 Украинский лоукостер SkyUp запустил прямой рейс из Одессы в Кутаиси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Международного аэропорта "Одесса".
"Отныне Одессу и Кутаиси разделяют лишь 2 часа прямого перелета. Первые 119 пассажиров из Одессы уже прибыли в Кутаиси и, наверное, исследуют исторические памятники", - отмечается в сообщении.
Авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам.
У меня уже две подруги отсюда слетали
в секс турывинишка попить к местным Гогам
Вторая по всем туристическим марштрутам съездила
В Грузии находится хитон Христа, некоторые Апостолы, святая Нино, Гавриил Ургебадзе и так далее
И да, обе сказали, что очень приветливые люди
Это нормально ездить и путешествовать и не бухать и не в секс-туры 😊
там и красиво и всякие там древности
Я бы с удовольствием съездила но пока другие места в приоритете )
большинство, думаю, в секс-туры тоже не ездит.
кстати когда летаю в Украину почти всегда грузины (обычно семьи) на борту есть. Транзитом через Украину летят к себе.