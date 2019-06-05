EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  15087  408
Все про:блокада (1535) Порошенко (17573) Донбасс (18665) Трехсторонняя контактная группа (102)

 "Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - Порошенко о снятии экономической блокады с ОРДЛО

Пятый президент Украины Петр Порошенко требует объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ заявила о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"Напомню, что 15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с оккупированными территориями как реакция на своевольный захват (экспроприация или введения внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы. Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - написал Порошенко.

Он напомнил, что восстановления экономических связей возможно лишь при установление устойчивого и длительного режима прекращения огня на Донбассе и возвращения захваченных государственных и частных предприятий их владельцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!", - почеркнул Порошенко.

Напоминаем, 5 июня стало известно, что украинская делегация на заседании ТКГ в Минске предложила обсудить снятие экономической блокады с ОРДЛО.

Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?, - Порошенко о снятии экономической блокады с ОРДЛО 01

Читайте также: С Россией у нас дипотношения есть? Торговля есть? Почему с Крымом не может быть экономических отношений? - Кравчук выступил против блокады оккупированного полуострова

Источник: https://censor.net.ua/n3130840
 
   
 Топ комментарии
 
Когда предприятия Донбасса были зарегистрированы в Украине и платили налоги в бюджет Украины - да.
Сейчас, когда эти предприятия у владельцев украдены - какая может быть с ними торговля?
 показать весь комментарий
 
Так представитель зебла дал развёрнутое интервью где озвучил шаги по демилитаризации Украины. Не открывать огонь ни при каких условиях, даже в случае атаки или нападения. Снять экономическую блокаду и убрать пограничников и военных из пунктов пропуска. Выплачивать пенсии и другие выплаты, согласно спискам предоставленным пенсионным фондом народных республик. Возобновить подачу воды и электроэнергии в крымнаша. Ну и много чего ещё.
 показать весь комментарий
 
по ходу это и есть новые предложения по зеленски ,о которых он нам говорил представая кучму - скажите мне шо я сплю и не было не войны 5 лет не 13000 погибших
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
комментарий отмечен как спам  
 
цинизм поросенко не знает границ..
 показать весь комментарий
 
 
причому міліція як порося грім убив...
здають Україну а зелебені оправдовують "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 856
позорище ватноє...
 показать весь комментарий
 
Какой же надо быть конченной ублюдочной лицемерной мразью, что бы сейчас рассказывать про блокаду, которую мальдивский дезертир отказывался вводить и что делали с активистами выступавшими за. Только конченная безмозглая мразь с памятью как у рыбки может поддерживать шоколадную шваль.
 показать весь комментарий
 
алем ж ввів таки...
що тикати назад...за тепер голос дай...
сцикуни...слабо "Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3587
 показать весь комментарий
 
Не переймайся, накосячить якщо Зеленський, то полетить як білий лебідь в даль далеку... І там зустрінеться з Януковощем та Порошенком.
 показать весь комментарий
 
Как сообщил полпред РФ на Минских переговорах Борис Грызлов, соответствующий документ может быть подписан уже на следующей встрече 19 июня.
«В том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы», - добавил он.
По словам Грызлова, принципиально важно, чтобы Киев выполнил обязательства по освобождению удерживаемых лиц, «которых должен был вернуть в Донбасс еще в декабре 2017 года».
 показать весь комментарий
 
ну шо зебили, мир, дружба, жвачка?
когда к козломордім в обнимачки побегите?
 показать весь комментарий
 
Олигарх Порошенко вместе с олигархом Ахметовым начали совместную кампанию по уничтожению Президента Украины Владимира Зеленского.
Уже сегодня у Президента Зеленского намерены снять экономическую блокаду с Донбасса, что автоматически обнуляет преступную схему Ротердам +, по которой олигарх Порошенко и олигарх Ахметов грабили собственный народ.
Напомним, что за 5 лет Ахметов и Порошенко ободрали каждую украинскую семью на банальной афере Ротердам +. Эта афера заключается в том, что Порошенко и Ахметов покупали уголь в «ДНР», а продавали его Украине как уголь из Ротердама.
Таким образом, был нанесет страшный удар по Украине и украинцах в целом.
Олигарх Порошенко назвал действия Президента Украины преступными по отношению к нему и его «флюгеру» Ахметову. Олигарх Порошенко снова открыто заявляет, что мир Украине не нужен. Война это выгодно…
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - Порошенко о снятии экономической блокады с ОРДЛО
 
 
 
 
 
 вверх