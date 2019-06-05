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 Политика Украины
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 Вдова Героя Украины Владимира Рыбака просит нардепов поддержать закон о военных преступниках

Вдова Героя Украины Владимира Рыбака Елена "лично от себя и тысяч погибших, замученных патриотов Украины, военных и гражданских, их родителей, детей, жен и мужей" просит народных депутатов проголосовать за закон о военных преступниках.

Об этом Елена Рыбак пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон ждут тысячи украинцев, кто потерял родных или пострадал сам. Я знаю людей, у которых нарушилось сознание только от того, что они были свидетелями пыток. Я прошу вас помнить, что в это время, когда вы сидите в сессионном зале, в застенках Донбасса издеваются, пытают и даже убивают тех, кто пошел за вас или ваших детей защищать нашу Украину. Оккупанты и их пособники должны знать, что их уже ждет наказание и пожизненный позор", - подчеркивает автор.

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Она уверена, что закон №9438 (о военных преступлениях против человечности) поможет украинцам почувствовать защиту со стороны государства, а палачам - осознать, что от наказания им не уйти.

"Покажите завтра, что вы настоящие патриоты Украины, а народ Украины вас отблагодарит и будет помнить это великое событие в истории Украины", - призывает Елена Рыбак.

Вдова Героя Украины Владимира Рыбака просит нардепов поддержать закон о военных преступниках 01

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Напомним, законопроект о военных преступниках №9438 вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, облегчает применение военных преступлений для национального следствия и суда. Ранее с призывом принять его к нардепам обратились правозащитники.

Источник: https://censor.net.ua/n3130837
 
   
 Топ комментарии
 
Кто-то помнит где находился и чем занимался новый президент Украины как раз в то самое время, когда похищали и убивали Рыбака?
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В Горловке. С концертом. В 500 метрах от места похищения Рыбака. А когда Рыбака убивали - наверное, подсчитывал выручку.
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Угу, был клоуном для русни. Теперь этот клоун играет роль президента Украины для той же публики.
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Закон дуже потрібен,питання чому при Поросєнко його не прийняли?
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пора уже высказывать претензии зелёному. почему не подал? а подал какой-то мутняк с закрытыми списками.
или собираетесь всю зелёную каденцию на Петра кивать?
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А де талончик?))У Петра було п"ять років,от через п"ять років і запитаєш у Зе,чому він щось не зробив))
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любой мой ответ можно считать талончиком на 11.80. таковы уж особенности тарификации вашего "труда".
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Ти вже слухав пісню "Два Кирила"?Мені вже чимало років,і за все життя я ще не бачив жодного Кирила,щоб був не такий як у той пісні))
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тупа. жри ещё. кроме меня никто тебе не отвечает? понимаю.
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Тобі це ім"я у церкві московського пархату дали,чи батьки дуже розумні були?
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зассал вопроса - уж про "московское" не тренди
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Нельзя принимать этот закон сейчас. Только навредит.
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много ее в последнее время. скорее всего пойдет в ВР от Зели
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тут Кучма блокаду с ОРДЛО снять планирует, а зеленский референдум на тему: "а нужно ли нам вообще НАТО?"
И тут такие просьбы.
Этот парламент просто ОБЯЗАН проголосовать за этот закон! Чтобы вся эта шваль никогда сюда рыло сунуть не подумала.
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Уже печатал. По НАТО референдум уже был. Те кто полягли на Майдане и те тысячи солдат и добровольцев что отдали свои жизни на востоке страны проголосовали 100тыс чел за одного ушедшего на небеса! Умножьте. Какой референдум? Это у этих утырков что сейчас на тв-каналах шабаш затеяли спрашивать??? НА КОЛ!!!
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Кто-то помнит где находился и чем занимался новый президент Украины как раз в то самое время, когда похищали и убивали Рыбака?
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В Горловке. С концертом. В 500 метрах от места похищения Рыбака. А когда Рыбака убивали - наверное, подсчитывал выручку.
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А куди дивився Кріщенко?Ах,да,він тоді вже здав Горлівку Бєсу,та приміряв нові погони у Київі))
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Перевод стрелок в стиле вонючей русни, для которой в тот день кривлялся на сцене Зе.
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Так,це перевод стрєлок))Мусара по наказу з Київа здають місто,вбивцям,а винен "клоун",який комусь показував фокуси?))Так?
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Твои братухи по диагнозу пропагандируют капитуляцию на условиях *****.Слава Зе!
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Крищенко мусор,мені ніколи не був "братухою",він зрадник,якого за зраду Петро призначив у Київ.
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Успокойся и почитай цензор. Полно такой пропаганды от зелектората. Твоих братух по диагнозу.
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Ну уж точно не услаждал зверье своими концертами.
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Він п"ять років тваринам концерти показував,а виявилось що тварин лише "24%"))
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Как раз поклонники его "творчества" за него и голосовали.
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Так,ті хто був поклонником Алана Чумака,стали поклонниками Петра Порошенко,він так само смикав рученятами,та заряжав "божу росу" для тваринок))
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А поклонники клоуна, который услаждал русзверье, когда они убивали Рыбака, сегодня открыто пропагандируют капитуляцию на условиях *****.
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Зеленський у той час був "клоуном",зараз він Президент,а Петро став клоуном,що не відміняє те,що він Барига,Мародер,та Зрадник.
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Угу, был клоуном для русни. Теперь этот клоун играет роль президента Украины для той же публики.
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я тогда за этим клоуном не следил. возможно, не знал о его существовании вообще - мало ли дебильных шоу.
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Потрібно захистити наших військових від підступних обвинувачень сепарів.
Бо раптом влада таки дійсно виявиться реваншистами, нашим тяжко буде..
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лучше бы сынка бандита в форме посадили , позорит фамилию отца!
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Я поддерживаю!.. НЕ прощать, НЕ забывать!...
Когда тебя и твоих родных убивают и насилуют, договариваются "где то по середине" только моральные уроды и ублюдки...
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Законопроект невыносимо мутный, юр. экспертиза так заключает, что его нужно вернуть Гройсману. В УК есть все необходимые статьи для наказания кого угодно, в том числе военных преступников, нужно только их признать стороной военных действий и тех, кто военных преступлений не совершал, а только лишь воевал и захвачен ВСУ - пленными.
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первым военным преступником будет ***** а вторым его подельник пэтька свынорылый мародер. . в Гаагу под Трибунал
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