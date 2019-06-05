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 Завтра в Днепре заслушают апелляцию о штрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко

Днепровский апелляционный суд 6 июня рассмотрит обжалование судебного решения о возмещении главредом Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым "морального ущерба" криминальному главарю Александру Петровскому по кличке Нарик.

Как сообщает в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, начало заседания назначено на 11:00 четверга, 6 июня 2019 года.

"Дніпровський апеляційний суд
Єдиний унікальний номер справи 201/6848/18 на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)
Номер провадження 22-ц/803/4780/19
Дата реєстрації 18.03.2019
Склад суду головуючий суддя: Свистунова Олена Вікторівна; суддя-доповідач: Свистунова Олена Вікторівна, суддя-учасник колегії: Красвітна Тетяна Петрівна, суддя-учасник колегії: Єлізаренко Ірма Анатоліївна
Представник відповідача: Дмитро Круговий, відповідач: Інтернет-портал "Цензор НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил называть Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ

Меня представляет харьковская юридическая фирма SENS, созданная участниками войны, и завтра на суде будет также мой друг, совладелец SENSа и адвокат, ветеран 92-й механизированной бригады Леонид Маслов. Причем компания SENS защищает меня абсолютно бесплатно - спасибо огромное за эту бескорыстную помощь!

Посмотрим, кто имеет большее влияние в Днепре, и имеет ли там какое-то значение закон", - отмечает журналист.

Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пробрался так близко, будто он один из главных участников": на молебне в Днепре рядом с Епифанием и Порошенко засветился криминальный авторитет Нарик. ФОТО

Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

Источник: https://censor.net.ua/n3130842
 
   
 Топ комментарии
 
Не слабо развернулся Нарик под крылом Филарета. Завтра в Днепре заслушают апелляцию о оштрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко - Цензор.НЕТ 1546
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Будет сложно.
Нарик порожняк не гонит)
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Там ключевое то, даже не то, что Бутусов обозвал его Нариком, а то, что обозвал его криминальным авторитетом. Кроме того, ответчики (наверное Луценко и Бутусов) подали в суд отзывы на иск. Второй извинился, признал, что не прав, а Бутусов просто возразил. Доказательств же криминальной деятельности истца никаких не предъявил. Вот и попал.
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Нельзя обижать малиновые пиджаки. Они внесены в Красную Книгу.

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Ан, ти букви пукаєш! Не зловживай шоколадом, трансжири призводять до розумової відсталості.
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взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.Источник: https://censor.net.ua/n3130842

мдаааа
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Не слабо развернулся Нарик под крылом Филарета. Завтра в Днепре заслушают апелляцию о оштрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко - Цензор.НЕТ 1546
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Зелёненькая, по болоту прыгает, на Ла начинается, на гушка заканчивается.
Правильно, угадала - Лалалагушка. 🤢
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За фото секс-меншинств хіба в Україні такі штрафи?
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я думаю, что апелляция поступит более рассудительно, чего Юрию желаю, а нет, так далее по судам выше, криминальные авторитеты, которые сколотили себе капиталы обворовыванием и насилием, ставшие в наше время честными бизнесменнами.... совсем обнаглели
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если решения судов находятся за гранью восприятия обществом и не соответствуют законам то это суды??
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От токо не надо! Общество имени 73% нариков уважает!
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Даний судовий процес додатково свідчить, що в ході проведення судової реформи "загубили" права та свободи громадян України. Філософію мнополізму поставили в центрі судової системи, суддю зробили "цербером", а у звичайних громадян забрали право на представництво в суді, ввівши замість цього тотальну монополію адвокатури в судових процесах. Пану Юрію Бутусову ( як і всьому колективу Цензор.нет ) бажаю успіху на судовому процесі, переконаний завтра буде все добре, адже завтра Свято Вознесіння Господнього !!!
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нарик, гепа , труха.........криминальные авторитеты должны будут помочь на зоне у крышевавшего их партнеру последние пять лет.
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А ось за це і оштрафували. Бо "поважних громадян" фотографувати можна, а обзивати "кримінальними авторитетами" без рішення суду - ні. Одні дурні дали штраф, а інший так образився на дурних, що "положив" на країну. А як же "Україна понад усе"? Чи особиста образа все таки над Україною?
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Нарик ещё и атакует! Просто перевёрнутая реальность.
Фото его нельзя публиковать !! Ишь погань при пэте распустила крылья.
Бутусову нужно встречный иск подавать на это чмо
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Нарика не было то нам всем показалось??? Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 286 Или на связь Парашенка с криминалом сегодня введена цензура? Даешь указ о запрете критики власти Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 2145
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Порохобанда купила всех и готова продать все, даже Пуйлу Украину.
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Если ты типа Бандит-Нарик такой уж верующий и покаялся, то чего ты лезешь в суд? Прошлое есть Прошлое, оно всегда преследует. А если ты невиновен, то "блаженны, которых гоняют за правду", но эти Нарики даже не читают и не знают основ чего они поддерживают бабками, думают рай себе купят в гроб себе соберут эти тысячи
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"Олександр Петровський подав до суду на інтернет-видання «Цензор.нет», його головреда Юрія Бутусова та ще двох осіб через «висвітлення його особи в негативному світлі» і «твердження про його причетність до кримінального світу».

"Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка".

Здається,хтось з цих двох БРЕШЕ...
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І це теж привід подати черговий позов. (або використати спритному адвокату,як доказ, в завтрашньому засіданні).
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Бреше Бутусов. Вірніш, не договорює
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Если фото подлинное ,то что там расследовать?
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самотвод гаронтирован Свистуновых судей двое а это уже корупция
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порхоботы как вам
нарику от Полторака Глок а от диабетика медаль ...я тут ржк не магу
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Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка

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БУТУСОВ УЖЕ ТАК ОТРАБОТАЛ, ШО ТЕПЕРЬ ПОРОШЕНКО ДОЛЖЕН ЕМУ ДОПЛАТИТЬ.








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Вопрос не в фото, а в подписи к нему.
Бутусов должен проиграть суд или ДОКАЗАТЬ, что Петровский ЕСТЬ криминальный авторитет и ИМЕЕТ кличку Нарик---это если по Закону.

Такое решение принял бы суд ЕС или американский...
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Короче, зря Бутусов это здесь написал,
щас его еще ра зоштрафуют за т,о что Нарика Нариком назвал, суд ведь тоже запретил Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 423
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавтра в Днепре заслушают апелляцию о штрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко
 
 
 
 
 
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