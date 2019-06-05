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 Политика Украины
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Все про:КС (1302) пенсионеры (639) пенсионный возраст (721)

 КС признал неконституционной норму о минимальном возрасте выхода на пенсию за выслугу лет

Конституционный суд Украины признал неконституционной норму в законе "О пенсионном обеспечении" относительно установления минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет для работников, указанных в пункте А статьи 54 Закона № 1788, и 55 лет для лиц, указанных в пунктах Е, Ж статьи 55 Закона № 1788, нивелируют сущность права на социальную защиту, не соответствуют конституционным принципам социального государства ", - говорится в сообщении на сайте суда.

Читайте: Рева: наша пенсионная реформа - это ноу-хау, придуманное в Украине

Кроме того, в решении говорится, что положения закона о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.

Решение КСУ вынес по представлению 45 народных депутатов. Оно является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Читайте также: В ближайшие 10 лет не будет необходимости повышать пенсионный возраст, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3130827
 
 
 Топ комментарии
 
Зе все потянет! Заробитчане повертаються!!
Коломойсский и т.д.)))
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До парламентских выборов ЗВРа накопленного Порохом точно хватит.
А там уж Бенин дефолт и пенсии никого не будут волновать.
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А украинский бюджет потянет??? И Пенсионный Фонд???
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По моему тут не Реву мокнули, он просто цепной пес, тут его хозяина мародера мокнули.
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"Мокнулі рєву і мародьора", а без пенсій сидітимете ви і ваші батьки))))
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А украинский бюджет потянет??? И Пенсионный Фонд???
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Зе все потянет! Заробитчане повертаються!!
Коломойсский и т.д.)))
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До парламентских выборов ЗВРа накопленного Порохом точно хватит.
А там уж Бенин дефолт и пенсии никого не будут волновать.
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а кого це хвилює. у нас же Коммунізм головного мозку у 73% населення.
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Рассуждать следует, имхо, не о пенсии, а о соц.защите неимущих, в том числе людей преклонного возраста.
PS.Я в 50 топнул ногою и "вышел на пенсию". Пенсию мне никто не платит, цех мой работает, просто я забил появляться туда.
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почти аналогично. только я взял и вообще уехал. прикольная история. когда спустя десятилетия пришёл получать идентификационный номер, служка в окошке обалдела 2 раза. от того что его у мну нет и второй раз от того, как долго я безработный )) получив номер, я его успешно где то заныкал, через год снова пришёл. парадокс в том, шо снова в окошке та же служка и прикол - она мну запомнила. заполнив в бланке графу "потерял", отдал его ей. она спрашивает "работу нашли?"!!! ))) -канешно. нет. )) дальше молча распечатала бомашку и отдала. )))
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так шо, женщины смогут в 55 идти на пенсию? А тем, кому больше 55, но меньше 60 выплатят пенсию с 55 возраста? нихера не понял...
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Є ще одна законна фішка для виходу на 5 років раніше: "для ліліпутів та диспропорційних карликів".
Здається мені що таких чимало серед представників зе-лохторату.
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Схоже "декого" опустили по-повній................. КС признал неконституционной норму о минимальном возрасте выхода на пенсию за выслугу лет - Цензор.НЕТ 3295

Сподіваюсь що це лише початок.
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Ну все, тепер якщо і станеться дефолт, то пенси краями.
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Еще бы отменили закон о повышении страхового стажа "задним числом" на десять лет одномоментно и по году каждый год - для очень многих граждан свыше определенного возраста просто уже невозможно набрать требуемый стаж в 60 лет.
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В Україні цілеспрямовано створюється хаос, неважко здогадатися, кому це буде вигідно. А від таких рішень, нібито спрямованих на захист пенсіонерів, найбільше постраждають самі пенсіонери, коли обвалиться курс гривні. Ситуація із судами потребує негайного вирішення, але за президента Зе на це марно сподіватися.
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Читайте закон. "Про пенсійне забезпечення
Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років"
З 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років у жінок.
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И что тут дискриминационного? А если да то почему тогда стальных людей можно дискриминировать и это конституционно?
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Друг поехал в Германию лифты монтировать. Дорога бесплатно, жильё бесплатно, зарплата 1500 евро в месяц плюс каждый день 10 евро на руки.
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А на очереди еще множество антинародных и античеловеческих недореформ режима мародеров и маньяков, которые тоже бы стоило отменить, ничего кроме деструкции они все равно не несут, как и их инициаторы.
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Почти все решения КСУ направлены против украинского государства и ее народа, для создание хаоса в стране и разрушения ее экономики,дальнейшего обнищания населения. Такое ощущение,что КСУ управляют извне, а именно из России через их ручных олигархов (типа Новинского). Почему понятно - слабой страной легче управлять и ее легче захватить.
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