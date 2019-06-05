 Директор компании "Женева" Андрей Супрун: Татьяна Попова пытается выставить исполнение законных требований кредитора как рейдерскую атаку

В ответ на новость от 4.06.19 "Суд отказал в аресте доли уставного капитала холдинга Поповой Mex Advertising. Экс-замминистра заявляет о "рейдерстве и шантаже" со стороны финансовой компании "Женева", финансовая компания опубликовала свою позицию по этому вопросу.

В заявлении, полученном от директора финансовой компании "Женева" Андрея Супруна говорится:"В данный момент финансовая компания "Женева" является законным правопреемником права требования по долгам на 6,2 млн долларов перед первичным кредитором в лице "Райффайзен Банк Аваль", а также по личному поручительству г-жи Поповой (оно отображено в перечне ее обязательств в открытом реестре публичных деятелей Украины), и по заключенному между ею и ее структурами договору ипотеки бизнес-центра Инкристар.

В декабре 2018 года "Райффайзен Банк Аваль", исчерпав все возможные методы в попытках взыскания долга с г-жи Поповой и подконтрольных ей и членам ее семьи компаний, уступил на основании соответствующего договора ФК "Женева" право требования по кредитам, ипотеке и личному поручительству Татьяны Поповой за кредиты, выданные подконтрольным ей и членам ее семьи компаниями.

Вся история отношений г-жи Поповой и подконтрольных ей компаний с первичным кредитором в лице австрийского "Райффайзен Банк Аваль" — это затяжная юридическая война должника против одного из крупнейших на украинском рынке банковских учреждений с западным капиталом.

Г-жа Попова утверждает, что якобы вела переговоры с "Райффайзен Банк Аваль" по урегулированию данной проблемной задолженности. Но неоспоримые факты, задокументированные в многочисленных решениях судов, в том числе в решении Верховного суда Украины, а также в инициированном первичным кредитором уголовном деле, со всей очевидностью и красноречивостью свидетельствуют об обратном.

Многие годы компании, подконтрольные г-же Поповой и членам ее семьи не просто уклонялись от выполнения обязательств перед кредитором в лице украинского "Райффайзен Банк Аваль", представляющего в Украине европейскую финансово-банковскую группу Reiffeisen, но и затеяли реализацию незаконной сложной схемы, которая имела целью банальную кражу залога у первичного кредитора в лице "Райффайзен Банка Аваль" — данная схема детально описана в решении суда, которое уже стало достоянием общественности. Таким образом, хотим подчеркнуть, что г-жа Попова в своих выступлениях в СМИ довольно неуклюже пытается опровергать вполне очевидные факты.

Кроме того, вполне очевидно, что "Райффайзен банк Аваль" в лице его председателя правления Владимира Лавренчука вряд ли обращался бы в органы Национальной полиции еще в 2016 году с просьбой защитить законные права австрийского банка в Украине, которые были нарушены вследствие реализации схем, преследовавших цель банальной кражи залоговых активов в виде столичного бизнес-центра Инкристар у австрийского банка в Украине. Эта схема, организованная структурами семьи Поповых довольно детально описана в решении суда, которое также стало достоянием общественности и СМИ. Таким образом, мы снова уличаем г-жу Попову в публичной лжи.

Еще раз хотим подчеркнуть: украинское подразделение австрийской финансовой группы Reiffeisen в рамках действующего украинского законодательства продало права требования по долгу, ипотеке и личному поручительству г-жи Поповой, а также подконтрольных ей компаний финансовой компании "Женева" вследствие невозможности нахождения компромисса с должником, который многие годы избегал переговоров о погашении или реструктуризации долга, но вместо этого потратил многие годы на создание изощренных незаконных схем с целью уклонения от выполнения договорных обязательств перед кредитором.

Совершенно очевидно, что первичный кредитор в лице "Райффайзен Банк Аваль" вряд ли продавал бы право требования по долгу, который имеет перспективу урегулирования или погашения.

Данное поведение должника вполне может быть квалифицировано как финансовое мошенничество, что совершенно несовместимо с публичной деятельностью бывшей замминистра Мининформа и советника министра обороны, а также со статусом действующего главы комитета Американской торговой палаты в Украине.

В рамках уголовного расследования № 12016100000000554 от 15.04.2016 года, возбужденного по ст. 388, ч 1 Уголовного Кодекса по инициативе главы правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука в 2016 году, финансовая компания "Женева" получила имущество в виде столичного бизнес-центра Инкристар на ответственное хранение. Этот факт также со всей очевидностью опровергает попытки г-жи Поповой выдавать ситуацию за "рейдерскую атаку" — это обычная предусмотренная законом процедура обеспечения взыскания проблемных долгов.

Поэтому попытки г-жи Поповой публично представить ситуацию по законному взысканию долгов как попытку рейдерской атаки со стороны финансовой компании "Женева" совершенно несостоятельны, и могут повлечь для г-жи Поповой совершенно реальные последствия в виде иска за клевету в рамках законной защиты своей деловой репутации финансовой компанией "Женева", входящей в международную инвестиционную группу с западным капиталом", - заявил директор Финансовой компании "Женева" Андрей Супрун.