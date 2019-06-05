EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1593  45
Материалы по теме:
Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (937) Бук (622)

 Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты"

В распоряжении российской "Новой газеты" оказались документы, не имеющие грифа "секретно", об обеспечении безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года. А также выписки из приказов о постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании российского СМИ.

Из бумаг следует, что более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17. А 15 июля, за два дня до трагедии боинга, они получили сухие пайки на 5 суток. Чтобы оценить достоверность приведенных в документах сведений, "Новая" обратилась к Минобороны РФ за разъяснениями 

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, в 35 километрах от границы с РФ. Она унесла жизни 298 пассажиров, в том числе 80 детей. Гражданский лайнер следовал рейсом Амстердам — Куала-Лумпур и, пролетая над Донецкой областью на высоте 10 тысяч метров, был сбит ракетой "земля-воздух" из установки "Бук".

Согласно выводам международной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием трагедии, боинг был атакован из комплекса Бук, имевшегося в распоряжении пророссийских сепаратистов. Сама установка попала им в руки, по заключению следователей, с территории России и имела принадлежность к 53-й бригаде ПВО (войсковая часть 32406), расквартированной под Курском. Эксперты JIT изучили свидетельские показания и кадры любительской съемки за 23–25 июня 2014 года, а именно фото и видео передвижения колонн российской военной техники по дорогам общего пользования вблизи западных границ. На тех кадрах запечатлена и установка "Бук" с частично читаемым бортовым номером 332.

Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование Новой газеты 01
Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование Новой газеты 02

В JIT установили, что "Бук" со следами не до конца стертого бортового номера — 332 — в составе колонны военной техники прибыл из Курской области в Ростовскую область 25 июня 2014 года (начало движения — 23-го). В тот день колонну зафиксировали в Миллерово, в 30 км от Украины. Впоследствии "Бук" со следами не до конца стертого номера 332 обнаружится через три недели уже в Донецкой области. Там он еще не раз попадет в любительские объективы. Что не удивительно: появление военной техники на дорогах в России и Украине в 2014 году — еще не будничное событие.

На записях, сделанных в Донбассе, видно, что "Бук" передвигается на белом тягаче "Вольво" в сопровождении нескольких гражданских машин.

Изучив многочисленные фото и видео, следователи JIT установили несколько уникальных внешних характеристик курского "Бука 332", которым соответствовал и комплекс с затертым номером, запечатленный в Донбассе. Например, расположение и пропорции маркировок и пятен краски на корпусе, а также отсутствие спиц на одном из колес ЗРК. Российские власти, и в первую очередь Минобороны, назвали тот доклад JIT бездоказательным, а видео- и фотоматериалы — сфальсифицированными.

Однако выводы JIT о маршруте передвижении курского "Бука 332", как мы видим, могут подтвердиться документами самих военных, которые оказались в распоряжении "Новой газеты". В частности, из телефонограммы дежурного по 11-й региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Беляева от 22 июня 2014 года можно узнать о приказе начальникам территориальных ВАИ организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования. Приказ направляется, в частности, руководству 56-й курской и 47-й воронежской ВАИ, что снова подтверждает установленный маршрут движения.

Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование Новой газеты 03

Из бумаги следует, что перевозка техники курской бригады ПВО будет осуществляться силами 69-й бригады материально-технического обеспечения (в/ч 11385). (Надо отметить, что телефонограмма Беляева подтверждает версию авторов портала Bellingcat об участии личного состава и грузовиков 69-й бригады в перемещении техники из Курска, высказанную ими еще в 2017 году.)

В другой бумаге, подписанной на этот раз подполковником из 69-й бригады Аладьиным, приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться далее. В частности, там фигурирует КамАЗ с "черным" госномером 4267 АН и его водитель — рядовой Бутиков А.Н.. Позже именно этот КамАЗ попадет в объективы любительской съемки при перевозке "Бука 332" в Миллерово.

Также Аладьин указывает, что начальником колонны КамАзов назначен старший лейтенант Искандеров. Приводятся имена еще двух офицеров "для справок и согласований" — подполковника Виталия Рыжова и майора Алексея Егорова.

Итак, с 23 по 25 июня колонна военной техники следует из Курска на военную базу Миллерово вблизи украинской границы. Это подтверждают кадры любительской съемки и документы самих военных. Дальнейшие события можно реконструировать по документам о питании личного состава. В частности, котловом довольствии — трехразовом горячем питании, предусмотренном как в полевых, так и в стационарных условиях.

Как следует из приказа за подписью врио командира части 32406 подполковника Демидова и врио начальника штаба майора Горбатых, курские военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. В бумаге приведен поименный список из более чем 170 человек; первым среди них значится командир части полковник Мучкаев.

"Нижепоименованных… полагать убывшими в командировку в Миллерово для несения боевого дежурства с 15 июля 2014 года. Зачислить на котловое довольствие с 15 июля и выдать сухой паек на 5 суток. Снять с котлового довольствия с 15 июля".

В качестве основания приводится телеграмма начальника войск ПВО РФ от 13.07.2014.

Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование Новой газеты 04

Еще раз подчеркнем любопытные детали: из документов следует, что противоракетчики прибыли в Миллерово почти на три недели позже, чем их техника; они были зачислены на котловое довольствие, тут же с него сняты, но при этом получили сухпайки на 5 суток (выдается в случае, когда приготовление пищи невозможно). Судя по этим деталям, противоракетчики явно не собирались долго задерживаться с "боевым дежурством" в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?

Напомним, что в телефонном разговоре между российским генералом Олегом Иванниковым и полевым командиром "ЛНР" Олегом Бугровым, состоявшемся 14 июля 2014-го, последний жалуется на украинскую военную авиацию, которая "отрабатывает позиции" сепаратистов. В ответ Иванников сообщает, что потерпеть "еще пару дней осталось": "У нас уже есть "Бук". На… будем сбивать".

По сведениям "Новой", эти и другиетелефонные переговоры, имеющиеся в распоряжении JIT, могут лечь в основу обвинений уже конкретным российским военачальникам.

Факт прибытия военнослужащих из курской части в приграничное Миллерово с датой 15 июля усугубляет подозрения и обосновывает вопросы, высказанные следователями JIT в прошлом году.

Например, кто осуществлял переброску боевой машины туда и обратно и кто был в экипаже? Есть ли их имена в списке 170 военных из 53-й бригады, прибывших на "боевое дежурство" к границе? Кто отдавал им приказы?

Официально командование 53-й бригады не комментирует информацию относительно собственной причастности к трагедии МН17 (как и любую другую информацию). Минобороны России несколько лет повторяет один и тот же свой ответ о том, что никакая военная техника не переходила через границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3130846
 
   
 Топ комментарии
 
ось чомутакі втрати за 3 доби.... ЗАБОРОНА відкривати вогонь...ЛЮБИЙ.

Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты" - Цензор.НЕТ 7148
 показать весь комментарий
 
Параша вытерла ноги об международное право.Всем ясно и понятно,что это дело рук кацапни,но только ес важнее бабки,Малайзии парашенские самолёты и т.д. и т.п.Кроме ядерной бомбы в этом мире никаких гарантий больше нет.
 показать весь комментарий
 
Интересно получается= То есть можно узнать даже про пайки засекреченых российских солдат,а кто убивал сотни людей в центре Киева нельзя узнать?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да теперь это и вообще пох, судя по сигналам от людей Зе. Скоро бамбасс снова начнет кормить всю Украину.
 показать весь комментарий
 
ось чомутакі втрати за 3 доби.... ЗАБОРОНА відкривати вогонь...ЛЮБИЙ.

Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты" - Цензор.НЕТ 7148
 показать весь комментарий
 
 
Да толку от всех этих разоблачений, все равно Нидерланды ничего не делают для привлечения виновных к ответственности, одна болтовня.
 показать весь комментарий
 
 
это хорошо что в самой РФ тоже ведется такое расследование
там изнутри только вот такие подробности как сейчас нарыть можно

в суде пригодится
 показать весь комментарий
 
 
а суда никакого не будет... по минским встречам - демилитаризация Украины, да и кучма, как в свое время - СНОВА покается за сбитый самолет - в обмен на газ и нефть от рашки...
 показать весь комментарий
 
в обмен на газ и нефть от рашки...
- а зараз вона звідки йде ? Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты" - Цензор.НЕТ 2242
 показать весь комментарий
 
 
из европы.. не знал? официально это уже ЕВРОПЕЙСКАЯ собственность. Или ты оправдываешь сдачу Украины вазелином.. Тогда понятно )
 показать весь комментарий
 
Да кто ж не знает польский газ и словацкую нефть 😂
 показать весь комментарий
 
 
а также норвежский газ...)
Факт в том что Украина НЕ покупает напрямую у рашки. Но зебилы проголосовали за "слугу урода" и оправдывают ВСЕ его действия: не стрелять в ответ, провести референдум, отменить блокаду, убрать военных и разоружить армию.. снова вернуться в нефте-газовую кабалу рашки..
 показать весь комментарий
 
Норвежский газ знаю
Но Украина у Норвегии газ не берет
 показать весь комментарий
 
кацап - слово Європа пишеться з великої літери ... це - по перше ...
по друге - а звідки береться там ця "ЕВРОПЕЙСКАЯ собственность" ?
Правильно - з РФії ... а навіщо вони її там купуть ?
Правильно - аби з наваром продати її Україні ...
"нова влада" за 5 років тільки збільшила залежність України від кацапських енергоносіїв
 показать весь комментарий
 
 
от дурепа ти, кацапе) Газ з Европи йде дешевше - чем газ от х*уйла.
Але ты продолжаешь ВСЕ 5 лет постить методички киселева и паРаша сми, в т.ч. и о "за 5 років тільки збільшила залежність України від кацапських енергоносіїв"... Совпадение?) не думаю..
 показать весь комментарий
 
так давай - наведи цифри , як і на скільки газ з РФії , через Європу , для тебе став дешевший ? Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты" - Цензор.НЕТ 852
 показать весь комментарий
 
 
мокшанец.. похоже ты совсем в чебурнете застрял) Сколько там цена про договору за юлькин газ.. 450+?)) И эта цена продолжает действовать.
А покупаем в Европе - за сколько? что-то там ближе к 200, верно? или уже НИЖЕ?)
 показать весь комментарий
 
В декабре 2018 года МИД Нидерландов заявил о намерении подать иск в международный суд в связи с игнорированием Россией официальных запросов о переговорах относительно признания ответственности за гибель людей и выплаты компенсаций семьям погибших.
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/mh17crash/**********-avstraliya-i-rf-proveli-pervuyu-vstrechu-o-rassledovanii-katastrofy-mh17-841364.html
 показать весь комментарий
 
 
все - нафик. кучма признал, что сбитый расеянами ту-154 - типа "Украина виновата".
как и сейчас - все к тому идет..
 показать весь комментарий
 
ссылку на заявление Кучмы что Боинг не российский бук сбил
 показать весь комментарий
 
 
ты чиать НЕ умеешь? кучма УЖЕ договаривается о запрете стрелять и снятии блокады. Следующий шаг - признание что Украина виновата.Он это УЖЕ сделал в 2001 году - хотя там украинские ПВО никак не могли сбить - двойное расстояние.
Или ты ждешь официалки от кучмы и ... ЧТО сделаешь?))
Правильно, побежишь отмазывать вазелина и кучму
 показать весь комментарий
 
а чим ти не задоволена , кацапа ? ..))
ваша Кучма робила те ж саме і 5 років тому - чому ж ви тоді не обурювались ? Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты" - Цензор.НЕТ 4015
Більше того - ваші методички , 2 роки тому , наказували вам поливати брудом блокаду і всіх її учасників ... що змінилося ?
 показать весь комментарий
 
 
ну, чем ты недольнО, мокшанец - тебе лучше знать) Помниться - раньше ты истерило и ругало кучму - сейчас методички сменило - хвалишь и поощряешь, верно?))
 показать весь комментарий
 
То есть нет ссылки на отсутствие вины рф в деле малазийского боинга?
Нет

Твот ватные манипуляции с целью отмазать ***** от ответственности за Боинг не интересуют
 показать весь комментарий
 
именно, что твои ватные отмазки "пока нет" - отлично тебя характеризуют: сначала визги и истерика что "ничего не было", а как становится свершившимся фактом - ты начинаешь отмазывать х*уйла и вазелина)
 показать весь комментарий
 
Параша вытерла ноги об международное право.Всем ясно и понятно,что это дело рук кацапни,но только ес важнее бабки,Малайзии парашенские самолёты и т.д. и т.п.Кроме ядерной бомбы в этом мире никаких гарантий больше нет.
 показать весь комментарий
 
 
...более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границыИсточник: https://censor.net.ua/n3130846 - а для української розвідки концентрація кацапів на кордоні , в той час , була таємницею - когось за це вже покарали ?
 показать весь комментарий
 
 
какой разведки... в 2014 году? той, что была нашпигована расейскими засланцами?
 показать весь комментарий
 
 
а хіба зараз там працюють не ті ж самі "расейские засланци"..?
 показать весь комментарий
 
 
ну, в твоей паРаше конечно виднее - кто работал тогда и сейчас Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты" - Цензор.НЕТ 1351
что-то ты сам себе противоречишь, мокшанец)
 показать весь комментарий
 
кацап , не викручуйся - ти написав " в 2014 была нашпигована расейскими засланцами" - тобто ти знаєш скльки ваших засланціву звільнили за 5 років ?
так наведи цифри - і не соромся ...))
 показать весь комментарий
 
 
И кого петюня наказал ,что разведки не было?.А ну да семочко назначил )))
 показать весь комментарий
 
 
ну, теперь-то все в порядке - вован назначить кого-то из новых "лейтенантов" Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты" - Цензор.НЕТ 6348 - укма Лысого или даже его девушку))
 показать весь комментарий
 
Съезжать,это так по кацапски.Правда в том ,что при петьке зам разведки воюющей Украины был кацап.После этого вопросов уже не может быть априори))
 показать весь комментарий
 
Фигня все это, не актуально, там новая команда предложила нашим не стрелять в ответ, разблокировать ОРДЛО и воду в Крым пустить. Во как...
 показать весь комментарий
 
Интересно получается= То есть можно узнать даже про пайки засекреченых российских солдат,а кто убивал сотни людей в центре Киева нельзя узнать?
 показать весь комментарий
 
 
Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© путин ху*ло.
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з тексту вони хотіли збивати українські літаки але переплутали Боінг з українським транспортником і влупили по ньому. Показово що в той же день у випуску новин сказали шо це шахтьори збили український літак.
 показать весь комментарий
 
Ну, це вже нікому не потрібно. Бабло перемогло зло. Дивіться за руками фокусників-заробітчан. Раз - поїхали просити наших європейських партнерів про продовження санкцій проти кацапії. Два - зняття блокади з окупованих територій Донбасу. Три - реєстрація на цих територіях фірм, або буцімто відновлення діяльності існуючих. І кацапи через новоявлений офшор обходять санкції реалізуючи і закуповуючи санкційні матеріали і технології, як фірми Донбасу. Адже для цивілізованого світу Донбас - Україна. А учасники і ініціатори цієї схеми гребуть бабла такими темпами, що до того не снилося першовідкривачам золотого Ельдорадо. Якщо додати зарубіжні інвестиції на буцімто відновлення Донбасу, то уявити суми відкатів просто неможливо.
 показать весь комментарий
 
Так пусть дальше стреляют. ваЗелин с рыжей гнидой запретили открывать ответный огонь. Ждите ракеты в своих городах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПеред датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты"
 
 
 
 
 
 вверх