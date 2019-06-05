EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2382  50
Все про:ВМС (690) корабль (1179) Россия (72967) Черное море (543)

 "Украина - цивилизованная европейская страна": пограничники отпустили российский сухогруз, который нарушил госграницу из-а шторма. ФОТО

Российский сухогруз, который в результате штормовой погоды нарушил государственную границу Украины в Черном море, на задерживался и был направлен по безопасному маршруту в порт следования.

Об этом сообщили в Командовании ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Украина - цивилизованная европейская страна: пограничники отпустили российский сухогруз, который нарушил госграницу из-а шторма 01

"Сегодня 5 июня, в результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз MELITA под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль. Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендривской косы и опрошено согласно протоколу", - говорится в сообщении.

Украина - цивилизованная европейская страна: пограничники отпустили российский сухогруз, который нарушил госграницу из-а шторма 02

Смотрите: Морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу. ФОТО

Как отметили в ВМС, несмотря на формальные основания для задержания (нарушение Государственной границы Украины, выключена система AIS), учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа.

"Украина - цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Наибольшую активность РФ проявляет в части Черного моря, где находятся незаконно захваченные месторождения нефти и газа, - замминистра обороны Петренко

Украина - цивилизованная европейская страна: пограничники отпустили российский сухогруз, который нарушил госграницу из-а шторма 03

Источник: https://censor.net.ua/n3130833
 
   
 Топ комментарии
 
И кто это оценит, вата, для них это только признак слабости и повод еще больше измываться над нашими судами и моряками.
 показать весь комментарий
 
Етим вы еще раз плюнули в лицо нашим военнопленным, которых можно было обменять. Уроды. Нах. я вообще вам ган***м налоги плачу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
граються в благородство з варварами
 показать весь комментарий
 
 
Етим вы еще раз плюнули в лицо нашим военнопленным, которых можно было обменять. Уроды. Нах. я вообще вам ган***м налоги плачу.
 показать весь комментарий
 
 
******* зливають Україну і все те чого достигли за останні 5 років....
 показать весь комментарий
 
 
Таки зливають. Але ж ми з Вами - розумні люди і розуміємо, що кацапи не провели б обмін простих цивільних моряків на наших військових. Вони або пиття підняли б на весь Чорноморський регіон, або швидше за все робили б вигляд, що "їх там нєт". Для обміну потрібні важливі персони. А для цього треба рейдові групи засилати у глибокий тил. Брати кацапських ФСБшників, генералів, полковників.Але ми ж не хочемо провокувати? Ми навіть скоро стріляти не будемо. Ми блокаду знімемо. Тому дивуватися тут теж не пристало. Хіба хом'ячкам.
 показать весь комментарий
 
Обменять? Вы серьёзно? Думаете ***** есть дело до каких-то астраханских моряков?
 показать весь комментарий
 
 
Дорогуша, Ху*ло какое бы оно ни было но Оно забрало и своих моряков и большинство своих пленных правдами и неправдами подкупив наших чиновников и судей или просто нелегально переправив их через границу. Или выкрав наших людей для обмена на своих. А вот ето как раз нашим чиновникам плевать на наших людей. Ниодной операции по освобождению наших пленных так и не было проведено. Так что не звезди то чего не знаешь.
 показать весь комментарий
 
 
И кто это оценит, вата, для них это только признак слабости и повод еще больше измываться над нашими судами и моряками.
 показать весь комментарий
 
 
Даже под зад не пнули на прощанье?! Уроды...
 показать весь комментарий
 
 
мдаааааа
слов нет.
а сколько там человекоподобной биомассы было на борту?
это на скольких же наших ребят можно было обменять!
ППЦ!
 показать весь комментарий
 
 
Авжеж можна було, але не при зебільній владі... х@йло сказав Зебілу щоб не чепіпали кацапів, ось вони і стараються
 показать весь комментарий
 
 
Это зря ,можно было поменять на наших моряков и нельзя быть цивилизованным ,когда дикарь пытается зарядить тебе дубиной по башке !
 показать весь комментарий
 
 
Вот вы наивные...вы действительно верите в то ,что дебильной рашке нужны какие то там свои моряки?
 показать весь комментарий
 
 
Подаруночок сам в руки плив..
Растяпи
 показать весь комментарий
 
 
молодцы, чуваки...подчиненные авакова не только расстреливают детей в песочницах и не могут оперативно реагировать на наводнения в регионах, как это было при шуфриче
 показать весь комментарий
 
ВМС Укрианы, и где же ваши корабли вы, **** *цивилизованные*. Вас раком нагнули отобрали корабли а ваших людей в клетки и на подвал гнить посадили, а вы еще окупантам жопу вылизали. Да кто захочет в такой армии служить
 показать весь комментарий
 
 
как ты борешься с комарьем?.....лимон с гвоздикой не губит их
 показать весь комментарий
 
Напишите кто настоящий владелец судна и чьи бизнес интересы -ив этом и "вся демократия"!
 показать весь комментарий
 
 
А 100 грам не налили? А дно кто будет проверять, может они удачно скинули? Там кстати мелко!
 показать весь комментарий
 
 
Да запомните уже, дибилы, каждый ваш шаг, который вы называете цивилизованным, русня воспринимает как слабость...
 показать весь комментарий
 
 
Начальника погранцов сняли на днях, теперь можно и порешать!
 показать весь комментарий
 
дебіли, ***! Тож под прікритійєм шторма питалісь вибросіть дівєрсантов!!! Прєдатєлі родіни!!! Отпустілі врага!!! Московскійє пріслужнікі!!!
 показать весь комментарий
 
 
Раньше за измену расстреливали, сейчас дают орден и 100тыщ. Цивилизация епть.
 показать весь комментарий
 
 
Дятли зебільні. Каци казатимуть шо хахли забзділи нас затримувати патамушта баяцца.
 показать весь комментарий
 
 
Да, сами приплыли, можно было бы и задержать. Но, на наших пленных хлопцев, ***** бы не стало обменивать этих потеряшек. Нехай плывут в родную говень. Украина сохранила лицо и не нарушила международное морское право.
 показать весь комментарий
 
ще хто небудь сумнівається що Зельцман агент кремля?
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, мы не варвары, в отличие от некоторых.
 показать весь комментарий
 
углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль. Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины...

А что крым уже официально признали территорией РФ и по новому поделили пограничные и территориальные воды? Цивилизованная страна млять... Шкуры вы продажные и трусливые а не цивилизованные...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо висадка з моря почнеться, благородно буде також не стріляти. Погранці не винні, політики - дебіли.
 показать весь комментарий
 
Так когда ФСБ захватывало суда в Керченском проливе военные моряки в ответ видно тоже из благородства не стреляли
 показать весь комментарий
 
 
Ну давай у друг друга корабли захватывать. Дети что-ли?
 показать весь комментарий
 
 
В Керченском проливе кацапы задерживают суда без причины, с одной стороны поступок заслуживает уважения и внимания, с другой мы имеем дело с врагом который все время врёт...
 показать весь комментарий
 
потихеньку перетворюють Україну в кацапський бидляк, щоб жили під батогом і бездоганно виконували вказівку кремльовської молі... дякуйте 73% зебілів що вибрали чувака
 показать весь комментарий
 
Пропаганда пороха проходит на ура, да соевый, только это ненадолго, Пете после выборов все равно светит зона.
 показать весь комментарий
 
Что тут не ясно, все практически кругом под порохом до сих пор, хоть Зеленский президент, сейчас кругом идет системное обливание гразью Зеленского, чтобы люди возненавидели его, вот один вам из примеров, типа наших моряков рашка захватила в плен, а мы такие благородные отпустили.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина - цивилизованная европейская страна": пограничники отпустили российский сухогруз, который нарушил госграницу из-а шторма. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх