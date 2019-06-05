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Все про:Луценко (7511) обыск (1275) опровержение (143) ФФУ (158) Сарган (345)

 Новость о том, что обыски в Украинской ассоциации футбола связаны с сыном Луценко, безосновательна, - Сарган

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опровергла информацию, появившуюся в СМИ.

Как она отмечает в публикации на Facebook, сегодня в СМИ появилась информация, "куда "за уши" привлекли сына генпрокурора Юрия Луценко", передает Цензор.НЕТ.

"Новость об обысках в ФФУ, которые проводят детективы НАБУ, сконцентрирована не столько на самом обыске, сколько на возможных связях с семьей Луценко, является безосновательной и напечатана без позиции стороны Луценко.

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Поэтому вынуждена опровергнуть информацию о причастности как самого Юрия Луценко, так и его сына к деятельности ФФУ и, тем более, финансовых операций этого учреждения", - подчеркивает пресс-секретарь.

Она также отмечает, что Дмитрий Морозенко не входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра, "его назначению на должность ФФУ в 2015 году не способствовал нынешний генеральный прокурор и - бинго! - он не был свидетелем на свадьбе сына Луценко".

Кроме того, Сарган прилагает документ, согласно которому 31 мая 2019 года следственный судья Соломенского райсуда Киева рассмотрел ходатайство генпрокурора о проведении обыска в рамках уголовного производства и дал разрешение на это.

"Имеем дело с очередным проявлением лживой кампании против Юрия Луценко", - резюмирует пресс-секретарь.

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Новость о том, что обыски в Украинской ассоциации футбола связаны с сыном Луценко, безосновательна, - Сарган 01
Новость о том, что обыски в Украинской ассоциации футбола связаны с сыном Луценко, безосновательна, - Сарган 02

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Напомним, детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве по признакам возможных злоупотреблений при выделение средств из Госбюджета и дальнейшем их использовании для строительства футбольных полей с искусственным покрытием.

5 июня стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3130832
 
 
 Топ комментарии
 
Ой,дыма без огня не бывает.Тем более у семейки луценкив.
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По стопам папаши пошёл ,такое же чмо вороватое .. Новость о том, что обыски в Украинской ассоциации футбола связаны с сыном Луценко, безосновательна, - Сарган - Цензор.НЕТ 4010
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Так уже ж заявили,що обшуки через футбольні поля Павелка, як нібито українського виробництва, але при цьому дорожчі за німецькі...
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Ню-ню.................. Новость о том, что обыски в Украинской ассоциации футбола связаны с сыном Луценко, безосновательна, - Сарган - Цензор.НЕТ 360

Так вже і без підставні?
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Все врут,и про Енакиевского тоже врут ,юрчело ни чего не закрывал.
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Ой,дыма без огня не бывает.Тем более у семейки луценкив.
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щас красава тысячелетия в суд будет подавать, как недавно против грицацуева ))
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По стопам папаши пошёл ,такое же чмо вороватое .. Новость о том, что обыски в Украинской ассоциации футбола связаны с сыном Луценко, безосновательна, - Сарган - Цензор.НЕТ 4010
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Так уже ж заявили,що обшуки через футбольні поля Павелка, як нібито українського виробництва, але при цьому дорожчі за німецькі...
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..Ну так вкласти европейське бабло в завод і продавати через *прокладку * !?
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А зебіли все брешуть, не заспокояться... не припиняють... І такі вже зебільні-зебільні...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовость о том, что обыски в Украинской ассоциации футбола связаны с сыном Луценко, безосновательна, - Сарган
 
 
 
 
 
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