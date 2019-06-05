 Новое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма

Об этом по итогам переговоров 5 июня заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"До 19 числа должна группа разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", – сказал Кучма на брифинге в Минске.
Он отметил, что все стороны должны сегодня показать миру, что действительно хотят "режима тишины".
"Потому что потом у нас же не находилось виноватых. Одни туда показывали, другие – в противоположную сторону, что те начали, а мы – в ответ… Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно, чтобы все гражданские объекты, школы, садики, жилье ни в коем случае не подвергались таким обстрелам", – добавил украинский представитель.
Вот оно...
Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно,Источник: https://censor.net.ua/n3130812
- війська Вейшнорії
- ДРГ Зоряна і Шкіряка
- рептилоїдів
- озброєних парфумів з Вальґалли
- свій варіант
Влад Пономарь - НВ Бизнес: Стали известны детали иска ПриватБанка...
"зелёное"
...и Германия вместо нас пусть опять пакт...подмахнет с рашкой
їм просто схотілось нових відчуттів.
Той же кучма, ті ж перемир'я..
А де обіцяний Нормандський формат ?
Хтось цим займається чи то були передвиборчі побрехеньки ?
******Александрович
Как можно создателя украинской коррупции, уничтожителя промышленности и армии Украины, основателя олигархии Кучму ставить представителем Украины
Вы, очевидно, забыли что он является главным подозреваемым в деле об убийстве Гонгадзе? Вы, наверно. не помните что Игорем Коломойским написаны два заявления в прокуратуру о даче взяток Кучме?
Это он по-раздавал своему зятю предприятия Украины, это он отдал за бесценок концерн из семи предприятий "Запорожский автозавод" Васадзе и Украина утратила производство автомобилей.
Это удар по всем тем, кто голосовал за вас. А где же новая команда?
03.06.2019 13:48
Соглашение между 2мя главами непризнанных республик, экс-президентом и двумя послами.
Первые трое в юридическом смысле никто и звать их никак. Как Кучма может отвечать за действия ВСУ или правительства Украины, если он просто пенсионер и никакими полномочиями не наделён? С тем же успехом можно просить подписать любого деда из села Пердь Сумской области. Как Пушилин может отвечать за действия ДНР, а Пасечник - за действия ЛНР, если их на политической карте мира не существует и прямых переговоров с ними никто не ведёт? И за что могут отвечать послы, если ни ОБСЕ (и ЕС в более широком смысле), ни РФ сторонами конфликта с точки зрения "мировой общественности" и юриспруденции не являются? Только в Украине есть "страна - агрессор", все остальные только говорят, но не пишут.
Итого - "договор" между 5ю людьми, ни один из которых ни за что не отвечает.
Это классно.
І що тоді???
до речі, андруша, ви би не бажали звільнити від себе Сумщину і перебратися на Дамбас ?
Було б дієво. І спонукало б до миру.
оно скільки м'яса російського на добрива поклали..
Вы хотите:
а) Заморозить конфликт на Донбассе. Прекратить войну.
б) Воевать до последнего украинца.
Вот такие проиндеи как Парубий предлагают воевать до последнего украинца. А как народ на это смотрит? Нужен референдум.
Обідєлся мальчік у ФБ , шо його не допустили до праймеріз
Ахахаххахахахха
"Не зручний" ахахаххахсх
Соєві ! З вами усіма таке буде , бо ви мусор .
ШТА?