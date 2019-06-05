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Все про:Межигорье (780) расследование (2528) Ющенко (11741) Янукович (30509) Ромалийская Ирина (390)

 Против Ющенко ведут расследование за выведение из госсобственности "Межигорья", - журналистка Ромалийская

Третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Об этом пишет в Facebook журналистка канала "Настоящее Время" Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"На третьего президента Украины заведено уголовное дело. Виктора Ющенко подозревают в том, что он будучи в сговоре с на тот момент будущим президентом Виктором Януковичем вывел резиденцию "Межигорье" из государственной собственности. Что позволило потом Януковичу фактически захватить резиденцию. Речь о событиях 2007 года", - сообщила Ромалийская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА предложило три варианта выхода из ситуации с назначением нового управляющего "Межигорьем": национализация, решение суда, новый конкурс

Против Ющенко ведут расследование за выведение из госсобственности Межигорья, - журналистка Ромалийская 01

Напомним, победителем конкурса на управляющего резиденцией "Межигорье" стала фирма "Скомпани" Алексея Вороненко, бывшего помощника народного депутата Евгения Мураева.

Общественный совет при АРМА заявил, что необходимо провести новый конкурс, так как "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье" и к тому же может быть связано с экс-регионалами.

Также читайте: На Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий "Межигорья" Вороненко

Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

Также читайте: ГБР открыло из-за Межигорья уголовное производство по статье "халатность"

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/n3130845
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот и нашли козла отпущения. И улики у него конфискуйте. Его пчелы воровали у государственных деревьев мед Против Ющенко ведут расследование за выведение из госсобственности "Межигорья", - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 5056
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"ЛОХ обыкновенный, верующий в блаЗЕня - борца с коррупцией".

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Та ты прям Сальвадор Дали ****... проснулся...
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" Я ему хоть бы что "
Что? Показав те чим тепер модно на роялі грати? Сам вже навчився грати гаму до мажор?
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Мужик, прикинь:
Пороха и за убийство Кенеди НЕ ПОСАДЯТ!
Полный беспредел творится.
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Пороху, за все что он натворил, пожизненое светит.
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Рінатику, якби Пороху загрожувала хоча би догана із занесенням у трудову книжку, він давно би вже виїхав. Тож тобі світять "пожизненньіе" проблеми зі здоров'ям в силу твоєї поведінки.
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Ну вот и нашли козла отпущения. И улики у него конфискуйте. Его пчелы воровали у государственных деревьев мед Против Ющенко ведут расследование за выведение из госсобственности "Межигорья", - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 5056
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А им по ходу пофиг, что это было в 2002 году, а далее уже овощ на посту премьера указом кабмина всё остальное и оформил.
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Кучму НИЗЯ!
Кучма - новое лицо Зе-команды и вообще бАльшой проффесиональный шпециалист.
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каэдого преза Украины есть за что посадить!!!!!!!!!!!!!!!!каждого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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И тебя есть за что посадить, ты уж мне поверь.
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а тебя фраерок есть за что??
ты ни чей не родственник из этих перечисленных??
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Вооот, уже и феня из тебя поперла.
У меня глаз наметанный на криминальный элемент.
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а так ты из рода свинарчуков???
пшол вон мерзость!
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Я из рода психиатров - лечу вот таких свихнувшихся как ты.
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Быстрее выборы, чтобы всех этих мародеров начали садить.
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Граждане, спешите видеть (10 грн. за вход):
"ЛОХ обыкновенный, верующий в блаЗЕня - борца с коррупцией".

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Я верю, что Зеленский будет президентом намного лучше, чем Порошенко.
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Пацан, тебя ждут в будущем большие разочарования.
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То есть вопросы зачем вывел из госсобственности и были ли при этом нарушения не важно, главное, что потом эту землицу забрал Овощь!
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неужели пчеловода за кокки взяли????
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Так давно известно что Ющенко подписал Межигорье Януковичу .
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Я считаю что незачем все чрезмерно политизировать
Нарушил закон - неси ответственность
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А где больничка будущего???????
будущее для этой больнички еще случайно не наступило?
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Эта гн*да за возможность пользоваться гос дачей и другие личные удобства
слила нас и Украину Януковичу!
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поддерживают капитуляцию Кравчук, Кучма....
С национальных позиций выступил один Ющенко - против уступок агрессору....
Первых двоих не трогают, а Ющенко начали преследовать...
Так же мы помним, что самосознание украинцев как нации старался поднять именно Ющенко...
Тогда и сейчас он кость в горле руського мира, не смотря на то что недостатков у него было море...
Оранжевые... - скулила Московия....
Так что да..., я думаю это месть...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротив Ющенко ведут расследование за выведение из госсобственности "Межигорья", - журналистка Ромалийская
 
 
 
 
 
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