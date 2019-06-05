 "Украина - цивилизованная европейская страна": пограничники отпустили российский сухогруз, который нарушил госграницу из-а шторма. ФОТО

Об этом сообщили в Командовании ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 5 июня, в результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз MELITA под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль. Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендривской косы и опрошено согласно протоколу", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ВМС, несмотря на формальные основания для задержания (нарушение Государственной границы Украины, выключена система AIS), учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа.

"Украина - цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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