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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1643) МИД (5008) плагиат (89) Порошенко (17573)

 Это диверсия. Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко, мы сделаем кадровые выводы, - у Зеленского отреагировали на обвинения в плагиате

В Администрации Зеленского отреагировали на информацию о том, что в своей речи в Брюсселе президент использовал фрагмент речи Петра Порошенко.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Администрации президента.

В сообщении отмечается: "Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.

При этом содержание и повестка дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками команды Администрации Президента Украины. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский использовал несколько абзацов из выступления Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3130830
 
 
 Топ комментарии
 
диверсия!? скоро и до "врагов народа" докатимся
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Диверсия - это преЗЮдент, который без бумажки два слова внятно сказать не сожет.
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Вова, помацай штани ззаду. А то раптом і там диверсія?
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что вове написали то он и говорит)))) а все министерства еще долго будут работать на пороха и украину, так как у вас баранов замены нет кроме юзика и лысого)))
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Кацапы ржут, обсыкаются.
Завтра этому полудурку подсунут зачитать указ о присвоении Бандере с.а. звания генералиссимуса посмертно.
Думаю, зачитает
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это надо понимать так, что ЗЕ не согласен со сказанным - он хотел сказать нечто совсем иное? мордор не мордор, а лучший друг, кторый будет их мультики покупать?
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Как в старом анекдоте времен дорогого Леонида Ильича:
"Я вижу, что это Маргарет Тэтчер, но написано ведь - Индира Ганди!"
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Знов у Зебіла хтось всрався.Придурок,навчись говорити без бамажкі.
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тупий копіпаст. Мо' там удачная формуліровка какой-то праблєми, вот спічрайтер і воспользовался
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Зеленскому мабуть пороблено....
За последние три дня трираза мордой в грязь....
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Зеля конечно для какой о части населения был своего рода панацеей,но вся его деятельность на посту президента говорит об обратном,хамовитый,нагловатый и ко всему ещё и с изрядной долей тупизны ...
Напрашивается анекдот о малорослых представителях хомо сапиенса(не всегда сапиенса):---почему маленькие мужчины такие говнистые?-потому что у них говно близко к голове.
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этож какими ******** надо быть - тупо скопипастить, а когда спалились еще и говном во всех кидатся. зебилы сучьи
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Зеленский:
"Я обос.ался в Брюсселе и это диверсия против страны!!!"

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владімір не якийсь там тупий кловун , наразі діверсія.
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Чому із такої фігні роздувають сенсацію? А що, не можна використовувати висловлювання Тараса Шевчена? Черчілля? Бекона? Сковороди? Зрозуміло, що порошенкові до цих величин, як рачки до неба. А ось тим, що його цитати, а то й цілі тексти використовують наступники, слід гордитися. Особливо, якщо сам їх створив. Маю підозру, що писали інші.
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Крысиная возня и склоки, да пусть хоть поубивают друг друга, от них все равно ничего хорошего ждать не приходится.
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зеАДМИНИСТРАЦИЯ ВООБЩЕ ТУПАЯ ??? ЧТО ВЫ НАРОДУ ЛАПШУ ЛОЖИТЕ ???? ТЕЗИСЫ ПИСАЛИ В МИДе,А ПОВЕСТКУ ПРИДУМАЛИ в квартале ? НАБРАЛИ МОЛОКОСОСОВ-ОТСОСОВ !!!!!
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Таки дослуховуються що про них кажуть.
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Куда им до бригады Зе под руководством пахана Коломойши.
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Сотрудники МИД работают на Украину, фигляр и его бригада работают на олигарха коломойшу и других олигархов аля ахмет, фирташ, пинчук, тарута и т.д. Выводы сделает НАРОД. Скоро. И даже лохи типа 72%.
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Что он несет?
Кстати, его игра членом на рояле тоже плагиат с конкурса талантов, кажется американского
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тю. нет чтобы поблагодарить за первый его нормальный спич. так они давай ругаться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто диверсия. Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко, мы сделаем кадровые выводы, - у Зеленского отреагировали на обвинения в плагиате
 
 
 
 
 
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