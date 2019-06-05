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Все про:апелляция (376) Днепр_город (2692) Бутусов Юрий (1733) штраф (836) Петровский Александр (10)

 6 июня в Днепре заслушают апелляцию о штрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко

Днепровский апелляционный суд 6 июня рассмотрит обжалование судебного решения о возмещении главредом Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым "морального ущерба" криминальному главарю Александру Петровскому по кличке Нарик.

Как сообщает в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, начало заседания назначено на 11:00 четверга, 6 июня 2019 года.

"Дніпровський апеляційний суд
Єдиний унікальний номер справи 201/6848/18 на цивільну справу за апеляційною скаргою (а)
Номер провадження 22-ц/803/4780/19
Дата реєстрації 18.03.2019
Склад суду головуючий суддя: Свистунова Олена Вікторівна; суддя-доповідач: Свистунова Олена Вікторівна, суддя-учасник колегії: Красвітна Тетяна Петрівна, суддя-учасник колегії: Єлізаренко Ірма Анатоліївна
Представник відповідача: Дмитро Круговий, відповідач: Інтернет-портал "Цензор НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил называть Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ

Меня представляет харьковская юридическая фирма SENS, созданная участниками войны, и завтра на суде будет также мой друг, совладелец SENSа и адвокат, ветеран 92-й механизированной бригады Леонид Маслов. Причем компания SENS защищает меня абсолютно бесплатно - спасибо огромное за эту бескорыстную помощь!

Посмотрим, кто имеет большее влияние в Днепре, и имеет ли там какое-то значение закон", - отмечает журналист.

Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пробрался так близко, будто он один из главных участников": на молебне в Днепре рядом с Епифанием и Порошенко засветился криминальный авторитет Нарик. ФОТО

Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

Источник: https://censor.net.ua/n3130842
 
 
 Топ комментарии
 
Нарик ещё и атакует! Просто перевёрнутая реальность.
Фото его нельзя публиковать !! Ишь погань при пэте распустила крылья.
Бутусову нужно встречный иск подавать на это чмо
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Не слабо развернулся Нарик под крылом Филарета. Завтра в Днепре заслушают апелляцию о оштрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко - Цензор.НЕТ 1546
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если решения судов находятся за гранью восприятия обществом и не соответствуют законам то это суды??
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Будет сложно.
Нарик порожняк не гонит)
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Там ключевое то, даже не то, что Бутусов обозвал его Нариком, а то, что обозвал его криминальным авторитетом. Кроме того, ответчики (наверное Луценко и Бутусов) подали в суд отзывы на иск. Второй извинился, признал, что не прав, а Бутусов просто возразил. Доказательств же криминальной деятельности истца никаких не предъявил. Вот и попал.
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Нельзя обижать малиновые пиджаки. Они внесены в Красную Книгу.

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Ан, ти букви пукаєш! Не зловживай шоколадом, трансжири призводять до розумової відсталості.
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взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.Источник: https://censor.net.ua/n3130842

мдаааа
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Не слабо развернулся Нарик под крылом Филарета. Завтра в Днепре заслушают апелляцию о оштрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко - Цензор.НЕТ 1546
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За фото секс-меншинств хіба в Україні такі штрафи?
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я думаю, что апелляция поступит более рассудительно, чего Юрию желаю, а нет, так далее по судам выше, криминальные авторитеты, которые сколотили себе капиталы обворовыванием и насилием, ставшие в наше время честными бизнесменнами.... совсем обнаглели
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если решения судов находятся за гранью восприятия обществом и не соответствуют законам то это суды??
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От токо не надо! Общество имени 73% нариков уважает!
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Так он же с твоим был шефом.У тебя когнитивный диссонанс?
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"суд - дело Божие"
а безбожники в принципе не способны судить справедливо
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Ахаха, как этот божок "осудил" десятки смеющихся детей..... разорвал живьем в клочья.
Это твой бох? Поздравляю! Что за бред, какое "дело бошье" если за любой чих - ужасная смерть и/или "гореть вечно"? Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 5208
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Даний судовий процес додатково свідчить, що в ході проведення судової реформи "загубили" права та свободи громадян України. Філософію мнополізму поставили в центрі судової системи, суддю зробили "цербером", а у звичайних громадян забрали право на представництво в суді, ввівши замість цього тотальну монополію адвокатури в судових процесах. Пану Юрію Бутусову ( як і всьому колективу Цензор.нет ) бажаю успіху на судовому процесі, переконаний завтра буде все добре, адже завтра Свято Вознесіння Господнього !!!
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Подивись чуть вище, я написав - як твій Коспоть "справедливо судить"
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нарик, гепа , труха.........криминальные авторитеты должны будут помочь на зоне у крышевавшего их партнеру последние пять лет.
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А ось за це і оштрафували. Бо "поважних громадян" фотографувати можна, а обзивати "кримінальними авторитетами" без рішення суду - ні. Одні дурні дали штраф, а інший так образився на дурних, що "положив" на країну. А як же "Україна понад усе"? Чи особиста образа все таки над Україною?
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Нарик ещё и атакует! Просто перевёрнутая реальность.
Фото его нельзя публиковать !! Ишь погань при пэте распустила крылья.
Бутусову нужно встречный иск подавать на это чмо
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Нарика не было то нам всем показалось??? Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 286 Или на связь Парашенка с криминалом сегодня введена цензура? Даешь указ о запрете критики власти Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 2145
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Порохобанда купила всех и готова продать все, даже Пуйлу Украину.
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Если ты типа Бандит-Нарик такой уж верующий и покаялся, то чего ты лезешь в суд? Прошлое есть Прошлое, оно всегда преследует. А если ты невиновен, то "блаженны, которых гоняют за правду", но эти Нарики даже не читают и не знают основ чего они поддерживают бабками, думают рай себе купят в гроб себе соберут эти тысячи
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они знают что вся эта писсанина - бред. просто так удобней - чтобы все считали их очень добрыми(кроме их жертв с семьями)
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"Олександр Петровський подав до суду на інтернет-видання «Цензор.нет», його головреда Юрія Бутусова та ще двох осіб через «висвітлення його особи в негативному світлі» і «твердження про його причетність до кримінального світу».

"Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка".

Здається,хтось з цих двох БРЕШЕ...
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І це теж привід подати черговий позов. (або використати спритному адвокату,як доказ, в завтрашньому засіданні).
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Если фото подлинное ,то что там расследовать?
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Там иск не про фото, а про бездоказательное утверждение Бутусова, что лицо на фото - криминальный авторитет. Человек обиделся.
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самотвод гаронтирован Свистуновых судей двое а это уже корупция
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порхоботы как вам
нарику от Полторака Глок а от диабетика медаль ...я тут ржк не магу
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Вопрос не в фото, а в подписи к нему.
Бутусов должен проиграть суд или ДОКАЗАТЬ, что Петровский ЕСТЬ криминальный авторитет и ИМЕЕТ кличку Нарик---это если по Закону.

Такое решение принял бы суд ЕС или американский...
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КАНЕШНА ПОРОХОБОТКА Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 7518 А ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ ШО ОН ПОРОШЕНКО.
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Вот такое решение суд первой инстанции и принял.
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Ему не нужно доказывать, поскольку это не его выдумка, а характеристика от генпрокурора. Судья принял левое решение и должен понести ответственность, если не по факту коррупции, то по факту отсутствия должной квалификации.
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Так вот если бы Бутусов написал: на фото Порошенко и господин Имярек, которого генпрокурор называет (и далее по тексту), то вопросы были бы только к Луценко. Но Бутусов написал: на фото, опубликованном у Луценко, мы видим Порошенко и криминального авторитета Нарика. При такой постановке вопроса уже не генпрокурор, а сам Бутусов утверждает, а значит должен и доказать.
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Короче, зря Бутусов это здесь написал,
щас его еще ра зоштрафуют за т,о что Нарика Нариком назвал, суд ведь тоже запретил Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 423
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УЖЕ НЕ ОШТРАФУЮТ, ТЕПЕРЬ МАРОДЕР НЕ ИМЕЕТ ВЛИЯНИЯ НА СУДЫ.
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Только кацапские плебеи, а не украинцы могут думать, что президент должен контролировать работу судей Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 2317
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ПОРОХОБОТ Завтра в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.Нет Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 6297 ТВОЙ МАЛЬДИВСКИЙ БАРЫГА КОНТРОЛИРОВАЛ СУДЫ ЧЕРЕЗ ГРАНОВСКОГО

Народный депутат Александ Грановский, которого называли куратором пятого президента Украины Петра Порошенко в судах и прокуратуре, вышел из партии БПП

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/29/7216500/

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В Днепре. А чего не в Донецке или в подконтрольном Коломойскому окружном суде киевской области?
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А вот если бы Бутусов про Коболева писал, то уже пристрели ли бы на фиг...
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Этот Нарик добыл Томос для Украины. Он заслужил фото с президентом.
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Конечно! Это как подлизываться к кому-то кто поменял твой ошейник на более мягкий. Ну просто - гениально! Скажи это его жертвам(тут я цитирую Луценко, вот так))
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Так вот я и не понял. За что же штраф, в "самой демократической, реформированной , постреволюционной" стране. Что фотография была "фотомонтажом", порочащая "честь и достоинство" изображенных на ней личностей. Или цитата ( самого ГЕНПРОКУРОРА) была на столько "искажена", что был полностью извращен смысл сказанного. Или правда глаза колит, как говорит народная мудрость.
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Вот оригинальный текст Бутусова, за который он попал.
6 червня в Дніпрі заслухають апеляцію про штраф головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка - Цензор.НЕТ 6295

Теперь пройдемся по решению суда и посмотрим, где Бутусов врет недоговаривает:
* Бутусов пишет про тайное решение суда. Но ответчики (он и кто-то) подали на иск отзыв. Значит процесс не был для них тайной. Надо было приходить на заседание, так и решение знали бы сразу.
* В решении суда указано, что в отзывах ответчики: один признал вину, другой в общем-то тоже, но считал, что суммы необоснованны. Ну и какое решение должен был вынести суд, если ответчики вину признали? Кстати, Бутусов продолжает в том же духе. Хотя бы в нынешней статье.
* Кстати, как написано в решении, не все исковые требования были удовлетворены. Могло быть для Бутусова хуже. А если апелляция сегодня удовлетворит все требования истца?
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А что скажут порохоботы про все ето?
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Агде эта нечисть 25% ая? или она под постами о Зе высерается?
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Мужики!!!! Скажу лично свое субьективное мнение как юрист. Суд первой инстанции вынес законное и обьективное решение, посмотрите судебную практику в странах ЕС куда мі так стремимся, там " честь,деловая репутация и достоинство человека считаются неприкосновенными.". Если Юрий Бутусов назвал человека "Нариком" и "Криминальным авторитетом", то подобные высказывания должны быть официально подтверждены вопервых как минимум справкой из наркологического диспансера, о том что етот человек стоит на учете как наркозависимый, а фраза "криминальный авторитет" - как минимум вступившим в законную силу приговором суда, где четко сказано, что етот человек является главарем и организатором преступной групировки, имеет судимость непогашенную в установленном законом порядке. Если подобных документальных подтверждений у Юрия Бутусова нет, то ето чистой воды "наклеп - на честь,гідність та ділову репутацію фізичної особи". П.С. Вообщем на месте апелляционного суда я бы оставил решение суда первой инстанции в силе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия6 июня в Днепре заслушают апелляцию о штрафе главреду Цензор.Нет Юрию Бутусову в 357 тыс. грн из-за фото Порошенко с криминальным авторитетом Нариком и цитату Луценко
 
 
 
 
 
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