 "Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - Порошенко о снятии экономической блокады с ОРДЛО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.
"Напомню, что 15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с оккупированными территориями как реакция на своевольный захват (экспроприация или введения внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы. Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - написал Порошенко.
Он напомнил, что восстановления экономических связей возможно лишь при установление устойчивого и длительного режима прекращения огня на Донбассе и возвращения захваченных государственных и частных предприятий их владельцам.
"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!", - почеркнул Порошенко.
Напоминаем, 5 июня стало известно, что украинская делегация на заседании ТКГ в Минске предложила обсудить снятие экономической блокады с ОРДЛО.
здають Україну а зелебені оправдовують
позорище ватноє...
що тикати назад...за тепер голос дай...
сцикуни...слабо
«В том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы», - добавил он.
По словам Грызлова, принципиально важно, чтобы Киев выполнил обязательства по освобождению удерживаемых лиц, «которых должен был вернуть в Донбасс еще в декабре 2017 года».
когда к козломордім в обнимачки побегите?
Уже сегодня у Президента Зеленского намерены снять экономическую блокаду с Донбасса, что автоматически обнуляет преступную схему Ротердам +, по которой олигарх Порошенко и олигарх Ахметов грабили собственный народ.
Напомним, что за 5 лет Ахметов и Порошенко ободрали каждую украинскую семью на банальной афере Ротердам +. Эта афера заключается в том, что Порошенко и Ахметов покупали уголь в «ДНР», а продавали его Украине как уголь из Ротердама.
Таким образом, был нанесет страшный удар по Украине и украинцах в целом.
Олигарх Порошенко назвал действия Президента Украины преступными по отношению к нему и его «флюгеру» Ахметову. Олигарх Порошенко снова открыто заявляет, что мир Украине не нужен. Война это выгодно…