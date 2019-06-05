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Все про:Зеленский (1643) плагиат (89) Цеголко (173) Европейская Солидарность (5)

 Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, - Цеголко

На встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский использовал фразу из выступления Петра Порошенко.

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

К сообщению добавлен скриншот твита на странице Администрации президента за 5 июня 2019 года и видео выступления Петра Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из моих приоритетов - противодействие агрессии РФ, - Зеленский


"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность". Партию возглавил Петр Порошенко.

Также читайте: Партия "Самопомич" вступила в ЕНП. Партии "Европейская солидарность" и "Народный фронт" получили статус наблюдателей (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3130809
 
 
 Топ комментарии
 
В нього не вистачає розуму придумати щось своє оригінальне.
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В нього просто не вистачає розуму
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Зеля теперь главный порохобот. Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9094
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Хитро сказано, но мудрено. Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7832
Люди смеяться будут Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 218
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В ту же тему- помните как Зе сказал в ночь выборов- что успех Зе, это пример для постсоветских республик .
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На жаль - Зеленський багато чого повторює за баригою.
Якщо не припинить то його очікує участь ще ганебніша аніж "***** кровавого".
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В мене є новий (Порошенко)©😁 Схоже старий з Європи одразу розкусив Зебеня.
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Та ні, він нічого не вкрав! То в нього просто вселилися якісь добрі парфуми, що узяли під контроль, щоб він не теліпав мовою кресли що, а сказав тлумачні речі! Бо інакше була б зрада - і всім нам нові борошна!
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Соивые возбудились невероятно.У них вс е их ,,Перемоги " украл Зе.Ещё неизвестно кто кого обокрал.
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О і тут Остапа понесло!!! Хоть вечором на рошенку зароблять.
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Бгг.Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7059Пэтро пусть на Зе подаст в суд на использование любимого слогана-паразита с использованием слова "потужній"Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8617
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Там еще есть "рішучий", "невпинний" і "миролюбний".
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а Цеголко жадіна - шкоду цілого абзацу! і кому - Президенту України.
А народ України не пошкодував Порошенкові 5 років життя, щоби він подвижував та поту- совався із світовими лідерами.
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товарисчи порохоботы и порохосвины, всё то что нам вещают с трибун депутаты написано уже очень давно только каждый раз в низу под текстом другая подпись.
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Ось скажіть,хто з нормальних людей пам"ятає,що і коли брехав Барига?І кому це було цікаво?)))А за тим що каже Зе,слідкують всі,бо це визначні для України промови!!!
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В Инсте у жены Зеленского 4 раза больше подписчиков чем у Пети
А у Зе в 24 🤣🤣
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На Ютубе просмотры каналов с фриками, тупыми приколами, дибилами в десятки раз превышают просмотры каналов о науке, природе или шахматах...Клоуны, дибилы, скандалы, прикольчики у 73% лохтората всегда были более популярными .
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У Пети там ни слова о науке
Все тот же нафталин 🤣🤣
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Мирослав Гай23 ч.У мене за плечима добровольчий батальон, участь в ато, закінчення кафедри офіцерів запасу Національного Університету Оборони України імені Черняховського, щорічна участь в зборах резервістів, громадська робота в Раді Резервістів при ГШ, виконання стрибків у складі бригади, підписаний котракт резерву з бойової частиною, участь в написанні двох монографій Академії СБУ для працівників сектору Безпеки та Оборони, де я в авторському колективі, але своє звання лейтенант я отримав тільки в минулому році.І от тепер отетерівши я питаю: А що, так можно було? Коріш Президент призначає займатися секретною службою та дає офіцерське звання.От я дурний.... Весь час йшов не тим шляхом
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Да нахрен этой дуре что то ещё и доказывать . У неё же критерии популярности - лайки и подписчики Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 360 ,, это "финиш ". А то что среди его подписчиков одни малохольные , и ни одного " при памяти ",в расчёт не берётся .
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Тоесть " барыга" не брехал никогда ,, а чего ж зраднюки его тут " распинали" , днём и ночью.!? Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 329 .
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За п@здеш против законоизбранного президента ответят все и даже те, кто это им разрешает не препятствуя.
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Gen Vas - Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6046

ты себя уже в чекисты записал, да?...
Не светись..., а то еще можешь не дожить до первого доноса...
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надо же, у главного вора, у самого порошенко, что-то украли......
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а как слуга народа зелебот камеру лизнул просто бот
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в конгрессе США 4 дня назад зарегистрирован законопроект о предоставлении Украине статуса главного союзника вне блока нато . а вот порошенко об отказа США предоставить такой статус Украине в 2014 году ....... Украина не получит особый статус поскольку обладает подобным статусом на уровне сотрудничества с США....... вы понимаете гнида врет иностранным журналистам просто тупо врет .
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Зеленский занимаеца тем чем собственно и занимался всю свою карьеру - читает по сценарию, что читает часто сам не понимает, но сказали читать значит отработать перед публикой надо. Сценарии часто у Шапито 95 были сплагиачены у западных и кацапских комиков, ну а сейчас просто продолжает давно начатое дело..
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Да уж...жиденько обделался чувак с ксивой презЕдента...
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Звучит громко "один абзац", не то, что "два предложения", хотя по сути одно и тоже. Главное красиво поднести.
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Ворюга - идею кыно украл у Василия, выступления перед умными людьми у Петра. Конечно, популизируя для своего электората культуру быдло-гопника с своим кв95 они не играли на сцене - они есть такие гопники-быдляки - ведь нравится 73% игра на фано и гитаре фалосом - что хреном играешь - такая же и музыка - хреновая.
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Интеллектуальную собственность ворует, падонаг! Интересно, сколько он уже законов нарушил? Подскажите, кто рахует.
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Для хорошего дела на пользу Украине - не жалко, пусть пользуется. Я еще до второго тура предлагал зеле предложить Пороху подходящую должность. Сейчас, конечно, уже поздно, но советоваться еще возможно.
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Ну что вы хотите, мозг клоуна, а он способен только на обсмеивание других.
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Раньше думал, что Порошенко украл уже все, что можно, оказывается и словарь приватизировал. Так-что если сегодня Зеленский скажет: - Я, как президент... То это тоже будет копирование Порошенка?
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В 2014м перед на предвыборных интервью Порошенко спер у Гриценко чуть ли не половину речи, которую тот толкал за день до интервью Порошенко. И что?
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Раз доказано ,что стырил ,значит ВОР !!! Независимо ,кто писал ,но он озвучил !!! Что делают с ворами ??? Пока не поздно ,думать нада !!
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Спичрайтера - хорошенько высечь и выгнать.

Не для того мы выбирали Зеленского, чтобы он даже хоть одним предложением говорил словами презренного Порохатого хряка.
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может это был ситуативный абзац и он взял его в аренду? когда его скинут, он вернёт. старший так делал ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, - Цеголко
 
 
 
 
 
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