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 Детский омбудсмен Кулеба прилетел в Грузию по вопросу возвращения в Украину 10 детей

По поручению президента Украины Владимира Зеленского уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба прилетел в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения в Украину 10 детей семьи Сусляков из Хмельницкой области.

Об этом сообщает Администрация президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Кулеба в среду, 5 июня, встретился с представителями Генеральной прокуратуры Грузии и Министерства труда, здоровья и социальных дел.

Отмечается, что сейчас дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми.

Женщину задержали, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную РФ Абхазию.

По словам Кулебы, сейчас решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности, продолжается процесс надлежащего оформления необходимых документов. Уже есть предварительные договоренности с Генеральной прокуратурой и Министерством труда, здоровья и социальных дел Грузии о том, чтобы доставить детей на родину.

В Грузии также находится группа представителей Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украине.

Ожидается, что Кулеба встретится с детьми семьи Сусляков вечером в среду.

Согласно сообщению, в 2018 году вся семья переехала в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130790
 
 
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Семейный детский дом? Ну хоть не на органы продавали приемные родители? Надеюсь, Юлечку не успели наградить орденом "Мать-героиня".
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