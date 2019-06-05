 КС признал неконституционной норму о минимальном возрасте выхода на пенсию за выслугу лет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет для работников, указанных в пункте А статьи 54 Закона № 1788, и 55 лет для лиц, указанных в пунктах Е, Ж статьи 55 Закона № 1788, нивелируют сущность права на социальную защиту, не соответствуют конституционным принципам социального государства ", - говорится в сообщении на сайте суда.
Кроме того, в решении говорится, что положения закона о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.
Решение КСУ вынес по представлению 45 народных депутатов. Оно является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.
Коломойсский и т.д.)))
А там уж Бенин дефолт и пенсии никого не будут волновать.
PS.Я в 50 топнул ногою и "вышел на пенсию". Пенсию мне никто не платит, цех мой работает, просто я забил появляться туда.
Здається мені що таких чимало серед представників зе-лохторату.
Сподіваюсь що це лише початок.
Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років"
З 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок;
з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років у жінок.