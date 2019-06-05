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 Полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, уволили со службы, - Тракало

Обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволили со службы.

Об этом сообщил Громадському представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это самое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследований и принятия решения суда.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130843
 
 
 Топ комментарии
 
справедливость "восторжествовала"
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Авакова уволить бы .Да некому

Ведь это результаты его 5 летней реформы
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Пальчиком-то, напоследок пожурили, али как??? ТВАРИ!
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справедливость "восторжествовала"
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тогда, могут на обычную зону отправится коротать срок
это уже неплохо
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Авакова уволить бы .Да некому

Ведь это результаты его 5 летней реформы
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и выбросили щуку в реку... я не я и щука немая...
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Этих посадят надолго. Тут нужны жесткие кадровые решения в высшем руководстве - отставка Авакова или как минимум Князева.
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ещё своё слово скажет суд, самый гуманный, который просто как заного родился после победы Зе.
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На ютюбе под ватным видео комментарий о том, что полицейские после выстрела в ребенка выкрикнули "слава Украине"! И другие ватники пишут "ой, какой кошмар там у них происходит" Верят автоматически в самую безумную чушь
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В котрий раз Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, звільнили зі служби, - Тракало - Цензор.НЕТ 2468 Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, звільнили зі служби, - Тракало - Цензор.НЕТ 2468 Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, звільнили зі служби, - Тракало - Цензор.НЕТ 2468 Доки не назвуть зброю й з якого арсеналу,й всіх осіб причетних до її переміщення, нема про,що,брехати. Відбиті горловини скляних пляшок,досить,красномовні!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, уволили со службы, - Тракало
 
 
 
 
 
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