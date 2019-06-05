 Вдова Героя Украины Владимира Рыбака просит нардепов поддержать закон о военных преступниках

Об этом Елена Рыбак пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Этот закон ждут тысячи украинцев, кто потерял родных или пострадал сам. Я знаю людей, у которых нарушилось сознание только от того, что они были свидетелями пыток. Я прошу вас помнить, что в это время, когда вы сидите в сессионном зале, в застенках Донбасса издеваются, пытают и даже убивают тех, кто пошел за вас или ваших детей защищать нашу Украину. Оккупанты и их пособники должны знать, что их уже ждет наказание и пожизненный позор", - подчеркивает автор.
Она уверена, что закон №9438 (о военных преступлениях против человечности) поможет украинцам почувствовать защиту со стороны государства, а палачам - осознать, что от наказания им не уйти.
"Покажите завтра, что вы настоящие патриоты Украины, а народ Украины вас отблагодарит и будет помнить это великое событие в истории Украины", - призывает Елена Рыбак.
Напомним, законопроект о военных преступниках №9438 вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, облегчает применение военных преступлений для национального следствия и суда. Ранее с призывом принять его к нардепам обратились правозащитники.
или собираетесь всю зелёную каденцию на Петра кивать?
И тут такие просьбы.
Этот парламент просто ОБЯЗАН проголосовать за этот закон! Чтобы вся эта шваль никогда сюда рыло сунуть не подумала.
Бо раптом влада таки дійсно виявиться реваншистами, нашим тяжко буде..
Когда тебя и твоих родных убивают и насилуют, договариваются "где то по середине" только моральные уроды и ублюдки...