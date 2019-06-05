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 Для дальнейшего лечения во Львов из Харькова и Днепра авиацией доставлены 27 раненых военнослужащих

Во Львов прибыл второй за последние два дня военный самолет с бойцами, которые получили ранения и травмы в зоне ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За два дня во Львов прибыли два военных самолета, доставивших раненых, травмированных и больных бойцов, проходивших лечение в госпиталях Харькова и Днепра", - сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Минобороны Украины Александр Поронюк.

По его словам, всего прибыло 27 бойцов - 11 из Днепра и 16 из Харькова. Большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, двух сразу доставили в реанимацию для стабилизации состояния.

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Лечение и реабилитацию бойцы будут проходить в военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Источник: https://censor.net.ua/n3130821
 
 
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