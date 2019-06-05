Она рассказала об этом в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Уже есть стратегия изменений, которые будут происходить в экстренке. Пилотный проект будет работать в пяти областях Украины (Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской) и Киеве. Первый этап – это обучение. Сотрудники будут проходить повышение квалификации, будет новая профессия – парамедик, и будет повышение зарплаты. На эти изменения на 2019 год было заложено 1 млрд грн", – сообщила Супрун.
Она отметила, что эти средства распределяют между пятью регионами и Киевом, чтобы там начали проводить тендеры и закупать автомобили скорой помощи.
"Деньги у них есть. Дальше вопрос за местными советами – объявить тендер, купить машины. Области из пилотного проекта должны до конца года закупить машины и обучить людей. Те же области, которые до сих пор не имели диспетчерской системы, которая является системой GPS, получили деньги. Они должны закупить эти системы и внедрять их у себя. Приобщиться к государственной программе "Централь 103", которая собирает все вызовы "скорой", – добавила и.о. министра.
По ее словам, вся система должна полностью обновиться в течение ближайших трех лет.
На изменения в сфере экстренной медицины в 2019 году заложили 1 млрд грн, - Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что на реформирование системы экстренной медицины в бюджете на 2019 год заложено 1 млрд грн.
Она рассказала об этом в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня, передает Цензор.НЕТ.
А это как казнить гонца с плохой новостью.
Пригадую колись для себе викликав швидку (Київ), приїхала дійсно швидко на це зауважень немає. Але при огляді лікар вислухавши мої скарги порадив піти записатися на прийом у району поліклініку. Мовляв у вас тут звичайна хвороба, яку треба лікувати у звичайному режимі нема чого хвилюватись. Я ледве вмовив завезти таки мене до лікарні і зробити якісь мінімальни тести та аналізи. В результаті мені зробили операцію та поклали після неї на тиждень у стаціонар. Ось вам і рівень освіченості та професіоналізму у лікарів ланки швидкої медицини.
Саме тому і підримую Супрун, бо таких неприємних випадків з лікарями в мене занадто багато як для нормального сервісу. Реформи в медицині дуже потрібні, сподіваюсь, що пані Супрун вдасться залишитись на посаді і довести реформи медицини до завершення або хоча б зробити частину та зберегти те що вже було зроблено.
А всім ботам, бажаю лікуватися у тих лікарів які покупляли собі дипломи, та за хабарі влаштувались на посади аби контракти з фармкомпаніями підписувати та розповсюджувати їхні ліки серед пацієнтів, що змушені до них звертатись.