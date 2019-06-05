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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1805) реформы (3318) Супрун Ульяна (512)

 На изменения в сфере экстренной медицины в 2019 году заложили 1 млрд грн, - Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что на реформирование системы экстренной медицины в бюджете на 2019 год заложено 1 млрд грн.

Она рассказала об этом в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Уже есть стратегия изменений, которые будут происходить в экстренке. Пилотный проект будет работать в пяти областях Украины (Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской) и Киеве. Первый этап – это обучение. Сотрудники будут проходить повышение квалификации, будет новая профессия – парамедик, и будет повышение зарплаты. На эти изменения на 2019 год было заложено 1 млрд грн", – сообщила Супрун.

Она отметила, что эти средства распределяют между пятью регионами и Киевом, чтобы там начали проводить тендеры и закупать автомобили скорой помощи.

"Деньги у них есть. Дальше вопрос за местными советами – объявить тендер, купить машины. Области из пилотного проекта должны до конца года закупить машины и обучить людей. Те же области, которые до сих пор не имели диспетчерской системы, которая является системой GPS, получили деньги. Они должны закупить эти системы и внедрять их у себя. Приобщиться к государственной программе "Централь 103", которая собирает все вызовы "скорой", – добавила и.о. министра.

По ее словам, вся система должна полностью обновиться в течение ближайших трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения

Источник: https://censor.net.ua/n3130841
 
   
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"на реформирование системы экстренной медицины в бюджете на 2019 год заложено 1 млрд грн". Зачем столько? Сколько стОит после его сегодняшних выпердышей усыпить Кучму?
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За что Кучму? Он лишь ретранслятор поручений преЗЕдента. При Порохе Кучма правильную линию гнул.

А это как казнить гонца с плохой новостью.
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Переобучение медиков за миллиард гривен - отличная возможность отмыть деньги (перенаправить их по "нужному" назначению).
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На глазах богатеет! Так, гляди, и сиськи новые справит, и подтяжки сделает... А то - несправедливо получается: луценчиха - мурло какого-то там тыщелетия, а я шо - баба-яга?
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Медицина - це сфера здоров'я. А Супрун дуже непопулярна при цьому. Це дуже нездорово.
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я тут фанатов Уляны спрашивал, где уменьшение смертности..? ведь рехформа..значить, например, на 1000 инфарктов было N смертей, а благодаря быстрой и квалифицированной помощи и наличию лекарств должно быть, скажем N минус10..и так во всём..но кроме воплей и процента охвата договорами с семейными посредниками-врачами ничего не услышал..да и про какуйто мафию, которая она якобы задушила..это про сплав не кацапских , а нигерийско-индийских вакцин речь..?
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Миллиард многое позволит изменить, это почти 1 бакс в расчете на 1го жителя Украины, на такие деньги все будет, как в Америке, в Карибском море, в Республике Гаити.
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Чудові новини. Реформувати швидку також потрібно.
Пригадую колись для себе викликав швидку (Київ), приїхала дійсно швидко на це зауважень немає. Але при огляді лікар вислухавши мої скарги порадив піти записатися на прийом у району поліклініку. Мовляв у вас тут звичайна хвороба, яку треба лікувати у звичайному режимі нема чого хвилюватись. Я ледве вмовив завезти таки мене до лікарні і зробити якісь мінімальни тести та аналізи. В результаті мені зробили операцію та поклали після неї на тиждень у стаціонар. Ось вам і рівень освіченості та професіоналізму у лікарів ланки швидкої медицини.
Саме тому і підримую Супрун, бо таких неприємних випадків з лікарями в мене занадто багато як для нормального сервісу. Реформи в медицині дуже потрібні, сподіваюсь, що пані Супрун вдасться залишитись на посаді і довести реформи медицини до завершення або хоча б зробити частину та зберегти те що вже було зроблено.
А всім ботам, бажаю лікуватися у тих лікарів які покупляли собі дипломи, та за хабарі влаштувались на посади аби контракти з фармкомпаніями підписувати та розповсюджувати їхні ліки серед пацієнтів, що змушені до них звертатись.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа изменения в сфере экстренной медицины в 2019 году заложили 1 млрд грн, - Супрун
 
 
 
 
 
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