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 Более 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на "ВНО в магистратуру"

Завершилась регистрация на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку и единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, 65414 поступающих в этом году будут сдавать "ВНО в магистратуру" - ЕВЭ по иностранному языку. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единое профессиональное вступительный испытание (ЕПВИ) по праву и юридическим компетенциям.

Больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тысячи. На второй строчке немецкий - более 2 тысяч, далее - французский (403) и испанский (84).

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Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тысяч. Далее среди наиболее массовых идут Харьков (почти 7,5 тысяч), Львов (более 5,5 тысяч), Одесса и Днепр (по 4,5 тысяч).

Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.

Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2317 заявлений)
  • Национальный университет "Львовская политехника" (2051 заявление)
  • Киевский национальный торгово-экономический университет (1873 заявления)
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1626 заявлений)
  • Национальный университет "Одесская юридическая академия" (1591 заявление)
  • Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (1502 заявления).

Другие учреждения получили менее полутора тысяч заявлений.

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Основная сессия ЕВЭ состоится 2 июля, ЕПВИ - 4 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3130848
 
 
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Юристы зарабатывают сами, а учителя паразиты, забирают деньги из государственного бюджета.
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Та бачу як вони заробляють. Прокурори, судді - всі юрЬІстЬІ.
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юристы-экономисты это просто черная дыра для бюджета Украины. Они реально не нужны, их пол-страны наплодили, но все равно "бедная" Украина вкладывает миллиарды на обучение юристов-экономистов. Удивительно, но "богатые" США не позволяют себе выбрасывать таким образом бюджетные деньги.
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Один юрист, "парень, також же, как ми, із народа" нині виступав на трибуну у Брюсселі. Найбільш ефектною у його виступі була фраза, "стирина" у Порошенка. Як писав один коментатор на одному з ресурсів, дивлячись на муки цього юриста на трибуні, він зрозумів, що відчував професор Преображенський, коли показував Шарікова публіці. Але у Шарікова була балалайка. А тут ні балалайки, ні іншого популярного у вузьких колах музичного інструменту. Хочеться нагадати батькам, щоб ще раз промовили своїм чадам слова Степана Руданського: "І учися синку добре, мудро та багато, бо ти - дурнем зостанешся, а я - твоїм татом."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на "ВНО в магистратуру"
 
 
 
 
 
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