 Из-за противоречий между трудовым законодательством и нормами аттестации полиции суды восстанавливают на работе бывших милиционеров, - Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадского заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По его словам, около 800 полицейских восстановились в должности после того как не прошли переаттестацию. А в целом после аттестации уволили более 3 тысяч правоохранителей.

"Это следствие того, что суды принимают такие решения, и, наверное, следствие того, что существует определенное противоречие между трудовым законодательством, не позволяющим быстро и легко увольнять людей, и теми нормами, которые регламентировали аттестацию в рядах Нацполиции", — сказал Шевченко.

Он также рассказал, что решение суда о восстановлении в должности полицейских преимущественно должны исполняться немедленно.

"Суд обязывает руководящий полицейский орган исполнить решение, а потом, если хотите — оспаривайте", — пояснил представитель МВД.

Шевченко добавил, что Нацполиция оспаривает такие решения, однако конкретного количества поданных апелляций не назвал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, уволили со службы, - Тракало

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.