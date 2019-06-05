 Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, - Цеголко

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
К сообщению добавлен скриншот твита на странице Администрации президента за 5 июня 2019 года и видео выступления Петра Порошенко.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность". Партию возглавил Петр Порошенко.
Люди смеяться будут
Якщо не припинить то його очікує участь ще ганебніша аніж "***** кровавого".
А народ України не пошкодував Порошенкові 5 років життя, щоби він подвижував та поту- совався із світовими лідерами.
А у Зе в 24 🤣🤣
Все тот же нафталин 🤣🤣
ты себя уже в чекисты записал, да?...
Не светись..., а то еще можешь не дожить до первого доноса...
Не для того мы выбирали Зеленского, чтобы он даже хоть одним предложением говорил словами презренного Порохатого хряка.