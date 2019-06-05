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 Политика Украины
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 Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины, - Туск

Евросоюз всегда будет готов помочь Украине в укреплении демократии и верховенства права, в борьбе против коррупции, в стабилизации экономики и в проведении реформ энергетического сектора.

Украина всегда может рассчитывать на дружескую помощь ЕС в решении этих и других вопросов, в частности, в сфере безопасности, заявил в среду президент Европейского Совета Дональд Туск по итогам встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Тот факт, что вы посетили столицу Европейского Союза и штаб-квартиру НАТО в ходе вашей первой зарубежной поездки является мощным и важным сигналом ... Украина может рассчитывать на Европейский Союз, как всегда. Мы и остаемся вашими лучшими друзьями и верными союзниками", - сказал Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС осуждает решение Кремля по выдаче российских паспортов гражданам Украины в оккупированном Крыму и на Донбассе, - Туск

Источник: https://censor.net.ua/n3130802
 
   
 Топ комментарии
 
Тьі бредишь, кацап. Вьіпей жаропонижющей боярьі.
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Добре було б, якби ЄС вимагав від України за надану допомогу не лісу-кругляку - а результатів в боротьбі з корупцією, результатів в проведенні реформ, результатів в свободі слова, результатів в розвитку демократії..
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Ты явно бредишь. Я что-то не припомню чтобы кому-то кто-то вентиль прикручивал и чтобы какое-то ЧП было относительно поставок газа в Украине последние пять лет. А уж тем более в 2018 году.
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Это поляки газ зимой в трудную минуту по 1200 уе продавали нам? Когда у кремля они его по 200 брали?
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Тьі бредишь, кацап. Вьіпей жаропонижющей боярьі.
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.....а давай об этом по подробнее.....ссылку на документы дай.......
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Я просто помню новость о том что Украина требовала у Газпромс компенсацию за то что она газ у Польши покупала по какой то астронмической цене когда Кремль на пару дней вентиль в 2018 подкрутил и в Украине ввели ЧП
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Ты явно бредишь. Я что-то не припомню чтобы кому-то кто-то вентиль прикручивал и чтобы какое-то ЧП было относительно поставок газа в Украине последние пять лет. А уж тем более в 2018 году.
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......ты бы к доктору сходил, симптомы тревожные.....
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Добре було б, якби ЄС вимагав від України за надану допомогу не лісу-кругляку - а результатів в боротьбі з корупцією, результатів в проведенні реформ, результатів в свободі слова, результатів в розвитку демократії..
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.....вымогать у людей то что им присуще - бессмысленно..... ......проще изменить их условия существования...
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с каких пор кредиты, по которым нашим внукам расплачиваться, стали считаться финансовой поддержкой?
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...а от скотомордора весь мир уже отворачивается: Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, - Туск - Цензор.НЕТ 2750

Слава Богу,
Аминь...

Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, - Туск - Цензор.НЕТ 8809
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз продолжит финансовую поддержку Украины, - Туск
 
 
 
 
 
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