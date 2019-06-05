 Против Ющенко ведут расследование за выведение из госсобственности "Межигорья", - журналистка Ромалийская

Об этом пишет в Facebook журналистка канала "Настоящее Время" Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"На третьего президента Украины заведено уголовное дело. Виктора Ющенко подозревают в том, что он будучи в сговоре с на тот момент будущим президентом Виктором Януковичем вывел резиденцию "Межигорье" из государственной собственности. Что позволило потом Януковичу фактически захватить резиденцию. Речь о событиях 2007 года", - сообщила Ромалийская.

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Напомним, победителем конкурса на управляющего резиденцией "Межигорье" стала фирма "Скомпани" Алексея Вороненко, бывшего помощника народного депутата Евгения Мураева.

Общественный совет при АРМА заявил, что необходимо провести новый конкурс, так как "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье" и к тому же может быть связано с экс-регионалами.

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Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

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30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.