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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1746) перемирие (1083)

 Новое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины должна до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне конфликта.

Об этом по итогам переговоров 5 июня заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эти вопросы начнут решаться, - Кучма об обмене пленными

"До 19 числа должна группа разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", – сказал Кучма на брифинге в Минске.

Он отметил, что все стороны должны сегодня показать миру, что действительно хотят "режима тишины".

"Потому что потом у нас же не находилось виноватых. Одни туда показывали, другие – в противоположную сторону, что те начали, а мы – в ответ… Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно, чтобы все гражданские объекты, школы, садики, жилье ни в коем случае не подвергались таким обстрелам", – добавил украинский представитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация "Д/ЛНР" и вывод российских войск - условия мира на Донбассе, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3130812
 
 
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Новое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма - Цензор.НЕТ 8082 Вот мы и пришли к "надо просто перестать стрелять"(с)

Вот оно...
Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно,Источник: https://censor.net.ua/n3130812
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Война не закончится до тех пор,пока не будут названы истинные виновники ее начинания. А именно - донецкий олигархат,живущий сейчас в Киеве.Это они привели в помощники путина на войну. Это они обдурили народ Донбасса лишь с одной целью - защитить свое наворованное от прихода европейского суда о незаконном обогащении.Они все на свободе. И получают дивиденды с оккупированных территорий. А власть делает вид,что не понимает. Объясни это людям,и станет бессмысленными росказни про фашистов при президенте-еврее и бандеровцах,которых в Донбассе и в глаза не видели.
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Наша песня хороша, начинай сначала.
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це - всього лише черговий етап "напівзамороженого конфлікту" , який почався ще в 2014 в Мінську ...
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Вот мы и пришли к "надо просто перестать стрелять"(с)

Вот оно...
Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано обязательно,Источник: https://censor.net.ua/n3130812
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Имеется в виду, если кто-то открыл огонь случайно, или по пьяни. Все должно быть по правилам и отвечать должны по правилам. Тогда будет мир.
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Вот единственное правило. Усвойте его, наконец.
Новое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма - Цензор.НЕТ 9005
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а если они перманентно пьяные,что так и есть?или обдолбаные?и все время огонь открывают?
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В принципі, можна погодитись. З одним уточненням: за усі випадки вогню у відповідь відповідальними вважати
- війська Вейшнорії
- ДРГ Зоряна і Шкіряка
- рептилоїдів
- озброєних парфумів з Вальґалли
- свій варіант
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С приватом петя заварил.Нечего приват вешать на зеленского.У него уже своих грехов полно.
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Прочти текст по ссылке, а потом уже рассуждай.
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леня 5 лет перемирий и каков результат???????????? путлеру нужна война а не мир
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Ай красава!!! И скока оно подержится, даю 30 секунд, кто больше?
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а давайте 22-го июня... ровно в 4 часа...
...и Германия вместо нас пусть опять пакт...подмахнет с рашкой
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Просто мир и разошлись. Зафиксировали положение дел как есть сегодня и будем счмтать что это и есть начать с чистого листа. Главное- прекратить стрелять.
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они для этого приходили?шоб щас зафиксировать и разойтись?
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почему у меня появилась сразу после прочтения ехидно-сардоническая улыбка? Да потому что очередную хрень несет кучмарик в стиле бла-бла-бла,лишь бы провентилировать рот...
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Таки шо там нащот "Минские соглашения выгодны токмо Барыге и Куйлу"? Новое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма - Цензор.НЕТ 5402
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Война не закончится до тех пор,пока не будут названы истинные виновники ее начинания. А именно - донецкий олигархат,живущий сейчас в Киеве.Это они привели в помощники путина на войну. Это они обдурили народ Донбасса лишь с одной целью - защитить свое наворованное от прихода европейского суда о незаконном обогащении.Они все на свободе. И получают дивиденды с оккупированных территорий. А власть делает вид,что не понимает. Объясни это людям,и станет бессмысленными росказни про фашистов при президенте-еврее и бандеровцах,которых в Донбассе и в глаза не видели.
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Надо просто национализировать ДТЭК и Метинвест и весь это донецкий олигархат закончится. И война закончится.
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Война закончится на руинах твоей любимой гавнорашки и никак иначе.
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Чистая правда, к сожалению. Национализация могла дать результат в 14м и то вряд ли. Ахметов долго торговался с Украиной и ******.
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У Буратіни є безальтернативний мЬІролюбнЬІй план? Так у лавочника він теж був. В чому різниця, зебилята?
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аби не Петя
їм просто схотілось нових відчуттів.
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Следующий мир будет на 2 часа дольше предыдущего. Инфа 100%
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А что толку то от этого перемирия, когда врагу всё это до лампочки.
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Тобто нічого не змінюється.
Той же кучма, ті ж перемир'я..
А де обіцяний Нормандський формат ?
Хтось цим займається чи то були передвиборчі побрехеньки ?
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Знак вопрісу Нова угода про перемир'я на Донбасі має бути укладена 19 червня, - Кучма - Цензор.НЕТ 5797 в кінці коменту зайвий.
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Дай Бог. Не надо больше гробов и инвалидов с востока. Хватит. Навоевались.
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Так поднимай руки и сдавайся в плен, в кацапии в тюрьмах хорошо, Сенцова с Балухом спроси.
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Так он и рад бы так ВСУ ж мешают руки поднимать.
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Не надо поднимать руки и сдаваться. Надо просто заморозить конфликт.
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Та да особенно такие как ты навоевались и устали от войны сидя на диване.
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Там на фронте мой сын и зять. И мне не нравится когда призывают воевать до последнего украинца.
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а кто тебя приглашал сюда воевать?сидел бы в своем околожопинске и мир даже не знал бы о твоем существовании...
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Так я в Киеве сижу. В своей стране, в своем городе. Никуда воевать не ездил. И не хочу, чтобы молодых парней на эту войну забирали и назад в гробах привозили. Ради таких прохиндеев как Парубий и Порошенко. Вот ты, Гыг, хочешь воевать? Вот иди и воюй. Сам.
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кучма напоминает мне филарета - был уважаемый человек, но "всему на свете приходят сроки"(с)
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Та Кучма пожелал блокаду ОРДЛО снять, что то цензор с новостью тормозит...
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Наскок я понимаю это зависит ни от нас а от РАШКИ и я не думаю что рашка перестанет стрелять!! Очередное очковтирательство! особенно настораживают меня заявления о возобновлении поставок воды электричества товаров и другого! я в принципе не против меня интересует вопрос ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ БУДЕТ!!
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Геннадий Руденко "2"

******Александрович
Как можно создателя украинской коррупции, уничтожителя промышленности и армии Украины, основателя олигархии Кучму ставить представителем Украины
Вы, очевидно, забыли что он является главным подозреваемым в деле об убийстве Гонгадзе? Вы, наверно. не помните что Игорем Коломойским написаны два заявления в прокуратуру о даче взяток Кучме?
Это он по-раздавал своему зятю предприятия Украины, это он отдал за бесценок концерн из семи предприятий "Запорожский автозавод" Васадзе и Украина утратила производство автомобилей.

Это удар по всем тем, кто голосовал за вас. А где же новая команда?
03.06.2019 13:48

Новое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма - Цензор.НЕТ 7689
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Иногда ради большего приходится жертвовать чем-то меньшим. Кучма будет на свободе и дела в ход не пойдут, американцы индульгируют, конфликт в активной фазе должен быть остановлен.
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Надо просто национализировать ДТЭК и Метинвест. И война закончится. Некому будет оплачивать эту войну с той стороны. Путин тащить на себе все эти ДНРы и ЛНРы не будет.
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"Умершие во сне продолжают делать вид что они правы" (с)

Соглашение между 2мя главами непризнанных республик, экс-президентом и двумя послами.
Первые трое в юридическом смысле никто и звать их никак. Как Кучма может отвечать за действия ВСУ или правительства Украины, если он просто пенсионер и никакими полномочиями не наделён? С тем же успехом можно просить подписать любого деда из села Пердь Сумской области. Как Пушилин может отвечать за действия ДНР, а Пасечник - за действия ЛНР, если их на политической карте мира не существует и прямых переговоров с ними никто не ведёт? И за что могут отвечать послы, если ни ОБСЕ (и ЕС в более широком смысле), ни РФ сторонами конфликта с точки зрения "мировой общественности" и юриспруденции не являются? Только в Украине есть "страна - агрессор", все остальные только говорят, но не пишут.

Итого - "договор" между 5ю людьми, ни один из которых ни за что не отвечает.
Это классно.
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Это и есть тихий слив национальных интересов-о чем предуприждали зе-фанов.Враг начал нести огромные поткри в окопной войне,нр тут пришла помощь...Дальше больше.Еще годик ,полтра и начнется колиившина в перемешку ч мрхновшиной и погромами нац.меншинств.Но кто виноват что украинцы такие глупые?
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Через рік - в ЛДНР процентів 90 жителів будуть громадянами Росії.
І що тоді???
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нічого. нехай насолоджуються..
до речі, андруша, ви би не бажали звільнити від себе Сумщину і перебратися на Дамбас ?
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Шо ты гонишь )) Огромные потери это сколько ? Даже если по 100 в день убивали БЫ,у рашки полно бомжей для этого фарша.
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А порушників - розстрілювати!

Було б дієво. І спонукало б до миру.
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так ЗСУ і розстрілює порушників..
оно скільки м'яса російського на добрива поклали..
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почему не развести войска на такое расстояние, чтобы нельзя было дострельнуть ?!
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Почему бы не провести референдум. Задать украинскому народу простой вопрос:

Вы хотите:


а) Заморозить конфликт на Донбассе. Прекратить войну.


б) Воевать до последнего украинца.


Вот такие проиндеи как Парубий предлагают воевать до последнего украинца. А как народ на это смотрит? Нужен референдум.
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Заборонено стріляти у відповідь - уже таке було. У наших стріляють, а відповідати заборонено
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Чем больше перемирий, тем меньше гумконвоев отправляет Россия террористам . И кто то писал, что по странному совпадению, ПАП в Минске отдал почти всю территорию с промышленностью, кроме Марика и Авдеевки .
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пам'ятаєте того порохобота Олєшка шо топив за Петра ?
Обідєлся мальчік у ФБ , шо його не допустили до праймеріз
Ахахаххахахахха
"Не зручний" ахахаххахсх

Соєві ! З вами усіма таке буде , бо ви мусор .
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ты **** рыжая знаешь что во время ваших перемирий гибнут Украинские Военные? Нова угода про перемир'я на Донбасі має бути укладена 19 червня, - Кучма - Цензор.НЕТ 3053
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Ну, нахер! Верните Данилыча назад в шкаф или свозите его на недельку под обстрелы "партнеров".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое соглашение о перемирии на Донбассе должно быть заключено 19 июня, - Кучма
 
 
 
 
 
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