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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе. ФОТО

Делегация Латвийской Республики во главе с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом передала более 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе 01

Во время мероприятия командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский выразил благодарность народу Латвии за постоянную помощь гражданскому населению в районе проведения операции и отметил ведущую роль прибалтийской страны в обучении подразделений Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.

Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе 02

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В завершение встречи посол Латвии в Украине отметил, что в 2019 году будут продолжены международные проекты по оздоровлению детей, проживающих вблизи линии разграничения и другие гуманитарные мероприятия.

Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3130816
 
 
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А чому , за 5 років "...для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3130816" - так і не змогли створити нормальних умов для їх переселення ? Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе - Цензор.НЕТ 2770
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А где фото сделаны? В Донецке что-ли? Надпись просто огорошила. Может в каком-то райцентре, перенесли.
А население еще и проклянет "лабусов", скажет - небось разворовали 90%, а нам по остаточному принципу. **** тут так мало?
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А пам'ятаєте того порохобота Олєшка шо топив за Петра ?
Обідєлся мальчік у ФБ , шо його не допустили до праймеріз
Ахахаххахахахха
"Не зручний" ахахаххахсх

Соєві ! З вами усіма таке буде , бо ви мусор .
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супердержавы они могут, не то што полуразвалившаяся рашка
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛатвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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