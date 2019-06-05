 Эти вопросы начнут решаться, - Кучма об обмене пленными

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", - сказал он в среду в Минске журналистам после заседания ТКГ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины.
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По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ. "Я также уверен, что подвижки обязательно будут", - подчеркнул он.
24 моряка по требованию великого трибунала ООН уже на свободе?Их же немедленно требовал сам великий трибунал ООН освободить 2 недели назад? Ну и как немедлено освободили иили сказали подождлать немного?
А что там с Решение Королевского суда по газпрому ? 4 год уже деньги взыскивают все никак не взыщут
.....ты бы прежде чем бред писать, почитало бы сначала что нибудь....
Вважаю, що Порох робив правильно - на будь які заяви кремлядєй, реагував миттєво (протест, позарчегові скликання РадиБезпекиООН, виступи в ООН і вимоги до спільноти Світу)! Це і є Дипломатія Вищого Рівня, а не поклони у стилі Зе - "я б і с чортом договорілся!" (це слабкість, ссикунство, "ганьба")
Ну когда уже стрелять прекратят и договорятся где то посередине?
......думать без зомбоящика, самостоятельно не пробовали?......включите левое полушарие и попробуйте...
Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, - Зеленский
https://censor.net.ua/news/3130564/ukraina_gotova_k_peregovoram_s_rossieyi_i_k_vypolneniyu_minskih_dogovorennosteyi_no_doljna_stat_silnee
Откуда у Вас такие путаные сведения?