 Украинский лоукостер SkyUp запустил прямой рейс из Одессы в Кутаиси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Международного аэропорта "Одесса".

"Отныне Одессу и Кутаиси разделяют лишь 2 часа прямого перелета. Первые 119 пассажиров из Одессы уже прибыли в Кутаиси и, наверное, исследуют исторические памятники", - отмечается в сообщении.

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Авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам.

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