 Завтра в Днепре заслушают апелляцию о штрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко

Как сообщает в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, начало заседания назначено на 11:00 четверга, 6 июня 2019 года.

"Дніпровський апеляційний суд

Єдиний унікальний номер справи 201/6848/18 на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)

Номер провадження 22-ц/803/4780/19

Дата реєстрації 18.03.2019

Склад суду головуючий суддя: Свистунова Олена Вікторівна; суддя-доповідач: Свистунова Олена Вікторівна, суддя-учасник колегії: Красвітна Тетяна Петрівна, суддя-учасник колегії: Єлізаренко Ірма Анатоліївна

Представник відповідача: Дмитро Круговий, відповідач: Інтернет-портал "Цензор НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил называть Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ

Меня представляет харьковская юридическая фирма SENS, созданная участниками войны, и завтра на суде будет также мой друг, совладелец SENSа и адвокат, ветеран 92-й механизированной бригады Леонид Маслов. Причем компания SENS защищает меня абсолютно бесплатно - спасибо огромное за эту бескорыстную помощь!

Посмотрим, кто имеет большее влияние в Днепре, и имеет ли там какое-то значение закон", - отмечает журналист.

Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

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Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".