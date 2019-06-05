 Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
"Предложение (о снятии экономической блокады) было сделано от господина Кучмы (представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы), и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.
По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".
При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".
Новые лица, новые предложения, большие прорывы, скоро наверно будут реформы сепарские.
Зеленский, большими шагами идёт к успеху.
Результаты поиска
Рубрика: Все (40477)
.....
15.03.17 21:14Порошенко о блокаде Донбасса: "Сценарий этого писался не в Украине"
12.03.17 01:41 Гройсман о блокаде Донбасса: "Это попытки заблокировать наш экономический рост"
https://censor.net.ua/news/431623/groyisman_o_blokade_donbassa_eto_popytki_zablokirovat_nash_ekonomicheskiyi_rost
30.05.16 15:45 Полной экономической блокады Донбасса нет и никогда не было, - Тука
https://censor.net.ua/news/390971/polnoyi_ekonomicheskoyi_blokady_donbassa_net_i_nikogda_ne_bylo_tuka
07.02.17 12:21"Продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст", - нардеп БПП Березенко о блокаде Донбасса. .....
Читать - не перечитать.
Я лично категорически за ПОЛНУЮ блокаду. А вот дякул хотелось бы послушать с учетом результатов поиска.
Отже для початку треба встановити ПОВНУ блокаду донбасу, ну а потім можна ПОГОВОРИТИ про її зняття. Тобто, повернутися до неповну блокади.