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 Политика Украины
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 Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Предложение (о снятии экономической блокады) было сделано от господина Кучмы (представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы), и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не надо больше делать месседжи Путину", - Чийгоз о предложении Кравчука снять блокаду оккупированного Крыма. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3130822
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и амнистию убийцам еще нужно дать.
Забыл?
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Не удивлюсь, если рыжий таракан воду в Крым предложит пустить...
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Поздравляю!
Новые лица, новые предложения, большие прорывы, скоро наверно будут реформы сепарские.
Зеленский, большими шагами идёт к успеху.
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Поиск по Цензору "экономическая блокада"
Результаты поиска

Рубрика: Все (40477)

.....

15.03.17 21:14Порошенко о блокаде Донбасса: "Сценарий этого писался не в Украине"

12.03.17 01:41 Гройсман о блокаде Донбасса: "Это попытки заблокировать наш экономический рост"

https://censor.net.ua/news/431623/groyisman_o_blokade_donbassa_eto_popytki_zablokirovat_nash_ekonomicheskiyi_rost

30.05.16 15:45 Полной экономической блокады Донбасса нет и никогда не было, - Тука

https://censor.net.ua/news/390971/polnoyi_ekonomicheskoyi_blokady_donbassa_net_i_nikogda_ne_bylo_tuka

07.02.17 12:21"Продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст", - нардеп БПП Березенко о блокаде Донбасса. .....

Читать - не перечитать.

Я лично категорически за ПОЛНУЮ блокаду. А вот дякул хотелось бы послушать с учетом результатов поиска.
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Ну, шо?! За что боролись, на то и напоролись! Ждем-с приравнивания сепаров к участникам АТО.
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Парасюк ау ты де тиж топив за зелень і шо тепер чи должность хочеш А?
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Аби зняти, треба спочатку встановити. Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 8952
Отже для початку треба встановити ПОВНУ блокаду донбасу, ну а потім можна ПОГОВОРИТИ про її зняття. Тобто, повернутися до неповну блокади. Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 6375
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик
 
 
 
 
 
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