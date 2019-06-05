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 Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) утверждает, что проведенный в декабре 2018 года собор, на котором патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет поддержал решение священнослужителей о ликвидации УПЦ КП, не имеет юридической силы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении УПЦ КП, опубликованном 5 июня.

"Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед объединительным собором, которое по требованию для участия в объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе УПЦ КП отметили, что проведение собора не планировалось, а вопрос о ликвидации церкви якобы подняли утром 15 декабря – по требованию представителей Вселенского патриархата в качестве условия для проведения объединительного собора.

Кроме того, во время Священного синода УПЦ КП не были сформированы рабочие органы собора и не были делегированы кандидаты для участия в соборе, утверждает церковь.

Опубликованное накануне видео "четко и понятно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", подчеркнула пресс-служба церкви.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3130849
 
 
 Топ комментарии
 
Юридичної сили може й не мало, але Божий умисел точно був. Але видно у перестарілого КДБіста було стільки гріхів зафіксовано, що за допомогою цієї фіксації правонаступниця"контори" ФСБ до сих пір крутить Філаретом, як циган сонцем.
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Какой-то день сурка... Когда уже этот Филарет забудет о своей гордыне?
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Значить можемо констатувати, що ворог української незалежності атакував два з трьох стовпів - армію ( заборона стріляти у відповідь), віру ( розкол незалежної помісної церкви) і тепер очікуємо атаку на мову.
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Слава тебе Господи, что я никогда не относился к православной секты
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Филарет мог остаться в истории Украины человеком - который привел к томосу.
Но своими действиями - уподобится клоуну... Время клоунов...

...патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет поддержал(!!!) решение священнослужителей о ликвидации УПЦ КП, не имеет юридической силы(??!) Собор, на якому було підписано рішення про саморозпуск нашої церкви, не має юридичної сили, - прес-служба УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1931 ...
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Вас только не хватало, идите уже куда-то подальше...
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Так Порошок же борется за ассоциацию с ЕС и дружбу с США. А это все протестанты. Получается Порошок вас загоняет к сектантам ?
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Да что там такое на самом деле?
Устроили двоевластие... мать их.
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японский магнитофон - ну как в песне ...шаг вперед и два назад..
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і тут в "царі" лізуть...головне- відокремитися від гундяївської церкви!!! та гнати з України фсб-ників у рясах, а не чіплятится за назву "посади"...
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Филарет, это москальская церковь в изгнании)))) Типа как троцкисты примкнувшие к телу революции
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Юридичної сили може й не мало, але Божий умисел точно був. Але видно у перестарілого КДБіста було стільки гріхів зафіксовано, що за допомогою цієї фіксації правонаступниця"контори" ФСБ до сих пір крутить Філаретом, як циган сонцем.
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Какой-то день сурка... Когда уже этот Филарет забудет о своей гордыне?
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Никогда, ему больше нравилось быть отлученным от церкви патриархом неканоничного патриархата.
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А у нас Киевского Матриархата пока нет? А чего ж так? Какое упущение!!! Куда смотрят FEMEN?! Пора выйти, голыми сиськами потрясти... Ну и- потребовать свой собственный Киевский Матриархат! А шо, я бы не удивился, таки равноправие. Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП - Цензор.НЕТ 8716
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С Богом шутки плохи, решил Петя с Нариком использовать Томос в политике и похоже все накрывается медным тазом
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Ты про того Нарика, которого Филарет в апреле наградил высшим церковным орденом Украины? Даже в ситуации, когда не пристёгивается, у вас все равно во всем виноват Петя.
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При чем тут это фото в церкви, где и Филарет был со своей свитой, куда входил и входит по сей день этот Нарик?
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мокшанец NNN действует строго по методичке)
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А якщо дуже хочеться зробити сенсацію, то можна поєднати і не таке. А потім подають апеляції і руками розводять з обличчям новонародженої дитини.
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Значить можемо констатувати, що ворог української незалежності атакував два з трьох стовпів - армію ( заборона стріляти у відповідь), віру ( розкол незалежної помісної церкви) і тепер очікуємо атаку на мову.
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Атаку на мову Зе-беня произвёл в первый же день как булаву получил. Появилась русскоязычная версия сайта АП.
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Це лише розвідка. Щоб бачити, як реагують. Оскільки шуму не було, то слід очікувати повноцінної атаки. Швидше за все буде спроба відмінити "мовний" закон. До речі, саме через дію цього закону главою АП не став Разумков, який не може говорити українською мовою, бо має проблеми такі ж, як у Азарова.
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Так у них у всех языковая проблема.
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Та так, якісь ті язики однобокі. Лизати вміють, а говорити - не дуже. 😊
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він цю атаку проводить кожен день коли рота відкриває.
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Ну а что, недаром же существует поговорка - там где два украинца - три гетьмана
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Ну, хотя бы вы уже сидели молча. И без вас тошнит от зебила!!!
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вас , кацапів , завжди нудить - знову боярка неякісна ? ....))
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проведение собора не планировалось, а вопрос о ликвидации церкви якобы подняли утром 15 декабря.................. можно конечно врать, но не до такой же степени.
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віддайте вже кесарю - кесареве , а Богу - Богове ...
Україна - світська держава і час вже згадати про це !
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міг після смерті бути канонізованим, а буде роскольніком.
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Вот интересно... Если бы Филарету сейчас предложили бы возглавить МП или РПЦ(не помню точно, куда он там "баллотировался") ради власти, он бы согласился?
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Глядя на эту грызню за власть, так называемых "святых отцов", я для себя лично решил навсегда забыть о православии.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСобор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП
 
 
 
 
 
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