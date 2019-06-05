 Латвия передала 20 тонн гуманитарного груза для гражданского населения, проживающего в районе линии разграничения на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Во время мероприятия командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский выразил благодарность народу Латвии за постоянную помощь гражданскому населению в районе проведения операции и отметил ведущую роль прибалтийской страны в обучении подразделений Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.
В завершение встречи посол Латвии в Украине отметил, что в 2019 году будут продолжены международные проекты по оздоровлению детей, проживающих вблизи линии разграничения и другие гуманитарные мероприятия.
А население еще и проклянет "лабусов", скажет - небось разворовали 90%, а нам по остаточному принципу. **** тут так мало?
Обідєлся мальчік у ФБ , шо його не допустили до праймеріз
Ахахаххахахахха
"Не зручний" ахахаххахсх
Соєві ! З вами усіма таке буде , бо ви мусор .