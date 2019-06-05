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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1643) МИД (5008) плагиат (89) Порошенко (17573)

 АП ответила на обвинения в плагиате: Это диверсия. Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко, мы сделаем кадровые выводы

В Администрации Зеленского отреагировали на информацию о том, что в своей речи в Брюсселе президент использовал фрагмент речи Петра Порошенко.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Администрации президента.

В сообщении отмечается: "Заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.

При этом содержание и повестка дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками команды Администрации Президента Украины. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский использовал несколько абзацов из выступления Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3130830
 
   
 Топ комментарии
 
диверсия!? скоро и до "врагов народа" докатимся
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Диверсия - это преЗЮдент, который без бумажки два слова внятно сказать не сожет.
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Вова, помацай штани ззаду. А то раптом і там диверсія?
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А теперь представте-час говорить,да без бумажки,да с цифрами,да на английском...Петю представляю,это нет.
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На таком высоком уровне - такая тупая отмазка... Прежде чем языком чесать написанное надо читать и готовится... Это же не на концерте квартала...там проглотят и чем тупее - тем веселее...
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А вот и этот диверсант:
https://m.youtube.com/watch?v=ClRoprYJMdA&t=26s
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У ЗЕЛЕНСКОГО НАШЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННУЮ ВИЛЛУ В ИТАЛИИ РЯДОМ С РОССИЙСКИМИ ОЛИГАРХАМИ
https://www.rbc.ua/ukr/styler/zelenskogo-nashli-villu-italii-sosedi-rossiyskie-1553774750.html

Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 5113
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Поц перешел к угрозам...поц страшен в гневе! Диверсантов - к ногтю! Дивергентов - к координатам! Девиантов - в кебуц! Дегенерата - обратно в кривой рог.
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Подскажите, а где Порошенко писал нечто подобное про "Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко"
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мародера на нары клямкина на историческую родину в тамбов
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а может мы сделаем кадровые выводы?
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Владимир, вам же люди пишут и говорят....соевое кубло нужно чистить дустом....там блох... Ну вобщем вы знаете что делать...детектор лжы, хотя я бы пальцы в дверь
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А в дебатах на стадионе подсунутые слова о повстанцах не считается диверсией?
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Клоун привык, что ему тексты пишут, а тут такое попадалово. И это еще хорошо, что ему не делегация из мордора листочек с умными словами подкинула.
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А Свин по-твоему листочков не читает и выдает потужни промовы экспромтом?
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істерикою соєвих ботів задоволений ! Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 4994
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А тупостью вазелина бабломойского ты тоже доволен? А если этому дятлу подсунули бы кацапы листок со своим текстом? Хотя постой, судя по всему кацапы таки подсовывают листки и вазелину, и кучме , и бене, и всей этой 95-й срани, вот же ж гады, путают щирого патриота вазелина.
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- "Сиськи-масиськи, сосиськи сраны, О-О-О....Хм..."
Владимир Александрович, это не буквы...Это олимпийские кольца. (с)
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Идиотизм крепчает.
Эта стадия уже прямо по Оруеллу (скотный двор):
"Во всем виноват Обвал!!!
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Это ж надо быть настолько тупым, чтобы в 45-летнем возрасте машинально прочитывать "свои" мысли с бумажки, и потом обвинять всех вокруг, что тебе подсунули вражескую бумажку! Куда катится эта страна..
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Не первая и не последняя подлянка от экс . Чувствуется неповторимый стиль .И затаенная злоба . Все вернется ему бумерангом .
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Не первый и не последний зашквар зебила и его банды, сколько их там уже, 20,30, вазелин прямо таки чемпион по тупости и ватным высерам.
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Та ты шо. ваЗЕлинам палки ставят без вазелина. От какие нехорошие.
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поросенко никогда не остановится, и будет мешать Зеленскому..
почему поросенко еще не ответил за мародерство Украины, за Иловайск, Дебальцево, роттердам, сговор с оккупантами, за фальсификации на выборах?
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Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті

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И ВЫКИНЬТЕ НАКОНЕЦ СТЕЦЯ!!! Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки, - у Зеленського відреагували на звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 2605
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Это не диверсия. Ребята Зе - Вы все делаете так, за что беретесь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАП ответила на обвинения в плагиате: Это диверсия. Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко, мы сделаем кадровые выводы
 
 
 
 
 
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