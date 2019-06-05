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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1746) Донбасс (18665) перемирие (1083)

 Кучма хочет призвать украинскую армию "Не стрелять в ответ"

При составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента.

Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа их должны утвердить", - подчеркнул Кучма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

Источник: https://censor.net.ua/n3130838
 
   
 Топ комментарии
 
Рыжий таракан еще за Гонгадзе не ответил !
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Интеллектуальные способности начинают снижаться уже после 27 лет http://www.vechnayamolodost.ru/news/vkavonastmaf1/
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Ну я от части понимаю Израиль, который кормит арабесок на территориях, но и с ответкой в случае чего не затягивают. А тут и не стрелять даже в ответ? Такими темпами Зе не долго быть президентом.
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а при чем кучма?

зепрезидент же сказал шо мы стрелять перестанем.
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кучма бросает пробный камень что бы посмотреть на реакцию 73% зебилов.
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"Может это старческий маразм???? ...
узеленского. Кучма лишь вово озвучил
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сучья консерва, будь ты проклят как и все перестатьстреляльщики и ликвидаторы блокад.
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Чтобы не было соблазна шмальнуть по противнику у обоих сторон, нужно ввести миротворческие войска на линию разграничения, причем составу миротворцев должны доверять обе стороны. Ну к примеру из армии НОАК.
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это как раз то что хочет путин... приехали
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Тупое соевое хамло, завали хлеборезку, а то глядишь заместо гонорара получишь повестку в армию.
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Хм. А почему не по линии государственной границы.
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Думаешь, что по ту сторону одни дураки? Они низачто на это не пойдут, потому что понимают, что перекроются все линии снабжения из Рашки и им хана, ВСУ их разорвет за две недели. Так что если нам нужно прекращение огня, то вариант миротворцев на линии разграничения весьма неплохой.
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Тем более это не повод соглашаться с условиями оккупантов, надо настаивать на своей позиции. И,да, НОАК доверия не внушает.
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Ну тогда воюй. Или ты не из окопов строчишь?
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браво!!!
приказ не стрелять в ответ. к "нулю" русня подтягивает силы, проводит артподготовку, сносит первую линию, уничтожает тысячи солдат и дальше - больше. Браво!!!
а какие будут заголовки в рашке "Кучма призвал ВСУ - прекратить обстреливать школы и детские сады" со слов этого предателя, выходит что ВСУ только по садам и школам долбит ...
Не бегал от призыва в 2016 - когда пришла повестка из воен.комата, никогда не рассматривал, до этого момента возможность переезда в другую страну, но теперь пора валить, просто мерзко, за эти б...дь 73% дегенератов, которые вот такое привели к власти.
простите ребята, погибшие в боях за Украину, мы всё про...ли
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Не треба ділити українців. Українці не хотіли мародера Порошенка. Це що, якось не природньо, кацапе? Будемо вас, цапів, довбати незалежно від політичного окрасу Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь" - Цензор.НЕТ 2694
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а ты до военкомата, так же как твой сепар президент не дошёл?
ты прочитал написанное ничтожество? в ответ не стрелять?
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Мені накази не потрібні, щоб вас, цапів, довбати Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь" - Цензор.НЕТ 5046
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Що ти верзеш? При якому "мародерові" золотовалютний резерв України збільшився б з 7 млрд.у.о. до 21 млрд.? Ющенко залишив овочу у 2010 році 30 з гаком млрд. доларів і за 4 роки зек знищив майже все залишивши 7 млрд. І ти сидиш тут розповідаєш про "мародера".
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А давай зробимо незалежний аудит діяльності Порошенка? Як колись робили Юлі? Давай?
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Это пистешь соевый. После Овоща как раз 20 млрд и осталось.
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Порошенко выиграл выборы в 2014 в 1 туре с результатом 54%. Его выбрали украинцы.
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вот это и есть кацапское мышление. я не за пороха, я критикую Зе и его переговорщика, где ты прочитал, что я хвалю пороха?
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Дураков нет. Ты вырази сначала мнение о приказах Пэдры.
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А,що у Пороха були накази не відкривати вогонь у відповідь? Щось у мене закрались великі сумніви, а не мокша ти часом?
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Виталий Портников
13 мин. ·

Рішення про економічну блокаду окупованих районів Донбасу не було ініційовано українською владою, яка тоді побоювалася економічних проблем не тільки для самих окупованих територій, а й для решти України. Воно стало підсумком багатоденного протистояння патріотичної громадськості та влади, постійних звинувачень у «торгівлі на крові», які лунали в ефірі телеканалів, що підтримують сьогодні нового президента Володимира Зеленського з вуст представників політичних сил, які підтримують сьогодні Володимира Зеленського і звинувачують стару владу у збагаченні на війні.
Так що ж закінчилося сьогодні ввечері - кров, патріотизм, нажива або сумління? Де ж гнівні вигуки патріотів, де ж спеціальні ефіри телеканалів? Де це все? Або Порошенку не можна «торгувати на крові», а до рук Зеленського кров убитих українських солдат не прилипає? Або 2017 року для того, щоб зупинити цю торгівлю, можна було організовувати незаконну по суті блокаду на лінії розмежування, а 2019 року можна просто аплодувати і радіти? Чому вони всі мовчать? Що за огидний сеанс псеводопатріотіческого стриптизу?
Ми, порядні люди в цій країні, виявилися лише тонким прошарком між тими, кому наплювати на Україну і тими, хто картинно рве на собі вишиванки, коли за це можна отримати політичні дивіденди і просто дивіденди. І тих, і інших об'єднує одне - жага до наживи. Просто дуже хочеться грошей. І їм абсолютно все одно на чому заробляти - на війні так на війні, на мирі, так на мирі, на боротьбі з «торгівлею на крові», так на боротьбі, на схваленні «торгівлі на крові» - так на схваленні. У одних немає мізків, у інших - совісті.
Так вони продадуть і честь України, і саму Україну. І навіть не помітять цього.
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Мародерську підніжку Портнікова в смітник не читаючи
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Не зря радовались в Лугандоне, когда Зеленский победил. "Теперь уступки будет делать только Украина!" - ликовали отбросы "русского мира" всех мастей.
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самое больше радовались, да и сейчас продолжают зебилы.
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"запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов" - то есть Кучма дал понять всем, что ВСУ стреляют по школам. Ну-ну....
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Порохоботы как всегда всё с ног на голову. Где там блть написано такое? Это твои тупые домыслы. Запрет касается всех, а не ВСУ.
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Так що ж закінчилося сьогодні ввечері - кров, патріотизм, нажива або сумління? Де ж гнівні вигуки патріотів, де ж спеціальні ефіри телеканалів? Де це все? Або Порошенку не можна «торгувати на крові», а до рук Зеленського кров убитих українських солдат не прилипає? Або 2017 року для того, щоб зупинити цю торгівлю, можна було організовувати незаконну по суті блокаду на лінії розмежування, а 2019 року можна просто аплодувати і радіти? Чому вони всі мовчать? Що за огидний сеанс псеводопатріотіческого стриптизу?
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Всех...это означает что и ВСУ в том числе.... Разве не так..??
А ВСУ хоть раз обстреливало школы и дет сады..?? НЕт...
И что это значит?? Что ты и кучма...сейчас обвинили ВСУ в обстреле школ и детсадов...? А завтра это рашасми подхватят....
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Так кто с ног на голову поставил...? зебени и порохоботы..??
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путлєр за здачу України обіцяв кагалу (кураторам зєбрєхсідєнта) великий куш, а так як для кагалу Україна це засіб для наживи їм пофіг чим торгувати, газом, металом, інтересами народу.
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Кучма ніяк на песію не піде, серіали на Інтері дивитися.
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Вова з такими помічниками і ворогів не потрібно.
На кого працює цей рижий лис? Кажись попутав берега.
Зеленській чекаємо твої коментарі по заявам кучми.
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Кучма исполняет директивы, данные ему Зеленским.
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Это он сейчас говорит, когда погибли двое наших?Я был о Даниловиче лучшего мнения.
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Ну так стань на линии фронта
Тараканище Рыжий
Может пристрелят
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А не пошел бы этот старый маразматик козе в трещину? Кстати и вована бзделенского надо отправить туда же. Можно провести по этому поводу всеукраинский референдум.
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В общем, Зеленский перешел от слов (ничего не значащих) к делам, и дела эти, как видим, хреновые.
Вначале решил узаконить "торговлю на крови" - чего с ней бороться? - надо её возглавить!
Теперь решил поставить нашу армию в невыносимые условия.
Что дальше?
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Торгівлю на крові Зеленський узаконив ще на третій день свого ;президентства;. Коли продав права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;.
Забороненій в Україні, до речі.
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МАЄМО ЗАВЖДИ ПАМ"ЯТАТИ СЛОВА НАШИХ ВІДВАЖНИХ ЛИЦАРІВ https://www.youtube.com/watch?v=6jlv7ptkoko
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Надо рыжего послать в окоп чтобы по нему стреляли, а ктото с боку просил не отвечать.
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Завтра у Скабеевой:
ШОК! Президент Кучма встал на защиту школ и детсадов от обстрелов киевской хунты!
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Друзья, мы вас предупреждали
Мы пытались докричаться до зомбированных современными медиатехнологиями 73 процентов
Пусть среди 73 процентов половина предательская вата, но половина же вас там патриотов, немало вас там и с западной Украины...
Теперь вы поняли как вас филигранно обработали
Теперь вы понимаете что вы своими руками слили страну агрессору, который не смог военным путем взять Украину 5 лет назад, и перешел к стратегии на подрыв страны изнутри, руками украинцев, через информационную обработку?
Вы смеялись с бордов Порошенка и Путина, а теперь возмущаетесь, инициативам главнокомандующего прекратить стрелять в одностороннем порядке.

Мы говорили вам, что клоун будет сливать страну
Мы говорили вам, что нашим олигархам не нужна никакая евроинтеграция, потому как европейские законы и открытый рынок просто разорят присосавшихся к бюджету клопов.
Они не умеют вести нормальный бизнес, создавать что-то инновационное, чтобы конкурировать в мире, они умеют только грабить госбюджет.
Поэтому они и решили вернуть страну в внеблоковое снгэшное состояние и торговать своим металлоломом с рашкой.
Вы выбрали борца с олигархами, которого раскрутили те самые олигархи, на своих каналах, чтобы оболванить вас.
Вы даже не задумывались над тем, как может "борец с олиграхатом" не вылазить с экранов олигархических каналов..

Вы сделали это #разом...
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Стрелять в ответ нужно, даже необходимо. Иначе Украина уменьшится до размеров Западной Украины, которую Россия подарит Польше.
А "гражданские объекты" - решаются просто. Всех, кто за 5 лет не удосужился выехать из ОРДЛО, обьявить "прислужниками оккупантов" и "изменниками Родины" и приговорить к смертной казни. Естественно через суд - мы же цивилизованная страна. Приговор привести в исполнение тотальными обстрелами и бомбардировками
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Лозунг дня: "Да здравствует торговля на крови! Причем на крови только украинских солдат!"
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Надо не молчать в ответ, а бомбить первыми. Правда боюсь армия наша не готова
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Как завещал товарищ Троцкий: не мира не войны - Армию распустить...
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Выставить кучму и его близких на опасных участках линии соприкосновения: от них мины и снаряди быдут отскакивать и назад лететь, а пули будет плющить на расстоянии прямой видимости - от удивления: потому что от такой своеобразной биомассы в качестве цели и у боеприпасов души возникнут.
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Все що зробив Порох за 5 років цей тупий клоун просере за місяць...Здасть суверенитет і країну,ну шо зо имбіцили вибоали нам оце ******* створіння-ЗЕ !!!!?
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А как хорошо говорил Туску. А как до дела дошло, то дела противоположные словам
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Да нормально! Новое лицо оно мыслит по новому!
Оно не подведет!!
(*******, *****)
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не да, царь(зеля) хороший, то бояре плохие.
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А где там Семенченко - Гришин, что скажет Билецкий и нац дружины, про торговлю на крови и прочее? В зобу дыханье сперло?
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ну чего, зебилы, вы этого хотели? За "слугу нарида" в парламент тоже будете задницу рвать?
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поросенковец, а при вальцмане, разве не чучмо возглавляло "мирный минск" и договоренности с сепарами??
этот беспредел заложил поросенко, кучмо и медведчушь еще в 2014 году..
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Все это дымовая завеса. Как мочили сепаров, так и будут мочить. Просто в плен не будут брать.
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У відповідь не стріляють ті, кого поставили до стінки.


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Эта гнида рыжая пусть станет перед нашими окопами и обеспечит, что бы в украинцев не стреляли кацапы.
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Зеленский или завтра Ваши Комменты по этим заявам кучмовоза не стрелять в ответ снять экономическую блокаду просто предательство или Ваш рейтинг в опу
Уже шоколадный пи высказался
"Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - Порошенко о снятии экономической блокады с ОРДЛО
Кучма это подстава олигархов сбить Зеленского волк в овечей шкуре
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Как сообщил полпред РФ на Минских переговорах Борис Грызлов, соответствующий документ может быть подписан уже на следующей встрече 19 июня.
«В том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы», - добавил он.
По словам Грызлова, принципиально важно, чтобы Киев выполнил обязательства по освобождению удерживаемых лиц, «которых должен был вернуть в Донбасс еще в декабре 2017 года».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма хочет призвать украинскую армию "Не стрелять в ответ"
 
 
 
 
 
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