитон Христа, некоторые Апостолы, святая Нино, Гавриил Ургебадзе и так далее

И да, обе сказали, что очень приветливые люди

Это нормально ездить и путешествовать и не бухать и не в секс-туры 😊
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на самом деле реально по монастырям ездить - это далеко не норма, большинство этого не делают ))
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в Грузии есть не только монастыри
там и красиво и всякие там древности

Я бы с удовольствием съездила но пока другие места в приоритете )

большинство, думаю, в секс-туры тоже не ездит.
кстати когда летаю в Украину почти всегда грузины (обычно семьи) на борту есть. Транзитом через Украину летят к себе.
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Поедут за другим, написал выше, а отдыхать на пляжах Черного моря могут только местные. Не местные полетят в Турции-Египты-Бали - там поинтереснее.
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