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 Общество
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Все про:исследование (381) украинцы (2960) финансы (290)

 Украина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности граждан 35 стран

Украина разделила с Польшей последнее место в рейтинге финансовой грамотности граждан среди стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом говорится в исследовании Индекса финансовой грамотности ОЭСР, проведенном Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Национальным банком Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно результатов Украины у меня есть две новости - хорошая и плохая. Начнем с плохой: Украина, к сожалению, по индексу финансовой грамотности, рассчитанному в результате опроса, заняла последнее место среди стран ОЭСР с баллом 11,6. Позитив в том, что это место мы разделили с нашим соседом Польшей, что вселяет немного оптимизма", - сказала заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка в ходе презентации результатов исследования.

По ее словам, опрос проводился во всех областях Украины среди граждан разного уровня благосостояния в возрасте от 18 до 79 лет, и погрешность составляет плюс/минус 2%.

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Согласно представленной инфографике, страны-лидеры по уровню финансовой грамотности - это Франция, Норвегия и Канада с показателями индекса 14,9, 14,6 и 14,6, соответственно.

По результатам исследования, самый низкий балл по финансовой грамотности у граждан нашей страны в возрастной группе от 18 до 24 лет, самый высокий - в группе от 25 до 34 лет.

Также результаты опроса свидетельствуют, что около половины украинцев не возражают против уклонения от уплаты налогов, но при этом подавляющее большинство граждан хотят видеть, как расходуются их налоги.

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При этом 50% опрошенных признали, что не всегда оплачивают свои счета вовремя. Чаще всего это касается оплаты аренды, газа и электроэнергии.

Отмечается, что уровень доверия к банкам остается низким, и только 12% граждан хранят сбережения на депозитных счетах.

Источник: https://censor.net.ua/n3130788
 
   
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Потом мы удивляемся почему олиграхи держат нас за дураков.
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Дык, батончикам так легче втирать про 144 рехформы!)
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Но 73% оказались финансово грамотными и разглядели подлянку...?
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Где Польша, а где Украины, какой оптимизм. Зебилам все нипочем, у них шоу в голове, а не финансовая грамотность.
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То они соевых на цензоре не читали, тут они все прахфесора ыкономики
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ЗЕ-шпана взагалі "нобелівські лауреати": проголосували за клоуна, котрий керується олігархом.
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Теперь неудивитеьно, почему порохоботы считают, что при повышени доходов Порошекно в сто раз он не разбогател.
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Я два месяца сидел бызработный с доходом 0 гривен. Сейчас я работаю и ЗП у меня 14к гривен. Я поднял доходы в 14000 тысяч раз но по прежнему не разбогател. Научи меня финансовой грамотности, а то я не могу понять почему у меня доходы выросли в 14000 тысяч раз, а я по прежнему нищеброд? Эт как так??
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у Порошенко никогда небыло дохода НОЛЬ грвен. За него не перживай.
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Вот вишь, не понимашь, что доход не есть прибыль...ты, как наглядная демонстрация
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Потому мы и на последнем месте, что у нас 73% таких им____лов...
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Побачимо через 5 років дохід ВАЗеліна... якщо протримається
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Вот потому,что в Украине 73% не понимают разницу между капиталом и величиной годового дохода,страна и находится на последнем месте по финансовой грамотности населения,да и не только по этом.
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На самом деле, все просто. Для того, чтобы лично мне быть в + надо просто воровать у государства быстрее, чем оно у меня всячесскими ндсами налогами и прочими акцизами.
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Игогь д.подбей капитал пороха до и после... где там 100раз? У тебя 2 класса церковноприходской школы?
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75% голосували за кінець епохи бідності (скоріше за все, вважали що - своєї епохи бідності ))), зниження комунальних та підвищення запрлати вчителям до 4000 $ ... а деякі за повернення вкладів срср ...
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75% голосували проти брехливої пики зрадника.
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Когда пошли на выход, увидели, как кого-то вдребезги проигравшегося на лохотроне ведут на выход трое тех самых хлопцев в спортивных костюмах и разгрузках, что ранее пили пиво, заботливо избавив его от оружия и почти всего имущества. По крайней мере, один из них нёс в руке помповик и какие-то сумки, явно не свои собственные.- И куда его теперь, без всего? - поразилась Татьяна. - Он же пропадёт теперь.- А играть его кто-то заставлял? - спросил Лёха. - Пистолет к голове приставлял? Или как?- Дураков и в алтаре бьют, - добавил я. - Мало таким говорили, что на лохотронах не выигрывают? Так нет, всем хочется денег на халяву срубить. Вот и последствия.- И что ему теперь, погибать? - чуть возмутилась она.- Не думаю, - ответил Лёха. - Дадут какую-нибудь работу за харчи, например. Ров вон копать пойдёт. Или грузчиком. Там ему самое место, всё равно мозгов нет.
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Это они еще показателей на iq не знают)
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а ви бачили тих, хто розробляв цей показник?
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Нет финансов - нет грамотности.. или наоборот.
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Тебя не пустят на банкет, если в кармане баксов нет!
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Лекторат Зеленой Обезьяны - что с них взять
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из этого можно сделать позитивный вывод, что банкирам удалось нае...ть всех, кроме поляков и украинцев.
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То чувство когда ты не только попал в 24/100 но и в 25-34.😀👼
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Я не могу понять почему тысячи людей пишут платные комменты в интернете за жалких 8 тыс. гривен, хотя на сборе клубники в Польше могли бы иметь все 25 тысяч?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности граждан 35 стран
 
 
 
 
 
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