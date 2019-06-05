 Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении УПЦ КП, опубликованном 5 июня.



"Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед объединительным собором, которое по требованию для участия в объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы", – говорится в сообщении.



В пресс-службе УПЦ КП отметили, что проведение собора не планировалось, а вопрос о ликвидации церкви якобы подняли утром 15 декабря – по требованию представителей Вселенского патриархата в качестве условия для проведения объединительного собора.



Кроме того, во время Священного синода УПЦ КП не были сформированы рабочие органы собора и не были делегированы кандидаты для участия в соборе, утверждает церковь.



Опубликованное накануне видео "четко и понятно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП", подчеркнула пресс-служба церкви.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".