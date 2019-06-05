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 205 лучших ученых получили государственные премии и премии Президента, - Минобразования

Сегодня, 5 июня, в Киеве при участии министра образования и науки Лилии Гриневич и президента Национальной академии наук Бориса Патона состоялось вручение Государственных премий в области науки и техники и премии Президента для молодых ученых.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Были вручены 15 Госпремий в области науки и техники. Их получили 118 ученых. Размер премии - 300 тыс гривен каждая.

Сегодня среди других эту премию получил коллектив медиков, который предложил новейшие технологии диагностики и лечения боевых огнестрельных травм и их последствий в сжатые сроки. В частности, ученые создали такие инструменты, которые можно быстро модифицировать для диагностики и операций в нестандартных ситуациях, когда поблизости нет высокотехнологичного оборудования.

Полученную премию лауреаты решили отдать военном медику Егору Коновалову, получившему тяжелую травму на Донбассе, но не оставившем мечту стать врачом.

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Госпремии в этом году также получили авторы таких работ, как "Радиоизлучения Вселенной на декаметровых волнах", "Разработка и внедрение конденсаторов паровых турбин атомных электростанций", "Электротехнологический комплекс производства кабельных систем сверхвысоких напряжений", "Научная разработка и внедрение персонифицированного подхода к диагностике, лечению и профилактики иммунозависимых заболеваний"," Высокоэффективные комплексы технических средств для выращивания зерновых и других культур" и другие.

Лауреатами 40 премий Президента стали 87 молодых ученых. Каждая премия составляет 40 тыс гривен.

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Премию Президента для молодых ученых вручают ученым до 35 лет (до 40 - для докторов наук или тех, кто учится в докторантуре). Больше всего премий в этом году получили работы математического (11), физико-технического (6), химического (6) и общественно-гуманитарного (6) направлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3130844
 
 
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молодцы...работают ученые.особенно порадовали военные медики.
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Эта статья косвенный ответ на постоянные вопросы про президентский фонд.
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Всіх треба негайно звільнити, бо вони майбутні диверсанти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины205 лучших ученых получили государственные премии и премии Президента, - Минобразования
 
 
 
 
 
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