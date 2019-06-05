 Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины, - Туск

Украина всегда может рассчитывать на дружескую помощь ЕС в решении этих и других вопросов, в частности, в сфере безопасности, заявил в среду президент Европейского Совета Дональд Туск по итогам встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Тот факт, что вы посетили столицу Европейского Союза и штаб-квартиру НАТО в ходе вашей первой зарубежной поездки является мощным и важным сигналом ... Украина может рассчитывать на Европейский Союз, как всегда. Мы и остаемся вашими лучшими друзьями и верными союзниками", - сказал Туск.
Слава Богу,
Аминь...